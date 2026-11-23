Tối 22/11, tập 8 The Face Vietnam 2026 lên sóng với thử thách chính là thực hiện TVC one-shot (quay một cú máy liên tục). Đồng hành cùng Top 9 trong thử thách là diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc hướng dẫn các thí sinh diễn xuất trước ống kính.

Với kinh nghiệm diễn xuất, Ninh Dương Lan Ngọc trực tiếp hướng dẫn các thí sinh cách nắm bắt tâm lý nhân vật, kiểm soát biểu cảm và xử lý tình huống trước ống kính. Kết thúc thử thách, đội huấn luyện viên Anh Thư tiếp tục giành chiến thắng, nối dài thành tích tại chương trình. Thí sinh Trần Anh Thư trở thành gương mặt xuất sắc nhất, nhận hợp đồng hợp tác cùng nhãn hàng.

Hai thí sinh phải bước vào vòng loại là Vũ Hà An (đội Võ Hoàng Yến) và Vũ Quỳnh Hải Yến (đội H'Hen Niê). Cả hai chưa có màn thể hiện đủ thuyết phục trong thử thách lần này.

Đáng chú ý, vòng loại có sự góp mặt của siêu mẫu Bằng Lăng - gương mặt đình đám của làng mẫu Việt đầu những năm 2000. Màn xuất hiện của cô bên cạnh huấn luyện viên Anh Thư trở thành điểm nhấn của tập 8.

Clip đôi bạn thân Anh Thư và Bằng Lăng ngồi phòng loại

Trước khi đưa ra nhận xét, Bằng Lăng bày tỏ niềm vui khi được có mặt để chứng kiến nỗ lực của các đàn em. Cô động viên 2 thí sinh giữ vững tinh thần, đồng thời mong họ thành công trên con đường đã chọn bất kể kết quả cuộc thi ra sao.

Siêu mẫu Anh Thư mời bạn thân Bằng Lăng trở lại qua 'The Face Vietnam'.

Đánh giá về Hà An và Hải Yến, nữ siêu mẫu cho rằng cả 2 chưa thể hiện được sự tự tin và bản lĩnh cần thiết. Theo cô, màn thể hiện của hai thí sinh chưa thực sự thuyết phục.

Không khí phòng loại trở nên căng thẳng khi huấn luyện viên Anh Thư yêu cầu 2 người chơi chỉ ra điểm yếu của đối phương để chứng minh ai xứng đáng được đi tiếp.

Hải Yến thẳng thắn đề cập đến những vấn đề trong cách ứng xử của Hà An với ê-kíp và các thí sinh. Cô cũng nhắc lại việc Hà An từng có hành động thiếu ý tứ, ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của đội H'Hen Niê tại nhà chung. Trước những nhận xét này, Hà An thừa nhận thiếu sót, đồng thời gửi lời xin lỗi Hải Yến và các thành viên trong đội.

Bốn thí sinh bước vào vòng loại.

Sau khi xem xét phần thể hiện của 2 thí sinh, Anh Thư quyết định loại Vũ Hà An. Nữ huấn luyện viên bày tỏ sự tiếc nuối bởi Hà An sở hữu gương mặt đẹp, thuộc nhóm thí sinh có ngoại hình nổi bật của chương trình.

Sau tập 8, The Face Vietnam 2026 còn 8 thí sinh bước vào chặng đua cuối trước thềm chung kết, nơi tìm ra gương mặt quán quân mùa giải.

Bằng Lăng trở lại sau gần 20 năm rời showbiz

Màn xuất hiện của Bằng Lăng tại The Face Vietnam 2026 nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người dành lời khen cho nhan sắc, phong thái của nữ siêu mẫu sau nhiều năm vắng bóng, đồng thời bày tỏ mong muốn cô đảm nhận vai trò huấn luyện viên ở mùa giải tiếp theo.

Siêu mẫu Bằng Lăng - chân dài đình đám thập niên 2000.

Bằng Lăng từng là một trong những gương mặt nổi bật của làng mẫu Việt đầu những năm 2000. Sở hữu làn da nâu khỏe khoắn, vẻ đẹp cá tính và phong thái quyến rũ, cô được khán giả ưu ái gọi là “viên ngọc đen”.

Không chỉ thành công trên sàn catwalk, Bằng Lăng còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh với vai diễn trong phim Gái nhảy (2003) của đạo diễn Lê Hoàng. Cô tiếp tục góp mặt trong các phim Lọ lem hè phố, Nữ tướng cướp, Dốc tình...

Siêu mẫu Bằng Lăng giữ vóc dáng quyến rũ dù rời sàn diễn nhiều năm.

Năm 2007, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn thuận lợi, Bằng Lăng kết hôn với doanh nhân người Đức và dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật. Cô sang nước ngoài sinh sống, dành phần lớn thời gian vun vén gia đình và chăm sóc 2 con trai. Sau gần 2 thập kỷ vắng bóng, nữ siêu mẫu vẫn giữ liên hệ với bạn bè trong giới thời trang.

Ảnh, clip: BTC