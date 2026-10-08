Vòng 3 V.League 2026/27: Nóng bỏng 'derby' Nam Định – Ninh Bình

Vòng 3 LPBank V.League 1-2026/27 diễn ra từ ngày 8 đến 11/10, nhiều trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với nhóm đầu lẫn nhóm cuối bảng.

Nhiều trận cầu hấp dẫn sẽ diễn ra trên khắp sân cỏ cả nước tại vòng 3 V.League 2026/27. Ảnh: Đức Cường.

Theo lịch của VPF, Nam Định gặp Ninh Bình lúc 18 giờ ngày 10/10, HAGL đối đầu SHB Đà Nẵng lúc 17 giờ cùng ngày, trong khi SLNA tiếp CA TP.HCM và Hà Nội gặp Bắc Ninh vào ngày 11/10.

"Derby" Nam Định – Ninh Bình: Không chỉ là cuộc chiến 3 điểm

Trận đấu tại Thiên Trường được xem là tâm điểm của vòng 3. Nam Định có lợi thế sân nhà nhưng đang đứng trước bài toán không đơn giản khi đối đầu Ninh Bình, đội bóng khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng.

Ninh Bình từng thắng Hải Phòng 4-1 ngay tại Lạch Tray và tiếp tục đánh bại Thanh Hóa 2-1, qua đó sớm tạo dấu ấn trong cuộc đua nhóm đầu.

Ninh Bình (đen) sẽ có chuyến làm khách khó khăn trước Nam Định. Ảnh: VPF.

Trong khi đó, Nam Định cũng sở hữu chất lượng đội hình đủ sức cạnh tranh chức vô địch, nhưng thất bại 0-3 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 2 là lời cảnh báo.

Đáng chú ý, đội bóng thành Nam còn chịu tổn thất lực lượng khi Xuân Son vắng mặt vì chấn thương.

Ninh Bình có thể lựa chọn cách chơi chủ động, tận dụng tốc độ và khả năng chuyển trạng thái.

Nam Định sẽ cần kiểm soát tốt tuyến giữa và tận dụng lợi thế sân nhà. Đây không chỉ là cuộc chiến về điểm số mà còn là màn khẳng định vị thế giữa hai đội bóng giàu tham vọng.

Cùng ngày, HAGL gặp SHB Đà Nẵng cũng rất đáng chú ý. HAGL đang chịu sức ép khi chưa có điểm sau hai vòng, trong khi Đà Nẵng vừa tạo cú sốc bằng chiến thắng đậm trước Nam Định.

SHB Đà Nẵng sẽ có chuyến làm khách không khoan nhượng trước HAGL. Ảnh: VPF.

Nếu tiếp tục trắng tay, HAGL sẽ đối mặt với nguy cơ bị bỏ lại trong cuộc đua trụ hạng. Vì vậy, trận đấu này mang ý nghĩa của một cuộc chiến 6 điểm, nơi bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội sẽ quyết định kết quả.

Hà Nội và SLNA: Hai trận đấu, hai câu chuyện trái ngược

Hà Nội đang là đội chịu sức ép lớn nhất trong nhóm ứng viên. Sau hai trận thua, đặc biệt thất bại 1-4 trước SLNA ngay trên sân nhà, đội bóng Thủ đô buộc phải giành chiến thắng khi tiếp đón Bắc Ninh.

Đây là cơ hội để thầy trò HLV Harry Kewell giải tỏa áp lực, nhưng cũng là trận đấu không được phép chủ quan.

Hà Nội FC dưới thời HLV Harry Kewell không còn đường lùi trước Bắc Ninh. Ảnh: VPF.

Bắc Ninh là tân binh nhưng đã cho thấy họ không đến V.League chỉ để học hỏi. Chiến thắng 1-0 trước CA TP.HCM ở vòng 2 cho thấy đội bóng này có khả năng gây khó khăn cho những đối thủ giàu kinh nghiệm.

Trong khi đó, SLNA tiếp CA TP.HCM là cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi.

SLNA đang có tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 4-1 trước Hà Nội. Lối chơi giàu năng lượng, khả năng pressing và sự tự tin của các cầu thủ trẻ đang tạo nên khác biệt cho đội bóng xứ Nghệ.

CA TP.HCM lại cần nhanh chóng tìm lại sự ổn định sau thất bại trước Bắc Ninh. Nếu SLNA tiếp tục duy trì phong độ, đội chủ sân Vinh hoàn toàn có thể hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp.

Vòng 3 vì thế không chỉ là cuộc đua điểm số mà còn là vòng đấu của bản lĩnh. Nam Định – Ninh Bình quyết định tham vọng nhóm đầu, HAGL – Đà Nẵng là cuộc chiến thoát khỏi khủng hoảng, còn Hà Nội – Bắc Ninh sẽ cho thấy đội bóng Thủ đô có thể đứng dậy sau hai cú ngã liên tiếp hay không.

Lịch thi đấu vòng 3 V.League 2026/27. Ảnh: VPF.