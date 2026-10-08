Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/10 và sáng 10/10: Lịch thi đấu La Liga - Malaga vs Espanyol; Bundesliga Dortmund vs Bremen

Dù trận giao hữu khép lại sự nghiệp quốc tế của Lionel Messi diễn ra thành công rực rỡ về chuyên môn và thương mại, đội tuyển Benin lại bày tỏ sự thất vọng và bất mãn. HLV Gernot Rohr tiết lộ các học trò của ông bị lực lượng an ninh ngăn cản tiếp cận, không thể đổi áo, chụp ảnh hay bước vào phòng thay đồ của đội chủ nhà.