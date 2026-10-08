Messi viết tâm thư xúc động chia tay đội tuyển Argentina

Messi khép lại hành trình 21 năm trong màu áo đội tuyển Argentina. Ảnh: TTXVN

Trận đấu chia tay diễn ra trên sân Monumental vào sáng 7.10, nơi Messi tỏa sáng rực rỡ với một bàn thắng và hai đường kiến tạo trong chiến thắng 3-0 trước Benin, đã trở thành chương cuối trọn vẹn cho sự nghiệp quốc tế lẫy lừng của siêu sao 39 tuổi.

Sau khi chính thức khép lại hành trình 21 năm đầy vinh quang nhưng cũng không ít thăng trầm trong màu áo Albiceleste, Messi đã chia sẻ những tâm sự qua một bức tâm thư dài trên Instagram.

Mở đầu bức tâm thư, Messi trải lòng về cảm giác trống vắng ngay sau khi dừng chân: “Hôm qua là trận đấu cuối cùng của tôi và tôi đã bắt đầu nhớ cảm giác được khoác lên mình màu áo xanh - trắng. Tôi biết mình đang đưa ra quyết định đúng đắn. Đó là một hành trình tuyệt vời, đầy ắp niềm vui nhưng cũng có những nỗi buồn, nhưng tôi hiểu rằng từng bước mình đã đi đều hoàn toàn xứng đáng”.

Bên cạnh đó, Messi gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những người đã luôn sát cánh cùng anh qua các thế hệ. Chân sút sinh năm 1987 bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình - điểm tựa vững chắc trong những thời điểm khó khăn nhất, cùng toàn thể bạn bè, các đồng đội và các đời huấn luyện viên từng đồng hành.

Đặc biệt, Messi không quên nhắc đến cố danh thủ Diego Maradona với sự kính trọng lớn lao. Anh viết: “Tôi không muốn quên Diego, người đã đưa đất nước chúng ta trở lại đúng vị thế mà Argentina xứng đáng có được và như tôi vẫn luôn nói, tôi biết rằng Diego đã giúp đỡ chúng ta, cả khi còn ở đây bên cạnh mọi người và từ trên thiên đường, trong từng bước đi mà chúng ta đã thực hiện”.

Bên cạnh gia đình và các đồng đội, Messi cũng gửi lời tri ân đến các câu lạc bộ mà anh từng khoác áo vì đã luôn tôn trọng tình cảm và tạo điều kiện để anh trở về cống hiến cho Tổ quốc.

Khép lại chặng đường vẻ vang, đội trưởng tuyển Argentina bày tỏ sự trân trọng đối với Chúa và gửi lời chào tạm biệt đầy thương mến đến người hâm mộ: “Tôi là một người biết ơn tất cả những gì mình đã nhận được. Tôi yêu mọi người rất nhiều, tôi sẽ nhớ mọi người và mãi mãi biết ơn vì mọi người đã ở bên chúng tôi và ở bên tôi”.

Bức tâm thư ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ giới bóng đá toàn cầu, trong đó có đại kình địch Cristiano Ronaldo.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã để lại dòng bình luận đầy sự trân trọng dưới bài viết của Messi: “Leo, rất nhiều năm bảo vệ màu cờ sắc áo đất nước và một câu chuyện sẽ sống mãi. Tôi dành tất cả sự tôn trọng cho những gì cậu đã đạt được cùng đội tuyển Argentina. Một cái ôm”.

Khép lại sự nghiệp quốc tế với 208 trận đấu và 126 bàn thắng, Messi đã để lại di sản vô giá cho bóng đá xứ Tango.