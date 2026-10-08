Man United đụng độ Liverpool trong cuộc đua giành chữ ký hậu vệ 60 triệu bảng

Adrien Truffert gia nhập Bournemouth từ Rennes vào năm 2025 để thay thế Milos Kerkez. Hậu vệ 23 tuổi nhanh chóng tạo dấu ấn tại Ngoại hạng Anh nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn cùng những pha lên bóng hiệu quả ở hành lang trái.

Adrien Truffert đang được Manchester United và Liverpool theo dõi

Màn trình diễn ổn định giúp Truffert lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn. Manchester United là đội theo dõi sát sao nhất khi đưa cầu thủ này vào danh sách mục tiêu hàng đầu, trong bối cảnh vị trí hậu vệ trái tại sân Old Trafford vẫn là vấn đề cần được giải quyết lâu dài.

Luke Shaw thường xuyên gặp vấn đề về thể lực khiến Man United khó duy trì sự ổn định bên cánh trái. Ban lãnh đạo đội bóng vì thế muốn bổ sung một hậu vệ có thể đảm nhiệm vị trí này trong nhiều mùa giải thay vì tiếp tục sử dụng những phương án ngắn hạn.

Truffert được đánh giá cao trong danh sách rút gọn khoảng bốn mục tiêu của Manchester United. Khả năng thích nghi với môi trường Premier League cũng là lợi thế của cầu thủ người Pháp, giúp anh trở thành phương án đáng cân nhắc cho kế hoạch tái thiết đội hình.

Tuy nhiên, Bournemouth không chịu áp lực phải bán Truffert. Đội chủ sân Vitality được cho là định giá hậu vệ này khoảng 60 triệu bảng và chỉ cân nhắc đàm phán nếu nhận được đề nghị phù hợp

Adrien Truffert thi đấu nổi bật trong màu áo Bournemouth

Liverpool cũng đang theo dõi sát tình hình của Truffert khi cần tìm thêm phương án ở vị trí hậu vệ trái. Đội bóng vùng Merseyside được cho là chưa hoàn toàn yên tâm với Milos Kerkez kể từ khi chi khoảng 40 triệu bảng để đưa cầu thủ này về Anfield.

Truffert vì thế có thể trở thành lựa chọn thay thế trong tương lai nếu như Kerkez không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn của đội chủ sân Anfield. Nếu Liverpool chính thức nhập cuộc, Manchester United sẽ phải cạnh tranh với đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành chữ ký hậu vệ người Pháp.

Ngoài hai đội bóng Anh, Aston Villa, Benfica, Bayern Munich và AC Milan cũng từng dành sự quan tâm cho Truffert. Với nhiều CLB lớn cùng theo dõi, tương lai của hậu vệ Bournemouth có thể trở thành một trong những thương vụ đáng chú ý ở kỳ chuyển nhượng sắp tới.