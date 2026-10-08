Đội tuyển Việt Nam giữ vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA

Đội tuyển Việt Nam để thua Malaysia tại trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Trong đợt thi đấu quốc tế FIFA Days tháng 9/2026, đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 và giành hai chiến thắng, nhận hai thất bại. Kết quả này khiến đội tuyển bị trừ 6,33 điểm so với kỳ xếp hạng trước, còn 1.231,29 điểm.

Tuy nhiên, với khoảng cách điểm số vẫn được duy trì so với các đội xếp sau, đội tuyển Việt Nam bảo toàn vị trí thứ 99 thế giới.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam lần lượt thắng Philippines 1-0, thua Thái Lan 0-2 và thắng Pakistan 4-2 ở vòng bảng. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik giành quyền tham dự trận tranh hạng Ba, trước khi để thua Malaysia 0-1 và kết thúc giải ở vị trí thứ tư.

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn là đội tuyển có thứ hạng cao nhất khi tăng một bậc lên vị trí thứ 93 thế giới với 1.251,42 điểm.

Dù bị trừ 0,85 điểm sau các trận đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Thái Lan vẫn duy trì vị trí dẫn đầu khu vực, đồng thời xếp trên Việt Nam sáu bậc.

Trong khi đó, Indonesia có sự cải thiện về thứ hạng sau chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Đội bóng xứ vạn đảo được cộng 3,35 điểm, tăng hai bậc lên vị trí thứ 116 thế giới với 1.166,50 điểm.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai Đông Nam Á, sau Thái Lan và trên Indonesia.

Ở các vị trí tiếp theo, Malaysia xếp thứ 133 thế giới với 1.102,09 điểm, Philippines đứng thứ 136 và Singapore xếp thứ 149. Phía sau lần lượt là Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei Darussalam và Timor-Leste.

Ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA, Tây Ban Nha tiếp tục giữ vị trí số một thế giới. Argentina và Pháp lần lượt đứng thứ hai và thứ ba.

Đáng chú ý, Bồ Đào Nha vươn lên vị trí thứ năm, xếp trên Brazil và Morocco.

Theo FIFA, kể từ sau World Cup 2026, đã có tổng cộng 338 trận đấu quốc tế diễn ra. Kết quả các trận đấu này tiếp tục tạo ra những thay đổi về điểm số và thứ hạng của nhiều đội tuyển.

Đối với đội tuyển Việt Nam, việc duy trì vị trí trong top 100 thế giới là cơ sở để tiếp tục hướng tới những mục tiêu trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ hội quân trở lại trong đợt FIFA Days tháng 11 để tham dự giải đấu quốc tế do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, qua đó tiếp tục rà soát lực lượng và chuẩn bị cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Bảng xếp hạng FIFA tiếp theo dự kiến được công bố vào ngày 18/11/2026.