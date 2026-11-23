Điểm khiến khán giả chú ý trong lần trở lại này là việc Minh Hằng đảm nhận nhân vật Mẹ Mìn - một thực thể bí ẩn có khả năng biến điều ước của con người thành hiện thực. Đây được xem là bước thử nghiệm đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của nữ diễn viên, bởi kinh dị là thể loại mà cô chưa từng tham gia suốt hơn hai thập kỷ làm nghề.

Qua những hình ảnh poster được công bố, Minh Hằng xuất hiện với hai diện mạo đối lập. Ở trạng thái đầu tiên, nhân vật Mẹ Mìn sở hữu làn da trắng bệch, mái tóc đen dài, son môi đỏ đậm cùng ánh mắt sắc lạnh. Tổng thể tạo hình mang đến cảm giác ma mị, vừa có nét cuốn hút vừa ẩn chứa sự nguy hiểm.

Minh Hằng đảm nhận nhân vật Mẹ Mìn.

Trong khi đó, diện mạo còn lại của Minh Hằng khiến người xem không khỏi chú ý với gương mặt xanh xám, đôi mắt đen trũng sâu và hàm răng sắc nhọn. Sự biến dạng trong tạo hình góp phần khắc họa hình ảnh một thực thể đáng sợ, khác xa vẻ ngoài thường thấy của nữ diễn viên trên màn ảnh.

Đáng chú ý, poster chính thức còn sử dụng hình ảnh gương mặt cận cảnh của Mẹ Mìn, lồng ghép với không gian căn phòng u ám và bóng dáng một cô gái mặc đồ trắng vấy máu. Cách xây dựng hình ảnh này phần nào hé lộ màu sắc tâm linh, bí ẩn mà bộ phim hướng đến.

Với Minh Hằng, vai diễn lần này không đơn thuần là sự thay đổi về ngoại hình. Nhân vật Mẹ Mìn đòi hỏi nữ diễn viên thể hiện sắc thái bí hiểm, lạnh lùng và khả năng tạo cảm giác bất an cho người xem. Đây cũng là cơ hội để Minh Hằng thử nghiệm giới hạn diễn xuất sau nhiều năm gắn với những hình tượng đa dạng trên màn ảnh.

Minh Hằng thể hiện sắc thái bí hiểm, lạnh lùng.

Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ do đạo diễn Jack Carry On thực hiện, thuộc V Studios sản xuất. Phim xoay quanh hai người trẻ Zoe (Rima Thanh Vy) và Hiếu (Khương Lê). Vì khao khát đổi đời, cả hai tìm đến Mẹ Mìn để nhờ thực hiện những điều ước của mình. Tuy nhiên, những mong muốn tưởng chừng có thể trở thành hiện thực lại kéo họ vào các giao kèo đáng sợ, nơi cái giá phải trả vượt xa những gì họ có thể hình dung.

Thông qua câu chuyện này, bộ phim khai thác lòng tham, khát vọng đổi đời và những lựa chọn có thể khiến con người phải đối diện với hậu quả khó lường. Nhân vật Mẹ Mìn của Minh Hằng giữ vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt những biến cố, đồng thời tạo nên màu sắc kinh dị cho tác phẩm.

Sự góp mặt của Minh Hằng cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dự án. Sau 3 năm không xuất hiện trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên lựa chọn trở lại bằng một vai diễn có màu sắc hoàn toàn mới. Khán giả sẽ có dịp chứng kiến sự chuyển đổi hình tượng của Minh Hằng khi bộ phim ra mắt.