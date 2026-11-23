Aryna Sabalenka (sinh năm 1998), tay vợt người Belarus từng giữ vị trí số 1 thế giới, thừa nhận không có thói quen đọc sách thường xuyên. Cô dễ buồn ngủ và mỏi mắt chỉ sau vài trang, đồng thời hài hước cho biết bản thân thích xem phim và các chương trình trên Netflix hơn, theo Vogue. Dù vậy, Sabalenka vẫn dành thời gian khám phá nhiều thể loại sách, gồm tiểu thuyết kinh điển, sách phát triển bản thân và hồi ký. Một số tác phẩm còn giúp cô học cách kiểm soát cảm xúc, vượt qua áp lực và giữ bình tĩnh trong những trận đấu quan trọng. Ảnh: Zuma.

Một trong những cuốn sách có ảnh hưởng đến Sabalenka là hồi ký Into the Magic Shop (Bước vào cửa hiệu nhiệm màu) của James R. Doty, bác sĩ phẫu thuật thần kinh người Mỹ. Tác phẩm kể về hành trình trưởng thành của tác giả, đồng thời giới thiệu những bài học về thiền định, khả năng tập trung và kiểm soát cảm xúc. Sabalenka tìm đọc cuốn sách sau nhiều lần được bạn bè giới thiệu. Cô cho biết những lời khuyên trong sách đặc biệt hữu ích sau các thất bại tại Australian Open và Roland-Garros 2025, giúp bản thân đối diện tốt hơn với áp lực thi đấu. Tay vợt cũng áp dụng các bài tập hít thở để giữ bình tĩnh trong những thời điểm căng thẳng. Ảnh: Fahasa.

Bên cạnh sách về tâm lý, Sabalenka còn yêu thích những tác phẩm văn học kinh điển. Theo hồ sơ trên website của WTA, The Count of Monte Cristo (Bá tước Monte Cristo) của nhà văn Pháp Alexandre Dumas là cuốn sách yêu thích của cô. Tiểu thuyết xoay quanh Edmond Dantès, chàng thủy thủ trẻ bị vu oan và phải chịu nhiều năm tù đày. Sau khi trốn thoát và tìm được kho báu, anh lên kế hoạch trả thù những người từng hãm hại mình. Qua câu chuyện này, tác phẩm khai thác các chủ đề về công lý, sự phản bội, lòng tha thứ và những hệ quả của việc báo thù. Ảnh: Huy Hoang Bookstore.

The Alchemist (Nhà giả kim) cũng nằm trong danh sách đọc của tay vợt Gen Z. Tác phẩm của nhà văn Brazil Paulo Coelho kể về Santiago, chàng chăn cừu trẻ quyết định lên đường tìm kiếm kho báu xuất hiện trong giấc mơ. Trong hành trình ấy, anh gặp gỡ nhiều người, trải qua những thử thách và dần hiểu hơn về ước mơ cũng như những lựa chọn trong cuộc sống. Cuốn sách được nhiều độc giả yêu thích nhờ thông điệp khuyến khích con người theo đuổi mục tiêu và tin tưởng vào bản thân. Ảnh: Fahasa.

Ngoài văn học kinh điển, Sabalenka cũng quan tâm đến tiểu thuyết đương đại. Cô đọc The Seven Husbands of Evelyn Hugo (Bảy người chồng của Evelyn Hugo) của nhà văn Mỹ Taylor Jenkins Reid. Tác phẩm kể về Evelyn Hugo, ngôi sao điện ảnh Hollywood đã giải nghệ, quyết định tiết lộ câu chuyện cuộc đời cho nữ phóng viên trẻ. Qua bảy cuộc hôn nhân, những bí mật về tình yêu, danh tiếng, tham vọng và cái giá của sự nổi tiếng dần được hé lộ. Câu chuyện đan xen giữa quá khứ và hiện tại, khắc họa những lựa chọn phức tạp trong cuộc sống của nhân vật chính. Ảnh: Ngoc Anh Tran.

Trở lại với dòng sách phát triển bản thân, Sabalenka từng mang tác phẩm The Subtle Art of Not Giving a F*ck (Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm) của tác giả Mark Manson ra bãi biển đọc khi tham dự giải đấu tại Abu Dhabi. Cuốn sách khuyến khích độc giả chấp nhận những giới hạn của cuộc sống, xác định điều thực sự quan trọng và không dành quá nhiều năng lượng cho những vấn đề ngoài khả năng kiểm soát. Ảnh: Momo Bookstore.

Không chỉ đọc sách về tâm lý và tiểu thuyết, Sabalenka còn tìm hiểu những câu chuyện khởi nghiệp qua hồi ký của các doanh nhân. Một trong số đó là Shoe Dog (Gã nghiện giày) của Phil Knight, nhà đồng sáng lập Nike, thương hiệu đồ thể thao Mỹ. Cuốn sách kể lại hành trình xây dựng doanh nghiệp, bắt đầu bằng ý tưởng kinh doanh giày chạy bộ và những khó khăn trong quá trình phát triển thương hiệu. Qua các quyết định kinh doanh, áp lực tài chính và những lần đối diện nguy cơ thất bại, tác phẩm cho thấy sự kiên trì của Knight trong việc theo đuổi mục tiêu. Sabalenka từng nhận xét câu chuyện khởi nghiệp này mang lại cho cô nhiều cảm hứng. Ảnh: Huy Nguyễn.