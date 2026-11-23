Đêm Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026 diễn ra tại trường quay S1, Đài Truyền hình Việt Nam, do Ban Văn nghệ thực hiện. 6 thí sinh Top 6 hát trực tiếp cùng ban nhạc MUCA, dưới sự chỉ đạo âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Cả 6 thí sinh đều có tên trong nhóm giải chính, 5 thí sinh dừng bước ở các liveshow trước nhận các giải còn lại.

Nguyễn Đỗ Khánh An, số báo danh 015, là thí sinh nhỏ tuổi nhất Vòng Chung kết. Giải Nhất do ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao.

Ở đêm cuối, Khánh An trình bày "Đá trông chồng" của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, ca khúc viết từ truyền thuyết hòn đá vọng phu. Trước đó, thí sinh hát "Phật quang phổ chiếu" của nhạc sĩ Sỹ Thắng ở Liveshow 1, "Đêm ả đào" của nhạc sĩ Phú Quang ở Liveshow 2, "Cõng mẹ về trời" ở Liveshow 3. Liveshow 4 là "Hồng hồng tuyết tuyết" nối với "Chiều Phủ Tây Hồ", Liveshow 5 là "Phong nữ" nối với làn Chầu văn "Cô Đôi Thượng Ngàn", Liveshow 6 là "Nhớ quê" với lời Tứ hoa.

Giải Nhì: Đỗ Hải Đăng và Hoàng Thu Hà.

Hai Giải Nhì thuộc về 2 thí sinh Đỗ Hải Đăng và Hoàng Thu Hà.

Đỗ Hải Đăng, số báo danh 020, hát "Con cò" của nhạc sĩ Lưu Hà An trong đêm Chung kết. Qua các liveshow, Hải Đăng đi qua nhiều dòng nhạc với "Xin đừng lặng im", nhạc Dương Khắc Linh, lời Shin Hồng Vịnh, "Ngẫu hứng sông Hồng" của nhạc sĩ Trần Tiến, "Mặt trời của em" của Kai Đinh, "Bài ca đất phương Nam" của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, lời Lê Giang, "Tháng tư là lời nói dối của em" của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng và "Bóng mây qua thềm" của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh.

Hoàng Thu Hà, số báo danh 001, khép lại phần thi Chung kết với "Chờ chàng" của nhạc sĩ Trần Khánh Ly. Dân ca Nghệ Tĩnh trở đi trở lại trong lựa chọn của Thu Hà, từ "Buông áo em ra" trên làn điệu Tứ hoa ở Liveshow 4 đến liên khúc "Giận mà thương" ở Liveshow 5. Các đêm khác, Thu Hà trình bày "Chàng vinh quy" của NSND Phạm Phương Thảo, "Cũng một con đò" của nhạc sĩ Phó Đức Phương, "Thương nhớ hậu phương" của nhạc sĩ Trần Khánh Ly và "Tình làng quê" của nhạc sĩ An Thuyên.

3 thí sinh đoạt giải Ba.

3 thí sinh đoạt giải Ba là: Mai Thu Hương, Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Mộc An.

Mai Thu Hương, số báo danh 002, trình bày "Hồ thiêng", nhạc Hoàng Thành, lời Cao Trần Nguyên, trong đêm Chung kết. Thu Hương nhiều lần chọn ca khúc về miền núi như "Chiếc khăn piêu" nối với "Inh lả ơi", "Cô gái vót chông" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, "Hồ trên núi" của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Thí sinh mở hành trình bằng "Mời trầu" của nhạc sĩ Võ Thái Anh, phổ thơ Hồ Xuân Hương.

Nguyễn Xuân Dũng, số báo danh 018, hát "Người Hà Nội" của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Hà Nội là đề tài mở đầu và khép lại hành trình của Xuân Dũng, từ "Áo mùa đông" nối với "Hướng về Hà Nội" ở Liveshow 1, qua "Hà Nội ngày trở về" của nhạc sĩ Phú Quang ở Liveshow 4. Thí sinh còn hát "Đàn chim Việt" của nhạc sĩ Văn Cao và "Chào sông Mã anh hùng" của nhạc sĩ Xuân Giao.

16 thí sinh nhận chứng nhận của Sao Mai 2026.

Nguyễn Mộc An, số báo danh 008, mở màn đêm Chung kết với "Hà Tĩnh mình thương" của nhạc sĩ An Thuyên. Ở Liveshow 4, Mộc An hát "Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Các đêm khác, thí sinh trình bày "Lời ru" của nhạc sĩ Quang Vinh, "Mênh mang một khúc sông Hồng" của nhạc sĩ Phó Đức Phương, "Lời khèn trong sương núi" của nhạc sĩ Phan Bá Sang và "Hồn sông", nhạc Xuân Thủy, thơ Vân Trung.

Ngoài 6 giải chính, còn có các giải phụ: Giải Sol Vàng: Đỗ Hải Đăng - Giải Khán giả bình chọn: Đoàn Linh - Giải Phong cách: Phạm Hải Anh và Đoàn Linh - Giải Triển vọng: Bùi Nguyễn Bảo Anh và Kim Jea Bin - Giải Ấn tượng và Tặng thưởng: H'Vi Ktla Sao Mai 2026 lên sóng từ ngày 04/10/2026 với 6 liveshow. Ngày 15/11, đêm Gala được tổ chức tại Quảng trường biển Sầm Sơn, lần đầu Gala Sao Mai về Thanh Hóa. Các đêm thi có thể xem lại trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo. Ban Giám khảo xuyên suốt mùa giải gồm: NSND Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Trưởng ban Giám khảo, PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, và nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong. Đạo diễn âm nhạc Vòng Chung kết là Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.