Cuộc thi sáng tạo thời trang “Market to Mode 2026” được trình diễn tại vòng chung kết tại Chợ Đồng Xuân

Theo Ban tổ chức, “Market to Mode 2026” lấy cảm hứng từ không gian mua bán và văn hóa giao thương đặc trưng của chợ Đồng Xuân, một trong những biểu tượng của Thủ đô. Các đội thi được tự do khám phá, lựa chọn những mặt hàng bày bán ngay tại chợ, từ quần áo, vải vóc, phụ kiện đến những vật dụng thường ngày.

Từ những món đồ ấy, mỗi đội vận dụng tư duy thẩm mỹ, kỹ thuật cắt ghép, xử lý bề mặt (custom) và cách phối đồ linh hoạt để tạo nên một hoặc nhiều bộ trang phục mang dấu ấn cá nhân và hơi thở đương đại.

Qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn giới thiệu đến cộng đồng, đặc biệt là người trẻ, diện mạo, kiến trúc và sự phong phú của hàng hóa tại chợ Đồng Xuân. Đây cũng là dịp để các bạn trẻ thử sức, thể hiện khả năng biến những món đồ quen thuộc thành tác phẩm thời trang và khám phá chiều sâu văn hóa của khu chợ lâu đời qua ngôn ngữ thời trang hiện đại. Hoạt động này đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh năng động, cởi mở của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.

Cuộc thi dành cho các cá nhân, tập thể yêu thích thời trang, nghệ thuật và thiết kế, không giới hạn chuyên ngành đào tạo hay kinh nghiệm. Sau quá trình đánh giá, Ban tổ chức chọn 20 tác phẩm xuất sắc nhất để trình diễn tại vòng chung kết.

Trung tâm sàn diễn của cuộc thi là khu vực đài phun nước Chợ Đồng Xuân

Cơ cấu giải thưởng gồm bảy giải: Nhà thiết kế xuất sắc nhất, Phối đồ ấn tượng nhất, Thiết kế đột phá nhất, Phối màu xuất sắc nhất, Bình chọn của khán giả trên mạng xã hội, Video hành trình ấn tượng nhất và Giải thưởng chuyên đề của nhà tài trợ. Giải chuyên đề dành cho thiết kế sử dụng sáng tạo, tinh tế sắc cam nhận diện của SHB, đồng thời thể hiện tinh thần năng động, trẻ trung và sự gắn kết với văn hóa chợ truyền thống.

Khi các thí sinh bước ra trình diễn, du khách, người dân và tiểu thương đứng kín quanh sàn diễn ngay bên trong chợ. Những món đồ vốn quen thuộc trên các sạp hàng hôm nay đã xuất hiện trong những bộ trang phục do chính các đội thi sáng tạo rất đẹp mắt.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Hàng trăm khán giả vây kín sàn diễn thời trang ở Chợ Đồng Xuân