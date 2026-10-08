Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/10 và sáng 10/10: Lịch thi đấu La Liga - Malaga vs Espanyol; Bundesliga Dortmund vs Bremen
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/10 và sáng 10/10: Lịch thi đấu La Liga - Malaga vs Espanyol; Bundesliga - Dortmund vs Bremen; Ligue 1 - Lens vs Lyon; Hạng nhất Anh - West Ham vs QPR; VĐQG Saudi Arabia - Al Nassr vs Al Diriyah...
Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/10 và rạng sáng 10/10 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.
Lịch thi đấu La Liga vòng 8
- 02h00 ngày 10/10: Malaga vs Espanyol (SCTV15)
Lịch thi đấu Bundesliga vòng 5
- 01h30 ngày 10/10: Dortmund vs Bremen (TV360)
Lịch thi đấu Ligue 1 vòng 6
- 01h45 ngày 10/10: Lens vs Lyon (ON Sports News)
Lịch thi đấu Serie B vòng 6
- 01h30 ngày 10/10: Avellino vs Sampdoria
Lịch thi đấu Hạng nhất Anh vòng 9
- 02h00 ngày 10/10: West Ham vs QPR
Lịch thi đấu VĐQG Saudi Arabia vòng 8
- 20h50 ngày 9/10: Al Kholood vs Al Qadsiah
- 21h55 ngày 9/10: Al Fateh vs Al Ahli
- 01h00 ngày 10/10: Al Nassr vs Al Diriyah
Lịch thi đấu K League 1 vòng 1
- 12h00 ngày 9/10: Daejeon Citizen vs Jeonbuk FC
- 14h30 ngày 9/10: Gangwon FC vs Bucheon FC 1995
- 14h30 ngày 9/10: Incheon United vs Pohang Steelers
Lịch thi đấu J League 1 vòng 9
- 17h00 ngày 9/10: Kashiwa Reysol vs Vissel Kobe
- 17h00 ngày 9/10: Kashima Antlers vs Gamba Osaka
Lịch thi đấu VĐQG Phần Lan
- 22h00 ngày 9/10: Trụ hạng - SJK-J vs FC Lahti
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan vòng 23
- 22h00 ngày 9/10: Neftchi Fargona vs Xorazm
- 22h00 ngày 9/10: Pakhtakor Tashkent vs Bunyodkor Tashkent
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia vòng 4
- 15h30 ngày 9/10: Persik Kediri vs Madura United
- 19h00 ngày 9/10: Isenmulang Kalteng vs Persebaya Surabaya
Lịch thi đấu VĐQG Croatia vòng 9
- 23h00 ngày 9/10: HNK Gorica vs Rudes
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ vòng 8
- 01h45 ngày 10/10: SK Beveren vs Lommel
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha vòng 8
- 00h45 ngày 10/10: Moreirense vs Gil Vicente
- 02h15 ngày 10/10: SC Braga vs Sporting
Lịch thi đấu VĐQG Argentina vòng 12
- 00h30 ngày 10/10: Aldosivi vs Sarmiento
- 04h00 ngày 10/10: Gimnasia LP vs Atletico Tucuman
- 05h30 ngày 10/10: Instituto Cordoba vs Boca Juniors
- 07h45 ngày 10/10: Union vs Defensa y Justicia
Lịch thi đấu VĐQG Mexico vòng 11
- 08h00 ngày 10/10: Puebla vs Leon
- 10h00 10/10: Tigres vs Toluca
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-9-10-va-sang-10-10-lich-thi-dau-la-liga-malaga-vs-espanyol-bundesliga-dortmund-vs-bremen-451781.html