Đình Bắc vắng mặt 2 trận đầu Asian Cup 2027 vì án treo giò

Án phạt từ U23 châu Á được chuyển lên Đội tuyển Quốc gia

Đình Bắc sẽ phải ngồi ngoài trong hai trận đầu tiên của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 nếu được HLV Kim Sang Sik triệu tập tham dự giải đấu.

Đình Bắc vắng mặt 2 trận đầu Asian Cup 2027 cùng đội tuyển Việt Nam vì án treo giò. Ảnh: Phạm Đình.

Tiền đạo sinh năm 2004 nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 86 trong trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc ngày 23/1/2026, sau pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đối phương.

Sau khi xem xét tình huống, AFC xác định đây là lỗi nghiêm trọng và quyết định treo giò Đình Bắc 2 trận, đồng thời phạt 1.000 USD. Do VCK U23 châu Á 2026 là giải U23 cuối cùng mà Đình Bắc đủ tuổi tham dự, cầu thủ quê Nghệ An không còn cơ hội chấp hành án phạt ở một giải U23 tiếp theo.

Theo quy định kỷ luật của AFC, án treo giò được chuyển sang cấp độ đội tuyển quốc gia. Điều này khiến Đình Bắc phải tiếp tục chờ đến một giải đấu thuộc hệ thống AFC để hoàn tất án phạt.

Trước đó, có thông tin cho rằng Đình Bắc sẽ chấp hành án treo giò ở trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 31/3/2026.

Tuy nhiên, VFF xác nhận tiền đạo của CAHN không ra sân trận này do không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kim Sang Sik, chứ không phải vì án phạt.

Tổn thất đáng kể với hàng công tuyển Việt Nam

Hai giải đấu ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026 vừa qua không thuộc hệ thống thi đấu của AFC, nên án phạt của Đình Bắc vẫn chưa được tính.

HLV Kim Sang Sik tiếp tục đau đầu với hàng công đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Phạm Đình.

Nếu được triệu tập dự Asian Cup 2027, Đình Bắc sẽ phải vắng mặt ở trận ra quân gặp UAE ngày 10/1 và trận thứ hai gặp Hàn Quốc ngày 15/1. Anh chỉ có thể trở lại ở trận cuối vòng bảng gặp Yemen ngày 20/1.

Đây là tổn thất đáng kể với tuyển Việt Nam bởi Đình Bắc được đánh giá là một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công, nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến.

Trong khi đó, tình hình chấn thương của tuyển Việt Nam cũng đang nhận được sự quan tâm. Ngày 7/10, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc được kiểm tra tại Bệnh viện Vinmec.

Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước, dự kiến cần khoảng 3 tuần hồi phục.

Theo thông báo Xuân Son mất 2 tháng mới có thể trở lại đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Phạm Đình.

Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái và cần ít nhất 1 tháng điều trị, trong khi tổn thương đầu gối trước đó có thể khiến thời gian hồi phục kéo dài hơn.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son cũng đang điều trị chấn thương cơ đùi sau gặp phải ở trận đấu với Philippines ngày 26/9. Anh dự kiến cần khoảng 8 tuần để trở lại và đã được LĐBĐ Việt Nam đồng ý cho về CLB điều trị từ ngày 28/9.