Tuyển Benin thất vọng sau trận chia tay Messi

Các cầu thủ Benin thất vọng sau trận đấu với Argentina. Ảnh: LĐBĐ Argentina

Trận đấu chia tay Lionel Messi trong màu áo đội tuyển Argentina trên sân Monumental đã khép lại với chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà, đánh dấu cột mốc cuối cùng trong hành trình 21 năm khoác áo Albiceleste của siêu sao 39 tuổi.

Tuy nhiên, đằng sau ngày hội bóng đá thu về khoảng 13 triệu USD tiền vé này, HLV Gernot Rohr của đội tuyển Benin đã lên tiếng chia sẻ những “điểm đem” khiến đội khách cảm thấy bị xem nhẹ.

Chia sẻ trên chương trình Rothen s’enflamme của đài phát thanh Pháp RMC, chiến lược gia người Đức gọi đây là “điểm đen duy nhất” trong buổi tối đặc biệt. Ông cho biết các cầu thủ Benin rời sân với sự thất vọng vì không nhận được bất kì món quà lưu niệm hay sự giao lưu nào từ phía đối thủ, dù đã chủ động tìm cách tiếp cận.

“Điều đó thực sự rất khó khăn. Chúng tôi đã cố gắng. Đó là điểm đen duy nhất. Các cầu thủ của chúng tôi không nhận được gì cả. Thậm chí, họ còn không có nổi một bức ảnh với Messi”, HLV Rohr chia sẻ.

Theo nhà cầm quân này, lực lượng an ninh tại sân vận động đã từ chối tất cả mọi người, tuyệt đối không cho phép các thành viên đội khách bước vào khu vực hành lang hay phòng thay đồ của đội tuyển Argentina.

Dù các cầu thủ Benin đã chuẩn bị sẵn áo đấu để trao đổi, mọi nỗ lực đều bất thành trước sự ngăn cản nghiêm ngặt. Bản thân HLV Gernot Rohr cũng chỉ giữ lại được một kỉ vật duy nhất là chiếc áo đấu của Messi từ năm 2018 mang theo, phải nhờ HLV Lionel Scaloni chuyển cho siêu sao Argentina kí tặng.

Sự đối xử lạnh nhạt sau trận đấu đã tạo nên bầu không khí bất mãn, trái ngược hoàn toàn với những món quà ý nghĩa mà đội bóng châu Phi đã cất công chuẩn bị trước giờ bóng lăn, bao gồm bức tượng mô phỏng nữ chiến binh Amazon của Dahomey, hoa và bức thư tay trao tặng riêng cho Messi.