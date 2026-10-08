Cựu hậu vệ Tottenham tuyên bố ứng cử chủ tịch FIFA, trở thành ứng viên đầu tiên tranh ghế với Infantino

Ramon Vega từng có 23 lần khoác áo đội tuyển Thụy Sỹ. Tại CLB, cựu hậu vệ 55 tuổi thi đấu cho Tottenham, Celtic, Watford, Cagliari và Grasshoppers. Kể từ khi treo giày năm 2004, Vega chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực tài chính và từng bày tỏ ý định tranh cử chức chủ tịch FIFA vào các năm 2015, 2019 và 2022.

Tuy nhiên, ở những lần trước, ông đều không đạt được điều kiện tiên quyết là sự ủng hộ bằng văn bản từ ít nhất 5 trong số 211 liên đoàn thành viên FIFA. Bên cạnh đó, các ứng viên tranh cử còn phải chứng minh vai trò tích cực trong hoạt động bóng đá ở 2 trong 5 năm gần nhất và vượt qua quy trình thẩm tra tư cách khắt khe từ ủy ban giám sát của FIFA.

Nhưng lần này, Vega tin rằng ông ít nhất sẽ lọt qua “vòng sơ loại” để chính thức thách thức Infantino. Trong thông cáo đưa ra vào hôm qua, Vega nhấn mạnh rằng nền bóng đá toàn cầu “đang trong tình trạng nguy kịch và cần được cải tổ toàn diện”. Ông khẳng định môn thể thao này không thuộc về các vị chủ tịch hay các liên đoàn, mà luôn lớn hơn bất kỳ cá nhân hay thiết chế quyền lực nào.

Vega sẽ trở thành nhân vật đầu tiên công khai ý định thách thức vị thế lãnh đạo của Infantino trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội FIFA vào tháng 3 tới tại Rabat, Morocco, nơi Infantino dự định tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp.

Ramon Vega thi đấu 64 trận, ghi 7 bàn cho Tottenham

Chiến dịch tranh cử của Vega nổ ra đúng vào thời điểm Infantino đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội từ giới lãnh đạo bóng đá châu Âu. UEFA công khai tuyên bố đã đánh mất niềm tin vào Infantino sau khi kế hoạch huy động quỹ đầu tư tư nhân đầy tranh cãi cho World Cup bị 3 liên đoàn châu lục bác bỏ và buộc phải hủy bỏ hồi tháng 7.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin cùng các phó chủ tịch FIFA đại diện cho châu Á và Bắc Mỹ đã lên tiếng chỉ trích Infantino vì "sự lừa dối và làm xói mòn lòng tin". Ngoài ra, cách thức điều hành của bộ máy FIFA xung quanh trường hợp Folarin Balogun (dính thẻ đỏ nhưng được FIFA ưu ái hoãn thi hành án treo giò) cũng bị đặt dấu hỏi lớn.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại Berlin, UEFA đang tích cực tìm kiếm một gương mặt khả dĩ để đối đầu với người đứng đầu FIFA, dù cả ông Ceferin lẫn các lãnh đạo quyền lực của châu Á và Bắc Mỹ đều không có ý định đứng tên trên lá phiếu. Người được UEFA đặt niềm tin là Al-Khelaifi, chủ tịch PSG thì vẫn chưa chính thức xác nhận tư cách tranh cử.

Về phần mình, vị chủ tịch đương nhiệm Infantino vẫn duy trì ưu thế rất lớn với khoảng 90 cam kết ủng hộ ban đầu, đồng thời tích cực củng cố "thành trì" quyền lực tại châu Phi khi tham dự hội nghị chiến lược cùng Arsene Wenger tại Cape Verde. Ngoài châu Phi, ông Infantino còn nhận được sự hậu thuẫn từ Qatar, Indonesia, Saudi Arabia… thậm chí vài quốc gia châu Âu như Latvia, Azerbaijan vẫn ủng hộ ông. Tất cả những gì Infantino đang có chắc chắn sẽ trở thành trở ngại khổng lồ với Ramon Vega.