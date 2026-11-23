Từng là gương mặt quen thuộc của dòng phim võ hiệp Hong Kong, diễn viên Tần Hoàng khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa khi những thông tin về cuộc sống tuổi 81 của ông tiếp tục được truyền thông Hoa ngữ cập nhật. Sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên hiện sống tại viện dưỡng lão, phải sử dụng xe lăn và ít có cơ hội gặp gỡ người thân.

Theo On.cc, tình trạng sức khỏe của Tần Hoàng được chú ý trở lại trong tháng 8/2026 khi một số đồng nghiệp đến thăm ông. Nam nghệ sĩ gặp vấn đề về khả năng vận động, hai chân sưng và sẫm màu, khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Dù vậy, Tần Hoàng vẫn giữ tinh thần khá lạc quan khi trò chuyện với những người bạn lâu năm.

Diễn viên Tần Hoàng hiện sống tại viện dưỡng lão, sức khỏe suy giảm và phải sử dụng xe lăn ở tuổi 81.

Nhắc đến Tần Hoàng, khán giả yêu thích phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung khó quên hình tượng Chu Bá Thông trong Anh Hùng Xạ Điêu phiên bản TVB năm 1983. Với vẻ ngoài tròn trịa, biểu cảm hài hước và lối diễn xuất tự nhiên, ông khắc họa thành công một nhân vật võ công cao cường nhưng tính tình trẻ con, thích đùa nghịch.

Vai diễn đưa Tần Hoàng trở thành một trong những diễn viên phụ được yêu thích của truyền hình Hong Kong. Ông từng nhiều lần hóa thân thành Chu Bá Thông trong các tác phẩm võ hiệp, góp mặt ở hơn 100 bộ phim truyền hình và nhận giải Diễn viên chuyên nghiệp tại lễ trao giải TVB năm 2016.

Tần Hoàng từng ghi dấu ấn sâu đậm với vai Chu Bá Thông trong Anh Hùng Xạ Điêu phiên bản TVB năm 1983.

Tuy nhiên, cuộc sống riêng của Tần Hoàng lại trải qua nhiều biến cố. Năm 1971, ông kết hôn với Mạc Bội Văn, một nữ phát thanh viên có tiếng thời bấy giờ. Hai người có bốn con, gồm ba gái và một trai, nhưng cuộc hôn nhân dần rạn nứt khi nam diễn viên thường xuyên xa nhà vì công việc.

Theo HK01, Tần Hoàng từng tiết lộ vợ đã sáu lần đề nghị ly hôn nhưng ông không đồng ý. Dù vẫn giữ quan hệ hôn nhân trên danh nghĩa, hai người sống xa cách trong nhiều năm. Mạc Bội Văn qua đời năm 2017.

Chuyện tình cảm của Tần Hoàng từng gây nhiều tranh cãi khi nam diễn viên gắn bó với người phụ nữ kém mình khoảng 30 tuổi.

Đời tư của Tần Hoàng tiếp tục gây tranh cãi khi ông công khai mối quan hệ với Mary, người phụ nữ từng chăm sóc ông và kém nam diễn viên khoảng 30 tuổi. Hai người gắn bó hơn hai thập kỷ. Trong các cuộc phỏng vấn, Tần Hoàng từng thừa nhận dành sự hỗ trợ tài chính cho Mary và con gái riêng của cô.

Mối quan hệ này khiến ông nhận không ít chỉ trích, đặc biệt khi cuộc hôn nhân với người vợ đầu chưa chính thức chấm dứt. Tần Hoàng cũng từng nhìn nhận bản thân thiếu thời gian quan tâm, chăm sóc các con khi còn trẻ.

Những năm sau đó, nam nghệ sĩ gặp khó khăn tài chính. Ông cho biết từng bán nhà và sử dụng phần lớn tiền tiết kiệm để giúp con gái lớn giải quyết khoản nợ khoảng 3 triệu HKD. Tuy nhiên, việc hỗ trợ kinh tế không giúp mối quan hệ cha con lập tức trở nên gần gũi.

Tần Hoàng từng đón sinh nhật tuổi 80 tại viện dưỡng lão trong hoàn cảnh ít có dịp gặp gỡ người thân.

Đến năm 2024, Tần Hoàng gặp tai nạn khi sống một mình tại khách sạn ở Hong Kong. Sau khi bị ngã và không thể tự đứng dậy, ông được bạn bè hỗ trợ đưa đến bệnh viện. Tình trạng sức khỏe suy giảm khiến nam diễn viên phải chuyển vào viện dưỡng lão.

Trong thời gian này, Tần Hoàng tiếp tục trải qua những lần té ngã, bị thương ở đầu và vùng xương chậu. Khả năng đi lại ngày càng hạn chế, ông chủ yếu di chuyển bằng xe lăn và cần người hỗ trợ sinh hoạt.

Đáng chú ý, mối quan hệ kéo dài nhiều năm với Mary cũng đã kết thúc. Trong cuộc phỏng vấn năm 2025, Tần Hoàng cho biết cả hai gần như không còn liên lạc. Cùng thời điểm, ông đón sinh nhật tuổi 80 tại viện dưỡng lão mà không có các con bên cạnh.

Những cuộc thăm hỏi của đồng nghiệp cũ mang đến niềm vui và sự động viên cho Tần Hoàng trong những năm cuối đời.

Tuy nhiên, những thông tin cho rằng Tần Hoàng bị toàn bộ con cái bỏ rơi không hoàn toàn chính xác. Nam diễn viên từng xác nhận con gái út đã chủ động liên lạc, đến thăm ông. Các con cũng có lúc hỗ trợ tài chính, dù quan hệ gia đình chưa thực sự gần gũi.

Bù lại, nhiều đồng nghiệp cũ vẫn thường xuyên hỏi thăm Tần Hoàng. Những cuộc gặp gỡ với các nghệ sĩ như Khương Đại Vệ, La Hạo Giai và Đặng Anh Mẫn giúp ông có thêm niềm vui trong cuộc sống hiện tại.

Dù sức khỏe không còn như trước, Tần Hoàng từng chia sẻ ông hài lòng khi được chăm sóc ổn định, có đủ bữa ăn và không còn phải lo lắng quá nhiều về chi phí sinh hoạt. Nam diễn viên cũng khẳng định bản thân không cảm thấy cô đơn như những gì bên ngoài hình dung.

Dù cuộc sống tuổi xế chiều trải qua nhiều biến cố, Tần Hoàng vẫn được khán giả nhớ đến với hình tượng Chu Bá Thông tinh nghịch năm nào.

Ở tuổi 81, Tần Hoàng không còn xuất hiện thường xuyên trước ống kính. Cuộc sống của ông có nhiều tiếc nuối về gia đình và sức khỏe, nhưng hình tượng Chu Bá Thông vui vẻ, tinh nghịch trong Anh Hùng Xạ Điêu vẫn là một phần ký ức khó quên của nhiều thế hệ khán giả.