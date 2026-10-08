Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị sa thải huấn luyện viên Montella sau màn trình diễn tệ hại tại Nations League

Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) đã nhanh chóng tìm kiếm người kế nhiệm, trong đó cựu tiền vệ của Atletico Madrid và Barcelona, Arda Turan, được xem là ứng cử viên hàng đầu.

Montella phải trả giá cho kết quả kém cỏi

Nhiệm kỳ của Montella trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ dường như sắp kết thúc, khi các báo cáo cho biết TFF đã quyết định sa thải chiến lược gia người Italia.

Trận thua thất vọng 1-3 trước Italia tại Bologna vào tối thứ Hai được xem là giọt nước tràn ly đối với ban lãnh đạo TFF, trong bối cảnh đội tuyển quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đã sa sút nghiêm trọng về phong độ trong vài tháng qua.

Montella. Ảnh: AFP

TFF được cho là đã nhanh chóng xúc tiến quá trình chuyển giao và đạt thỏa thuận về gói bồi thường dành cho cựu tiền đạo Roma. Trong khi đó, tờ Calciomercato của Italia đưa tin cơ quan quản lý bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đã nhắm đến Arda Turan, hiện dẫn dắt Shakhtar Donetsk, như ứng viên hàng đầu để lấp vào vị trí mà Montella để lại.

Những thất bại tại Nations League

Khả năng Montella sắp rời đội tuyển quốc gia là hoàn toàn có lý do, đặc biệt là màn trình diễn của Thổ Nhĩ Kỳ tại Nations League gần đây.

Thất bại tại Bologna là trận thua thứ tư liên tiếp của Thổ Nhĩ Kỳ tại giải đấu này. Chuỗi kết quả đáng thất vọng còn bao gồm trận thua nặng nề 1-4 trước Italia trên sân nhà ở Bursa, bên cạnh những thất bại khác trước các đối thủ mạnh của châu Âu như Pháp và Bỉ.

Phong độ tệ hại tại đấu trường châu Âu diễn ra sau một mùa hè đầy thất vọng, khi đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đứng cuối bảng World Cup cùng Mỹ, Australia và Paraguay.

Đội bóng chỉ giành được một chiến thắng trong suốt giải đấu, đó là trước đội chủ nhà Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ gây thất vọng tại World Cup và những thất bại liên tục tại Nations League. Ảnh: Luisa González/Reuters

Chi tiết hợp đồng và khoản bồi thường khi chấm dứt hợp đồng

Montella từng ký gia hạn hợp đồng vào tháng 6/2025, với mục tiêu tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đến hết Euro 2028.

Do bản hợp đồng mới vẫn còn thời hạn, TFF được cho là sẽ phải trả khoản phí bồi thường tương đương 5 tháng lương, tổng cộng 915.000 euro, để hoàn tất việc chấm dứt hợp tác với chiến lược gia người Italia.

Montella sẽ rời nhiệm kỳ sau ba năm dẫn dắt đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, với thành tích 21 chiến thắng, 5 trận hòa và 14 thất bại trong tổng số 40 trận đấu.

Dấu ấn trái chiều dành cho HLV người Italia

Dù khả năng ra đi của Montella diễn ra trong bối cảnh không hay, tuy nhiên, quãng thời gian ông dẫn dắt đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mang đến cho người hâm mộ những dấu ấn tích cực.

Ảnh: Getty

Montella nổi tiếng với việc đưa đội tuyển quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ vào tứ kết Euro 2024, thành tích giúp Thổ Nhĩ Kỳ nhận được sự chú ý lớn và trong một thời gian ngắn trở thành một trong những đội bóng thú vị nhất của bóng đá châu Âu.

Hơn nữa, chính Montella là người giúp chấm dứt cơn khát kéo dài 24 năm khi đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở lại World Cup lần thứ ba trong lịch sử.

Dù màn trình diễn của đội bóng tại giải đấu chính thức sau đó không đạt kỳ vọng, thành tích vượt qua vòng loại vẫn giúp chiến lược gia người Italia ghi dấu ấn trong lịch sử bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.