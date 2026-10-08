Ronaldo, Ronaldinho và Neymar gửi thông điệp đặc biệt đến Messi sau trận đấu cuối cùng cho Argentina

Messi đã ghi bàn thắng thứ 126 trong trận đấu thứ 208 và cũng là trận đấu cuối cùng của anh cho đội tuyển quốc gia trong chiến thắng 3-0 trước Benin ở Buenos Aires hôm qua.

Và mới đây, Ronaldo đã đăng một thông điệp gửi đến đối thủ lâu năm của mình trên Instagram.

"Leo à, nhiều năm cống hiến cho đất nước và một lịch sử sẽ mãi trường tồn. Tôi dành tất cả sự tôn trọng cho những gì anh đã đạt được với đội tuyển Argentina".

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Ronaldinho, người từng vô địch World Cup 2002 và chơi cùng Messi tại Barcelona từ năm 2003 đến 2008, đã viết trên Twitter: "Thật là một niềm vui và hạnh phúc khi được là một phần trong câu chuyện của bạn từ ngày đầu tiên, người anh em!"

"Bạn đã mang lại nụ cười và niềm vui cho bóng đá cho chúng tôi!!! Tên của bạn đã được khắc ghi vào lịch sử đất nước và toàn thế giới... Chỉ có chúng tôi mới hiểu được niềm vui khi thực hiện được ước mơ thời thơ ấu: đại diện cho quốc gia và trở thành nhà vô địch thế giới!!!".

"Bạn đã cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia và đất nước... Mình hiểu bạn hoàn toàn, và biết rằng bất cứ điều gì liên quan đến gia đình đều khiến chúng ta phải suy nghĩ lại... Hãy tận hưởng cuộc sống. Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất, hôm nay và mãi mãi".

Neymar, người từng chơi cùng Messi tại Barcelona và Paris Saint-Germain , đã cảm ơn ngôi sao của Inter Miami vì "đã khiến tôi yêu bóng đá hơn nữa".

Tiền đạo của Santos, người đã giải nghệ khỏi đội tuyển quốc gia sau World Cup và là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Brazil, đã viết trên Instagram: "Những người yêu bóng đá đã trân trọng việc được xem bạn thi đấu suốt những năm qua.

Hôm nay đánh dấu trận đấu cuối cùng của bạn trong màu áo đội tuyển quốc gia - đất nước của bạn - và tôi hy vọng bạn sẽ tận hưởng từng giây phút và tất cả những lời tri ân hôm nay sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn".

Luis Suárez, bạn thân và đồng đội của Messi tại Inter Miami, cũng đã chúc ngôi sao người Argentina một đêm tuyệt vời.

Tiền đạo người Uruguay nói trong một video: "Tôi hy vọng bạn thực sự thích chiếc áo đội tuyển quốc gia của mình - một chiếc áo rất quan trọng đối với sự nghiệp của bạn, gắn liền với những khoảnh khắc tuyệt vời và giành được những vinh dự mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ ước đạt được khi đại diện cho đất nước. Bạn đã nhận được sự công nhận xứng đáng từ mọi người cho sự nghiệp của mình và những gì bạn đã đại diện cho đất nước, vì vậy bạn nên cảm thấy rất tự hào".

Messi khép lại sự nghiệp lẫy lừng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ảnh: Luis Robayo/AFP/Getty Images

Nhiều câu lạc bộ Argentina đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Messi, người cũng đã giành được hai chức vô địch Copa América trong 21 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia. "Luôn cảm ơn anh, đội trưởng", một thông điệp từ Boca Juniors viết. "Một câu chuyện tình yêu đẹp, thực sự cảm ơn anh", tờ Independiente đăng tải.

San Lorenzo nói thêm: "Cảm ơn vì bóng đá. Vì tình yêu dành cho chiếc áo đấu. Vì niềm vui. Vì luôn cố gắng hết mình. Và vì là người Argentina".

Câu lạc bộ cũ của Messi, Barcelona, ​​đã viết sau trận đấu chia tay của Messi: "Từ tấm huy chương vàng ở Bắc Kinh năm 2008 đến một sự nghiệp khó quên, tạo nên lịch sử trên từng bước đường cùng Argentina. Chúc mừng Leo, vì đã tiếp tục làm cho chiếc áo đấu của Argentina trở nên biểu tượng hơn nữa!".

Messi, người đã tham dự sáu kỳ World Cup, vô địch giải đấu ở Qatar năm 2022 và dẫn dắt Argentina vào chung kết năm 2026, đã tuyên bố giải nghệ khỏi đội tuyển quốc gia vào ngày 31/8, chỉ vài tuần sau cái chết của cha anh kiêm người đại diện, Jorge Messi.