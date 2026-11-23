Theo MyDaily, mới đây, Jay Park đã đăng tải một bài viết trên nền tảng X, bày tỏ sự tiếc nuối và bất mãn sau màn trình diễn của nhóm nhạc LNGSHOT tại MAMA Awards 2026.

LNGSHOT là nhóm nhạc được Jay Park trực tiếp tham gia sản xuất và định hướng hoạt động. Chính vì vậy, nam ca sĩ dành nhiều sự quan tâm đến những cơ hội biểu diễn cũng như khả năng thể hiện của các thành viên trên sân khấu.

Trong bài đăng, Jay Park thẳng thắn chia sẻ: "Tôi thực sự không quá quan tâm đến giải thưởng, nhưng rõ ràng LNGSHOT có thể làm được nhiều hơn thế, như mọi người đã thấy tại MMA. Thật bực bội khi họ không thể thể hiện điều đó trên một sân khấu lớn như vậy. Những vấn đề mang tính chính trị và khó khăn khi hoạt động dưới trướng một công ty nhỏ".

LNGSHOT là nhóm nhạc được Jay Park trực tiếp tham gia sản xuất và định hướng hoạt động.

Phát ngôn của Jay Park nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nam ca sĩ trực tiếp đề cập đến những bất lợi mà nghệ sĩ thuộc công ty giải trí quy mô nhỏ có thể phải đối mặt khi tham gia các sự kiện âm nhạc lớn. Dù bày tỏ sự thất vọng, Jay Park vẫn gửi lời động viên đến người hâm mộ và kêu gọi khán giả tiếp tục ủng hộ album S.W.I.S.H của LNGSHOT.

"Nhưng không sao cả, có vẻ như công chúng đã lên tiếng! Hãy tiếp tục ủng hộ album S.W.I.S.H! Và hãy nhớ chữ 'I' trong đó đại diện cho điều gì!", nam ca sĩ viết.

Theo MyDaily, trong ngày đầu tiên của MAMA Awards 2026, LNGSHOT chỉ có khoảng 2 phút 30 giây để trình diễn ca khúc Bananas. Sau đó, nhóm tiếp tục xuất hiện trong sân khấu kết hợp cùng MODYSSEY và TWEED, thể hiện ca khúc That That của PSY.

Tuy nhiên, khi so sánh với màn trình diễn được đánh giá cao của LNGSHOT tại MMA 2026 chỉ một tuần trước đó, sân khấu MAMA lần này được nhận xét là chưa đủ để nhóm phô diễn toàn bộ thế mạnh về kỹ năng và khả năng trình diễn. Điều này được cho là nguyên nhân khiến Jay Park cảm thấy tiếc nuối, đặc biệt khi anh đã dành nhiều tâm huyết để xây dựng và phát triển LNGSHOT.

Là nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, Jay Park hiểu rõ tầm quan trọng của những sân khấu lớn đối với các nhóm nhạc đang trong quá trình khẳng định tên tuổi.

Jay Park hiểu rõ tầm quan trọng của những sân khấu lớn đối với các nhóm nhạc đang trong quá trình khẳng định tên tuổi.

Việc xuất hiện tại MAMA Awards không chỉ mang ý nghĩa quảng bá mà còn là cơ hội để các nghệ sĩ tiếp cận đông đảo khán giả quốc tế. Tuy nhiên, thời lượng biểu diễn hạn chế có thể khiến một nhóm nhạc khó thể hiện trọn vẹn những gì đã chuẩn bị.

Dù vậy, những chia sẻ của Jay Park hiện mới phản ánh quan điểm từ phía nam ca sĩ. Ban tổ chức MAMA Awards chưa có phản hồi được đề cập trong bài báo của MyDaily về những nhận xét này.