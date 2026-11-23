Lee Hyori vừa thu hút sự chú ý khi công bố loạt ảnh đại diện mới với phong cách hoàn toàn khác biệt. Không còn hình ảnh quen thuộc gắn liền với vẻ đẹp quyến rũ, năng động, nữ ca sĩ xuất hiện đầy cá tính trong diện mạo có phần nổi loạn nhưng không kém phần sang trọng. Đáng chú ý, động thái này diễn ra ngay trước thềm dự án tái hợp được mong chờ của Fin.K.L, nhóm nhạc nữ huyền thoại thuộc thế hệ đầu tiên của Kpop.

Ngày 18/11, Lee Hyori đăng tải những hình ảnh mới trên tài khoản Instagram chính thức của Fin.K.L. Trong bức ảnh đầu tiên, nữ ca sĩ diện chiếc váy đen không tay, kết hợp mái tóc đen được tạo kiểu ướt cùng lối trang điểm mắt khói đậm. Ánh nhìn trực diện trước ống kính càng làm nổi bật thần thái sắc lạnh, mạnh mẽ của cô.

Tuy nhiên, chi tiết khiến công chúng đặc biệt chú ý chính là những hình xăm trên cánh tay Lee Hyori. Nổi bật trong số đó là hình xăm họa tiết hoa bao quanh dòng chữ: "Hãy bước nhẹ nhàng trong mùa xuân, Mẹ Trái Đất đang mang thai". Bên cạnh đó, một số hình xăm nhỏ gần cổ tay cũng được hé lộ, góp phần tạo nên diện mạo phóng khoáng, đậm dấu ấn cá nhân của nữ ca sĩ.

Ở một bức ảnh khác, Lee Hyori tiếp tục gây ấn tượng khi chuyển sang phong cách thời trang hoàn toàn đối lập. Cô diện sơ mi trắng, thắt cà vạt và khoác áo vest kẻ sọc, mang đến hình ảnh thanh lịch, cổ điển nhưng vẫn có nét cá tính riêng. Sự biến hóa giữa hai phong cách cho thấy khả năng làm mới hình ảnh của nữ nghệ sĩ dù đã hoạt động trong ngành giải trí nhiều năm.

Không chỉ đăng tải loạt ảnh mới, Lee Hyori còn chia sẻ một mẩu giấy viết tay với dòng chữ "Hẹn gặp lại sớm". Thông điệp ngắn gọn này nhanh chóng khiến người hâm mộ liên tưởng đến kế hoạch trở lại của Fin.K.L, đặc biệt khi cả bốn thành viên đều đang có những động thái hướng về nhóm nhạc từng làm nên tên tuổi của họ.

Cũng trong ngày 18/11, Fin.K.L chính thức mở tài khoản mạng xã hội, lần lượt đăng tải ảnh cá nhân của Lee Hyori, Ock Joo Hyun, Lee Jin và Sung Yu Ri, bên cạnh hình ảnh chung của cả nhóm. Đáng chú ý, mỗi thành viên đều để lại lời nhắn viết tay gửi đến người hâm mộ đã chờ đợi sự tái hợp của họ trong suốt nhiều năm.

Những động thái đồng loạt này nhanh chóng làm dấy lên kỳ vọng về một màn trở lại với đầy đủ bốn thành viên. Nếu kế hoạch được triển khai, đây sẽ là lần tái xuất đáng chú ý của Fin.K.L sau khoảng 21 năm kể từ đĩa đơn kỹ thuật số "Forever Fin.K.L" phát hành năm 2005.

Trước đó, nhóm cũng hé lộ kế hoạch thực hiện một dự án dài hạn kéo dài khoảng hai năm, bao gồm các hoạt động âm nhạc và biểu diễn trực tiếp. Dự án được định hướng hướng tới cột mốc kỷ niệm 30 năm thành lập Fin.K.L vào năm 2028. Đây được xem là cơ hội để bốn thành viên nhìn lại hành trình hoạt động, đồng thời kết nối lại với những khán giả đã đồng hành cùng họ từ những ngày đầu.

Ra mắt năm 1998, Fin.K.L nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nữ tiêu biểu của thế hệ đầu tiên Kpop. Với đội hình gồm Lee Hyori, Ock Joo Hyun, Lee Jin và Sung Yu Ri, nhóm ghi dấu ấn qua hàng loạt ca khúc như "To My Boyfriend", "Eternal Love", "NOW" và "White". Âm nhạc cùng hình ảnh của Fin.K.L từng góp phần định hình sức hút của các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trong giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Trong đội hình, Lee Hyori tiếp tục xây dựng sự nghiệp cá nhân nổi bật sau khi nhóm ngừng hoạt động chung. Cô trở thành một trong những biểu tượng giải trí hàng đầu Hàn Quốc, ghi dấu ấn không chỉ ở lĩnh vực âm nhạc mà còn trong thời trang và các chương trình truyền hình. Chính vì vậy, màn thay đổi hình ảnh lần này của nữ ca sĩ càng khiến công chúng tò mò về diện mạo và định hướng mà Fin.K.L có thể mang đến trong lần trở lại sắp tới.

Sau hơn hai thập kỷ, sức hút của Fin.K.L vẫn được duy trì trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Nếu màn tái hợp trở thành hiện thực, đây không đơn thuần là cuộc hội ngộ của bốn nữ nghệ sĩ mà còn là dịp để Kpop nhìn lại một trong những nhóm nhạc từng đặt nền móng cho sự phát triển của các girlgroup Hàn Quốc. Trong bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc ngày càng chứng kiến nhiều màn tái hợp của những tên tuổi đình đám, sự trở lại của Fin.K.L được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu mốc đáng chú ý.