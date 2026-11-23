Tóm tắt chung: Điểm nhấn thông tin: Vương Anh Ole và Vương Khánh là hai gương mặt nổi bật của giới trẻ Hà Thành, từng gây sốt mạng xã hội nhờ ngoại hình điển trai và những khoảnh khắc đồng hành thân thiết.

Vương Anh Ole: Tên thật là Trần Vương Anh (sinh năm 1992), xuất thân là một hot boy, diễn viên trẻ từng ghi dấu ấn qua các bộ phim học đường như Bộ Tứ 10A8, Những Phóng Viên Vui Nhộn.

Vương Khánh: Tên thật là Vương Hoàng Khánh (sinh năm 1995), hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh, kinh doanh và sáng tạo nội dung với phong cách thời trang cá tính.

Mới đây, Vương Anh Ole và Vương Khánh bất ngờ trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đặc biệt, mối quan hệ bạn bè lâu năm của cả hai được netizen dành sự chú ý nhiều hơn, khơi gợi lại ký ức của thế hệ 9X về thời kỳ hoàng kim của các hot teen Hà Thành. Vậy, Vương Khánh và Vương Anh Ole là ai, có sự nghiệp ra sao?

Vương Anh Ole: Hot boy học đường dấn thân nghệ thuật

Nhắc đến Vương Anh Ole, khán giả khó có thể quên hình ảnh chàng trai sở hữu chiều cao nổi bật 1m84, cùng nụ cười rạng rỡ từng "làm mưa làm gió" một thời. Tên thật là Trần Vương Anh, anh sinh năm 1992 tại Hà Nội, nhanh chóng lọt vào mắt xanh của giới làm phim nhờ ngoại hình sáng và lối diễn xuất tự nhiên. Tên tuổi của anh gắn liền với loạt dự án đình đám dành cho lứa tuổi học trò như Bộ Tứ 10A8, Những Phóng Viên Vui Nhộn, hay nổi bật gần đây có Đi Giữa Trời Rực Rỡ.

Không đóng khung bản thân trong danh xưng hot boy, Vương Anh Ole nỗ lực khẳng định sự đa năng khi lấn sân sang vai trò người dẫn chương trình, người mẫu ảnh, diễn viên, thậm chí là nhà sáng tạo nội dung và streamer về game. Trải qua nhiều năm hoạt động, anh dần rũ bỏ vẻ ngoài thư sinh, nghịch ngợm để xây dựng hình tượng một quý ông chững chạc, nam tính và có sự nghiệp ổn định.

Vương Khánh: Dấu ấn của chàng mẫu ảnh đa tài

Không kém cạnh Vương Anh Ole, Vương Khánh cũng là gương mặt sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo không kém. Vương Khánh tên đầy đủ là Vương Hoàng Khánh, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Khác với nét dí dỏm của người bạn, Vương Khánh gây ấn tượng bởi gương mặt góc cạnh và gu thời trang bụi bặm.

Bắt đầu được biết đến với vai trò người mẫu lookbook cho nhiều thương hiệu thời trang dành cho giới trẻ, anh nhanh chóng mở rộng sức ảnh hưởng sang lĩnh vực sáng tạo nội dung, thậm chí thử sức ở mảng kinh doanh. Nhờ sự nghiêm túc với công việc và khả năng biến hóa trước ống kính, Vương Khánh trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng và duy trì sức nóng bền bỉ trên mạng xã hội. Ngoài ra, anh cũng "bén duyên" diễn xuất khi tham gia nhiều dự án gồm Những Phóng Viên Vui Nhộn, Chiến Dịch Chống Ế, Chàng Quản Gia Của Anh hay Chuyện Quanh Ta.

Tình bạn kéo dài 17 năm

Điều khiến công chúng yêu mến Vương Anh Ole và Vương Khánh chính là mối quan hệ bạn bè kéo dài nhiều năm của cả hai. Quen biết và chơi thân từ những ngày đầu chập chững bước chân vào giới giải trí, họ là người đồng nghiệp ăn ý, đồng thời xem nhau là tri kỷ trong cuộc sống đời thường. Cả hai thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các chuyến du lịch, những buổi gặp gỡ bạn bè và luôn sẵn sàng hỗ trợ đối phương trong các dự án cá nhân.

Vương Khánh và Vương Anh Ole gây chú ý bởi tình bạn lâu năm. Nguồn: Vương Khánh