Thách thức với Đình Bắc khi đến Singapore

Đình Bắc chính thức hội quân cùng CAHN tại Singapore trước trận đấu quan trọng với Lion City Sailors. Sự xuất hiện của tiền đạo trẻ giúp HLV Alexandre Polking có thêm một phương án đáng chú ý trên hàng công trong hành trình chinh phục đấu trường khu vực.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Đình Bắc ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo cho tuyển Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 để lại dấu ấn với khả năng di chuyển, tốc độ và sự năng nổ trên hàng công.

Tuy nhiên, Đình Bắc phải ngồi dự bị trong hai trận đấu cuối và chỉ được tung vào sân trong hiệp hai. Một trong những nguyên nhân được nhắc đến là vấn đề thể lực khi tiền đạo của CAHN đã trải qua lịch thi đấu với mật độ rất dày.

Đình Bắc liên tục góp mặt ở nhiều cấp độ và đấu trường khác nhau, từ các giải đấu cấp CLB, SEA Games, U23 châu Á 2026 đến AFF Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026. Khối lượng thi đấu kéo dài khiến bài toán thể trạng trở thành vấn đề đáng lưu tâm với tiền đạo trẻ. Bởi vậy, thể lực có thể là thách thức lớn nhất đối với Đình Bắc khi CAHN bước vào trận đấu với Lion City Sailors.

Tiền đạo Đình Bắc đã có mặt tại Singapore, sẵn sàng cùng CAHN bước vào trận mở màn Cúp các CLB Đông Nam Á gặp Lion City Sailors. Ảnh: CLB CAHN

Trận đấu diễn ra lúc 18h30 ngày 8/10 trên sân Jalan Besar, là màn ra quân của CAHN tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027. Đây là sân chơi quy tụ nhiều đại diện đáng chú ý của bóng đá khu vực, đồng thời mang đến cơ hội để các CLB Việt Nam kiểm chứng năng lực ở đấu trường quốc tế.

HLV Alexandre Polking cũng xác định những trận đấu như vậy là cơ hội để CAHN nâng tầm. “Chúng tôi luôn muốn duy trì vị thế của đội bóng ở đấu trường quốc nội Việt Nam, tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu vô địch V.League. Nhưng những trận đấu ở đấu trường quốc tế, ở Shopee Cup hay ở đấu trường châu Á, sẽ là những thử thách để chúng tôi nâng tầm đội bóng”, HLV Polking chia sẻ trước trận.

CAHN dù phải thi đấu trên sân khách nhưng không bị đánh giá thấp hơn Lion City Sailors. Đội bóng của HLV Polking sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và đang có tham vọng lớn ở đấu trường khu vực.

Tuy nhiên, bài toán thể lực vẫn là điều CAHN cần đặc biệt lưu tâm. Ngoài Đình Bắc, một số trụ cột như Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Long, Cao Pendant Quang Vinh và trung vệ Adou Minh cũng đối mặt với yêu cầu cao về thể trạng sau quãng thời gian thi đấu cùng tuyển Việt Nam.

Với Đình Bắc, trận đấu tại Singapore không chỉ là cơ hội trở lại đội hình CAHN sau thời gian tập trung cùng tuyển Việt Nam. Đây còn là bài kiểm tra quan trọng về khả năng thích nghi với mật độ thi đấu dày đặc.

Nếu có được thể trạng tốt nhất, tiền đạo trẻ có thể trở thành một trong những quân bài đáng chú ý của HLV Polking trước Lion City Sailors. Nhưng chưa hoàn toàn hồi phục, Đình Bắc nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục được sử dụng một cách thận trọng để tránh nguy cơ quá tải.