Tại Chung kết cuộc thi âm nhạc quốc tế "Silk way star" (Ngôi sao con đường tơ lụa) 2026, ca sĩ Đăng Khôi khép lại hành trình ấn tượng của mình bằng ca khúc “Một vòng Việt Nam” đầy cảm xúc.

Đăng Khôi hát ca khúc "Một vòng Việt Nam" tại Chung kết "Ngôi sao con đường tơ lụa 2026".

Bộ trang phục của tiết mục với sắc vàng làm chủ đạo cùng những mảng đỏ, thêu nổi hình ảnh các địa danh nối nhau theo hành trình từ Bắc vào Nam. Phần trình diễn cũng được dàn dựng đậm màu sắc Việt Nam, với tông đỏ chủ đạo và khung vòng tròn nạm đèn làm điểm nhấn trung tâm, xung quanh là những chiếc quạt đỏ, nón lá, hoa sen, chiếc thuyền gỗ, đèn lồng cùng các ô cửa gỗ chạm hoa văn truyền thống.

Ở phần cuối tiết mục, màn hình LED vòng tròn hiện lời chào của các ngôn ngữ tương ứng với 12 quốc gia tham gia. Điểm nhấn của tiết mục là khoảnh khắc anh hát lời xin chào bằng 12 thứ tiếng, gửi lời mời bạn bè quốc tế đến thăm Việt Nam.

Ca sĩ xem đây là món quà dành cho khán giả và cũng là lời mời chân thành tới bạn bè quốc tế đến thăm đất nước Việt Nam.

Cuối chương trình, Đăng Khôi cũng tự tay chuẩn bị những món quà đặc sản của Việt Nam cùng tấm thiệp viết tay gửi tới giám khảo và các nghệ sĩ trong chương trình.

Đăng Khôi chia sẻ: “Chúng tôi đến từ 12 quốc gia khác nhau, trải qua hơn 2 tháng thi đấu cùng nhau, chúng tôi đã có với nhau nhiều kỷ niệm đẹp về tình bạn quốc tế. Đó cũng là giá trị mà chương trình mang lại: Con đường tơ lụa kết nối âm nhạc và văn hóa của tất cả các quốc gia với nhau.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các khán giả Việt Nam, những người đã và đang dõi theo hành trình này và ủng hộ tôi. Nhờ có sự yêu thương của các khán giả mà tôi có động lực vượt qua chính mình, để lại dấu ấn đẹp về tinh thần của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Hành trình này đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ trong sự nghiệp âm nhạc của tôi và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên".

Một số hình ảnh của ca sĩ Đăng Khôi tại đêm chung kết.

Đây cũng là sân khấu cuối cùng của anh tại chương trình, sau 9 đêm thi mang đến nhiều sắc màu âm nhạc khác nhau. Anh đã vươn lên từ vị trí áp chót, cuối bảng, tới thành tích 8 nút vàng Ngôi sao tỏa sáng và được đánh giá là thí sinh mạnh, nổi bật trong cuộc thi.

Từ tập 1 với sáng tác "Khi con gọi là ba" cùng những chiếc nón lá trao tặng bạn bè quốc tế, anh liên tục mang đến các sắc màu Việt Nam như "Trống cơm", quan họ Bắc Ninh, múa khèn của người Mông, "Lý ngựa ô" và "Bèo dạt mây trôi", xen kẽ các tiết mục rock, tình ca, tiếng Trung và tiếng Nga.

Ở tập 3, anh lần đầu nhận Sao vàng từ giám khảo New Zealand. Ở Công diễn 4 với "Thật sảng khoái", anh giành quán quân, lập kỷ lục 4 nút vàng cùng điểm số cao nhất chương trình. Ở tập 8, anh trở lại nhóm top 5 với "Lullaby" bằng tiếng Nga.

Trong tập 9, anh cùng Cao Hãn Vũ mang đến màn break dance trong "Liên minh mặt trận thất tình". Đây là một bản hit quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam.

"Ngôi sao con đường tơ lụa" lần thứ 2 là cuộc thi âm nhạc quốc tế do Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) và Tập đoàn Phát thanh - Truyền hình của Tổng thống Kazakhstan đồng tổ chức. Chương trình quy tụ 12 nghệ sĩ đến từ Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia, Nam Phi, New Zealand, Brazil, Georgia và Việt Nam, tranh tài qua 10 đêm diễn theo từng chủ đề.