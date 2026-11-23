Theo MyDaily, ngày 21/11, An Yujin đã đăng tải lên trang Instagram cá nhân loạt ảnh được chụp trong chuyến công tác tại Osaka, Nhật Bản. Đi kèm những hình ảnh mới, nữ ca sĩ hài hước chia sẻ: "Đúng là trời lạnh thật đấy".

Trong loạt ảnh, thành viên IVE xuất hiện với chiếc váy đen ôm sát, tôn lên những đường nét cơ thể cùng tỷ lệ vóc dáng cân đối. Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế giúp An Yujin khoe vẻ đẹp trưởng thành, thanh lịch và không kém phần quyến rũ.

An Yujin đã đăng tải lên trang Instagram cá nhân loạt ảnh được chụp trong chuyến công tác tại Osaka, Nhật Bản.

Đáng chú ý, nữ thần tượng gây ấn tượng với vòng eo thon gọn, vóc dáng săn chắc và đôi chân dài. Trang phục ôm sát cũng làm nổi bật lợi thế hình thể của An Yujin, khiến cô nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Không lựa chọn phong cách quá cầu kỳ, An Yujin vẫn thu hút ánh nhìn nhờ thần thái tự tin và biểu cảm sắc lạnh. Nhan sắc được ví như búp bê của nữ ca sĩ càng trở nên nổi bật trong những khung hình được chia sẻ.

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen cho ngoại hình và phong cách thời trang của thành viên IVE.

Một số bình luận nổi bật như: "Xinh đẹp quá đi mất", "Đúng là nữ thần", "Thần thái thật cuốn hút", "Đẹp không thể rời mắt".

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả dành lời khen cho ngoại hình và phong cách thời trang của thành viên IVE.

Những hình ảnh mới cũng cho thấy sự thay đổi trong phong cách của An Yujin. Nếu trước đây nữ ca sĩ thường gắn liền với hình tượng trẻ trung, năng động thì thời gian gần đây, cô ngày càng tự tin thử nghiệm những thiết kế trưởng thành, tôn dáng.

Bên cạnh sự chú ý dành cho nhan sắc, An Yujin còn có thêm lý do để vui mừng khi nhóm nhạc IVE tiếp tục gặt hái thành tích tại lễ trao giải MAMA Awards 2026. Cụ thể, tại sự kiện được tổ chức trong hai ngày 20 và 21/11, IVE đã được vinh danh ở hai hạng mục gồm Nhóm nhạc nữ xuất sắc và Best Song TOP10.

Thành tích này tiếp tục khẳng định sức hút của IVE trên thị trường âm nhạc K-pop. Trong khi đó, với ngoại hình nổi bật cùng phong cách ngày càng đa dạng, An Yujin vẫn là một trong những thành viên nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng mỗi khi xuất hiện.