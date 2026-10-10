Ngoại truyện Chị Đại Học Đường chọn Miyeon là 'nữ hoàng mới', có bùng nổ như Yeri?

Sau thành công của 2 phần Chị Đại Học Đường (Bitch x Rich), nhà sản xuất quyết định mở rộng series này bằng ngoại truyện Cheongdam International High School: Royal Camp (tên tạm thời). Mới đây, bộ tứ chủ lực được giao cho Hong Ye Ji, Miyeon (i-dle), Hyunsuk (CIX) và Kim Min Ki.

Ngoài bối cảnh chung là trường Trung học Quốc tế Cheongdam, tuyến nhân vật và nội dung sẽ độc lập với series gốc. Câu chuyện xoay quanh những học sinh vượt qua tuyển chọn đầu tiên, cùng tham gia "trại Hè hoàng gia" (Royal Camp) - nơi họ được đánh giá bởi chính các học sinh đang theo học tại Trung học Quốc tế Cheongdam.

Trong quá trình cạnh tranh để giành suất nhập học, họ dần khám phá ra một mục đích khác ẩn sau trại huấn luyện này. Tiếp nối xây dựng xung đột giai cấp và tham vọng từ phần phim trước, ngoại truyện của Chị Đại Học Đường sẽ khắc họa cuộc tranh giành quyền lực và đấu trí diễn ra trong một không gian biệt lập.

Hong Ye Ji từng tham gia Produce 48 nhưng bị loại sớm. Cô nổi bật hơn khi rẽ hướng qua diễn xuất, nhận được cúp "Diễn viên mới xuất sắc nhất" tại lễ trao giải KBS Drama Awards 2024.

Trung tâm của những xung đột này là 4 học sinh với xuất thân khác biệt. Hong Ye Ji vào vai Moon Ji Won, người bước vào Royal Camp với quyết tâm trả thù sau khi bị tước đoạt tất cả mọi thứ. Với năng lực học tập xuất sắc cùng kỹ năng sinh tồn đẳng cấp, Moon Ji Won đối đầu với Cha Se Mi (Miyeon) - "nữ hoàng" mới của Cheongdam, người muốn ngáng đường cô.

Miyeon chuyển hướng qua diễn xuất với những bước khởi đầu chậm rãi bằng nhân vật đơn giản trong các bộ web-drama. Vai chính trong ngoại truyện "Chị Đại Học Đường" sẽ là một dấu mốc lớn cho thấy khác biệt rõ hơn trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Là mỹ nhân hàng đầu của Gen 4 K-Pop, khí chất của Miyeon được khán giả tin chắc sẽ phù hợp với phong thái "nữ hoàng Cheongdam". Những mô tả nhân vật cho thấy Se Mi sẽ thuộc tuyến phản diện, hoặc "nửa chính nửa tà" như nữ chính Jena của series gốc, khá nhiều đất diễn cho Miyeon trổ tài.

Cha Se Mi là con gái duy nhất của gia tộc đứng sau Tập đoàn Taehan. Vốn đã thấm nhuần quy luật về địa vị và quyền lực từ khi còn nhỏ, vị thế của Cha Se Mi bắt đầu lung lay trước sự xuất hiện của Moon Ji Won - người đe dọa trực tiếp đến ngôi vị của cô.

"Nữ hoàng tiền nhiệm" Yeri (Red Velvet) đã tạo nên "cú nổ" vượt mong đợi cho Chị Đại Học Đường. Liệu Miyeon có "xin vía" thành công?

Hyunsuk vào vai Seo Yi Jun - người thừa kế, "cậu cả" của Cell Holdings - đối thủ cạnh tranh của Tập đoàn Taehan. Anh cuốn hút, thông minh, điềm đạm, nhìn nhận tình yêu và tình bạn thông qua lăng kính lợi ích cá nhân. Nhưng Seo Yi Jun bắt đầu thay đổi khi bị Moon Ji Won tác động.

Kim Min Ki trong vai Seo Dong Hwa, bạn thuở nhỏ của Moon Ji Won và là cựu thành viên đội tuyển tennis quốc gia. Vốn là người trung thành và lạc quan, Seo Dong Hwa chọn chuyển đến Trung học Quốc tế Cheongdam như một cơ hội để gỡ mác gia cảnh khiêm nhường. Tuy nhiên, sau khi bước vào trại huấn luyện, anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, buộc phải đưa ra những lựa chọn để bảo vệ những điều mình trân trọng.

Royal Camp được dự kiến lên sóng vào năm 2027.