Top 4 phim chiếu mạng Trung Quốc đang dẫn đầu rating hiện tại

Bảng xếp hạng chỉ số phát sóng các bộ phim chiếu mạng mới đây ghi nhận sự cạnh tranh giữa nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau. Trong khi đó, Mị Ảnh Thần Bộ lùi xuống vị trí thứ ba với 57,56 điểm. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Nhất Âu Xuân và Lôi Đình Lệnh.

1. Tôi Không Phải Đại Sư

Tôi Không Phải Đại Sư xếp dẫn đầu với chỉ số phát sóng 65,99 điểm, có sự tham gia của Lý Hiện, Lý Nhất Đồng và Ngô Cương. Ảnh: NSX

Dẫn đầu là Tôi Không Phải Đại Sư, bộ phim trinh thám mang màu sắc huyền bí với sự tham gia của Lý Hiện, Lý Nhất Đồng và Ngô Cương. Tác phẩm nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ đề tài khác biệt, dàn diễn viên thực lực và cách kể chuyện tương đối chặt chẽ.

Điểm mạnh của phim nằm ở nhịp độ nhanh, cách dựng phim gọn gàng và lối triển khai câu chuyện rõ ràng. Dàn diễn viên được đánh giá phù hợp với các nhân vật, đặc biệt là những vai đạo sĩ có tính cách đa dạng, từ người mang phong thái tiên phong đạo cốt đến những nhân vật hành nghề bất chính hoặc có tính cách thật thà, đáng tin cậy. Các vai phụ cũng góp phần nâng chất lượng tổng thể nhờ diễn xuất chắc tay.

Lý Hiện là một trong những điểm sáng của tác phẩm. Nam diễn viên lựa chọn lối thể hiện tiết chế, không phô trương nhưng vẫn tạo được sức nặng trong những phân đoạn quan trọng. Kịch bản cũng được đánh giá cao khi lược bỏ một số chi tiết rườm rà từ nguyên tác, đồng thời khéo léo đưa hệ thống thuật ngữ phức tạp của phái Thiên Tướng vào các câu chuyện nhỏ trong phim.

Dù vẫn tồn tại một vài điểm chưa hợp lý, Tôi Không Phải Đại Sư được xem là tác phẩm trinh thám đáng chú ý. Khán giả kỳ vọng phần tiếp theo, nếu được thực hiện, sẽ khắc phục những hạn chế về kịch bản và xây dựng câu chuyện chặt chẽ hơn.

2. Mị Ảnh Thần Bộ

Mị Ảnh Thần Bộ đứng thứ hai với 57,56 điểm. Bộ phim được nhận xét sở hữu cách kể chuyện chậm rãi, chú trọng cảm xúc và quá trình phát triển của nhân vật thay vì liên tục tạo ra những tình tiết kịch tính để thu hút người xem. Ảnh: iQIYI

Điểm đáng chú ý của tác phẩm là cách khai thác những cảm xúc đời thường và các mối quan hệ giữa con người. Đằng sau những tình huống tưởng chừng bình dị là những suy ngẫm về bản chất con người, cách mỗi cá nhân đối diện với khó khăn và lựa chọn giữ gìn lòng tốt trong nghịch cảnh.

Phim không quá phụ thuộc vào những cú twist gây sốc hay các tình tiết bi lụy. Thay vào đó, câu chuyện được triển khai qua những tương tác chân thành, giúp khắc họa rõ hơn tâm tư và sự thay đổi của từng nhân vật. Diễn xuất của dàn cast cũng được khen ngợi nhờ khả năng truyền tải cảm xúc thông qua biểu cảm và cử chỉ, qua đó giúp người xem đồng cảm với những vui buồn của nhân vật.

Dù chỉ xếp thứ ba trong bảng thống kê, Mị Ảnh Thần Bộ vẫn có sức hút riêng với nhóm khán giả yêu thích những bộ phim giàu cảm xúc, đề cao chiều sâu nhân vật và không quá chạy theo nhịp kể dồn dập.

3. Nhất Âu Xuân

Xếp thứ ba là Nhất Âu Xuân, tác phẩm có lợi thế về ngoại hình của dàn diễn viên và tuyến đấu đá gia tộc. Tuy nhiên, phim vẫn chưa phát huy hết tiềm năng do những hạn chế trong diễn xuất, cách xây dựng nhân vật nữ chính và nhịp kể chuyện. Ảnh: iQIYI

Một số ý kiến cho rằng nữ chính thể hiện nhân vật chưa đủ tinh tế, biểu cảm còn cứng, trong khi nam chính dù có phần nhỉnh hơn vẫn chưa tạo được sự thuyết phục khi đứng cạnh các diễn viên gạo cội. Ngược lại, những phân đoạn có sự tham gia của dàn diễn viên kỳ cựu lại trở thành điểm sáng, nhờ khả năng diễn xuất giàu kinh nghiệm và những màn đối diễn có sức nặng.

Tuyến đấu đá trong nội trạch được đánh giá tương đối hấp dẫn bởi các nhân vật đều có toan tính riêng, không hoàn toàn tốt hoặc xấu. Cách xây dựng này tạo ra những xung đột có nhiều lớp nghĩa, giúp câu chuyện tránh được sự đơn giản hóa.

Dẫu vậy, nhịp phim chưa thực sự ổn định, một số tình tiết diễn ra quá nhanh khiến cảm xúc chưa kịp tích lũy. Thiết lập nữ chính thường xuyên chờ nam chính đến giải cứu cũng khiến một bộ phận khán giả thất vọng. Với một tác phẩm có nhiều lợi thế về dàn diễn viên và chất liệu gia đấu, Nhất Âu Xuân được nhận xét vẫn còn nhiều dư địa để phát triển nếu phần kịch bản và khâu chỉ đạo được đầu tư kỹ lưỡng hơn.

4. Lôi Đình Lệnh

Khép lại top 4 là Lôi Đình Lệnh, bộ phim hình sự khai thác đề tài phòng chống ma túy. Ảnh: NSX

Tác phẩm quy tụ Tần Hải Lộ cùng nhiều diễn viên giàu kinh nghiệm, song chưa tận dụng hiệu quả lợi thế về dàn cast để tạo nên một câu chuyện đủ sức thuyết phục.

Những màn đấu trí giữa các nhân vật phản diện được đánh giá là điểm sáng, tạo ra không ít tình huống căng thẳng. Tần Hải Lộ và các diễn viên gạo cội cũng giữ được phong độ trong những phân đoạn quan trọng. Tuy nhiên, tuyến nhân vật chính bị nhận xét thiếu tính thực tế, trong khi một số chi tiết điều tra chưa đủ chặt chẽ, làm giảm độ tin cậy của câu chuyện.

Bên cạnh đó, cách kể chuyện và xây dựng xung đột của phim mang màu sắc quen thuộc từ các bộ phim hình sự nhiều năm trước. So với những tác phẩm phòng chống ma túy gần đây chú trọng tính chân thực và chiều sâu tâm lý, Lôi Đình Lệnh chưa khắc họa rõ nét đời sống cũng như những áp lực nghề nghiệp của lực lượng cảnh sát. Một số nhân vật phụ còn khá mờ nhạt, chưa đóng góp nhiều cho mạch truyện.

Việc tập trung quá nhiều vào hào quang của nam chính cũng khiến các tình tiết thiếu hợp lý trở nên dễ nhận thấy. Với những khán giả yêu thích dòng phim hình sự có tính thực tế cao, đây có thể là điểm trừ lớn. Dù sở hữu dàn diễn viên đáng chú ý, Lôi Đình Lệnh vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về một tác phẩm điều tra ma túy có kịch bản chặt chẽ.

Mỗi tác phẩm có thế mạnh riêng, từ chiều sâu cảm xúc, yếu tố trinh thám đến những màn đấu đá gia tộc và đề tài hình sự. Tuy nhiên, phản hồi của khán giả cũng cho thấy dàn diễn viên nổi tiếng hay đề tài hấp dẫn chưa đủ bảo đảm thành công nếu kịch bản, nhịp kể và quá trình phát triển nhân vật chưa được xử lý thuyết phục.