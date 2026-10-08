Hoàng Hên chấn thương nặng, bỏ ngỏ khả năng dự Asian Cup 2027

Sau khi kết thúc nghĩa vụ quốc tế và trở về hội quân cùng Hà Nội FC, cầu thủ sinh năm 1994 đã được đội ngũ y tế kiểm tra kỹ lưỡng. Thông báo mới nhất từ đội bóng Thủ đô xác nhận tiền vệ này cần tới khoảng 3 tháng để điều trị và bình phục hoàn toàn.

Hiện tại, các chuyên gia y tế vẫn đang theo sát tình hình thực tế nhằm thiết lập một phác đồ hồi phục tối ưu cho anh trong bối cảnh ở tuổi 32, Hoàng Hên cũng không còn đảm bảo thể lực tốt như xưa.

Sự cố diễn ra ở cuộc chạm trán với Pakistan hôm 2/10, trận đấu mà đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-2 để lấy vé vào trận tranh hạng ba với Malaysia. Vấn đề nghiêm trọng ở vùng cơ bắp chân đã buộc Hoàng Hên phải rời sân giữa chừng, đồng thời khiến anh lỡ hẹn với trận gặp Malaysia ngay sau đó.

Việc vắng mặt tới 3 tháng đẩy tiền vệ sáng tạo này vào nguy cơ làm khán giả trong phần lớn giai đoạn khởi đầu mùa giải mới. Đây là tổn thất nặng nề đối với Hà Nội FC, bởi họ xem anh là hạt nhân sáng tạo chủ lực nơi hàng tiền vệ giữa bối cảnh đội bóng đang chật vật tái thiết nhân sự sau chuỗi phong độ kém ổn định.

Trước đó, Xuân Son cũng đã dính chấn thương

Không dừng lại ở cấp CLB, chấn thương này còn đe dọa trực tiếp đến cơ hội góp mặt của Hoàng Hên tại vòng chung kết Asian Cup 2027. Đấu trường châu lục danh giá sẽ khởi tranh vào đầu tháng 1/2027, nơi đội tuyển Việt Nam phải đương đầu với lịch thi đấu khốc liệt lần lượt trước UAE (11/1), Hàn Quốc (15/1) và Yemen (20/1).

Nếu hoàn tất giai đoạn trị thương trong đúng 3 tháng thì ngày Hoàng Hên trở lại tập luyện cũng là ngày đội tuyển Việt Nam đến Saudi Arabia tham dự VCK. Việc chạy đua với thời gian để lấy lại thể lực đỉnh cao trước thềm giải đấu đang là bài toán cực kỳ nan giải đối với tiền vệ 32 tuổi.

Hoàng Hên chỉ là một cá nhân tiêu biểu trong danh sách thương binh dày đặc mà tuyển Việt Nam phải gánh chịu sau giải đấu khu vực. Đội ngũ y tế cũng ghi nhận Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng và buộc phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ít nhất 3 tuần. Nặng hơn Tài Lộc là Xuân Son, người dính chấn thương cơ đùi sau ở trận đấu với Philippines hôm 26/9.

Với việc mất khoảng 8 tuần để hồi phục, Xuân Son đã được VFF chấp thuận cho rời đội tuyển sớm từ ngày 28/9 để trở lại Nam Định FC tiện chăm sóc y tế. Những ca chấn thương liên tiếp này đang phủ bóng đen lên kế hoạch chuẩn bị chuyên môn của cả các CLB lẫn mục tiêu dài hạn của đội tuyển Việt Nam.