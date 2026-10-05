Quỷ Ăn Tạng 4 dời lịch giữa lúc Trại Buôn Người thống trị phòng vé

Tối 4/10, nhà phát hành CJ bất ngờ thông báo hủy sự kiện công chiếu dự kiến của Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh tại TP.HCM. Theo kế hoạch trước đó, phim dự kiến có sự kiện ra mắt vào ngày 5/10 và chính thức khởi chiếu từ ngày 9/10, nhưng lịch phát hành sau đó được thông báo chuyển sang ngày 30/10. Phía nhà phát hành không nêu nguyên nhân cụ thể cho việc thay đổi.

Động thái này lập tức thu hút sự chú ý bởi Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh vốn là thương hiệu kinh dị có lượng khán giả quen thuộc tại Việt Nam. Trong khi đó, phòng vé thời điểm hiện tại đang chứng kiến sự áp đảo gần như tuyệt đối của Trại buôn người, tác phẩm đã tiến sát cột mốc 300 tỷ đồng chỉ sau hơn 10 ngày ra rạp.

Quyết định thay đổi lịch của Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh gây chú ý trong bối cảnh Trại buôn người đang áp đảo phòng vé Việt.

Theo số liệu Box Office Vietnam, Trại buôn người đã vượt 290 tỷ đồng doanh thu. Riêng ba ngày cuối tuần từ 2 đến 4/10, bộ phim bán hơn 1,1 triệu vé với gần 16.000 suất chiếu, mang về hơn 105 tỷ đồng. Ngày 4/10, tác phẩm thu hơn 40 tỷ đồng, chiếm gần 90% tổng doanh thu phòng vé trong ngày.

Khoảng cách giữa Trại buôn người và những bộ phim còn lại vì thế đang rất lớn. Trong ngày 4/10, phim đứng thứ hai chỉ đạt khoảng 1,3 tỷ đồng, trong khi Trại buôn người thu hơn 40 tỷ đồng với hơn 5.600 suất chiếu. Đây là một trong những trường hợp hiếm thấy khi một bộ phim chiếm phần lớn sức mua của toàn thị trường trong thời gian dài.

Khoảng 40 tỷ đồng doanh thu trong ngày 4/10 giúp Trại buôn người chiếm gần 90% sức mua tại phòng vé Việt.

Chính bối cảnh này khiến việc Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh thay đổi lịch phát hành được khán giả đặc biệt quan tâm. Nhà phát hành không xác nhận phim lùi lịch vì Trại buôn người, nhưng quyết định chuyển ngày chiếu diễn ra đúng thời điểm bộ phim Việt đang duy trì sức nóng rất lớn. Trước đó, Án mạng karaoke cũng từng điều chỉnh lịch phát hành từ đầu tháng sang ngày 30/10, khiến thị trường càng xuất hiện nhiều đồn đoán về sức ép cạnh tranh tại phòng vé.

Nếu giữ lịch ra mắt đầu tháng 10, Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh sẽ phải đối đầu trực tiếp với một đối thủ đang sở hữu lượng suất chiếu và doanh thu vượt trội. Việc một tác phẩm kinh dị Thái Lan có thương hiệu phải tìm kiếm một thời điểm khác được xem là lựa chọn đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt của phòng vé Việt.

Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh là phần mới nhất của thương hiệu Death Whisperer, đưa câu chuyện trở về thời điểm trước các sự kiện trong ba phần phim trước. Nhân vật trung tâm vẫn là Yak do Nadech Kugimiya thủ vai, nhưng lần này câu chuyện tập trung vào giai đoạn anh còn phục vụ trong quân ngũ và có cuộc gặp với Trung sĩ Paphan.

Phần mới tiếp tục kết hợp yếu tố kinh dị và hành động, với sự góp mặt của Nadech Kugimiya, Bow Maylada và Bible Wichapas.

Trong một nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích tại khu rừng Khao Khwang, Yak cùng Trung sĩ Paphan phải đối mặt với Hổ tinh, một sinh vật siêu nhiên có khả năng biến hóa và săn thịt người. Từ một nhiệm vụ quân sự, cuộc hành trình nhanh chóng biến thành cuộc chiến sinh tồn khi những người trong nhóm không thể biết ai đang thực sự đứng về phía mình.

Phần phim mới tiếp tục giữ màu sắc kinh dị đặc trưng của thương hiệu, đồng thời bổ sung nhiều yếu tố hành động. Nadech Kugimiya trở lại với vai Yak, trong khi Bow Maylada đảm nhận vai Nam Phet. Dàn diễn viên còn có Ongart Cheamcharoenpornkul và Bible Wichapas Sumettikul.

Tại Việt Nam, ba phần trước của Quỷ ăn tạng từng tạo được sức hút đáng kể. Phần đầu ra mắt năm 2024 thu gần 55 tỷ đồng, phần hai đạt gần 100 tỷ đồng và phần ba thu hơn 81 tỷ đồng. Tổng doanh thu của ba phần được các nguồn tham khảo dẫn lại vượt 237 tỷ đồng, cho thấy đây là một trong những thương hiệu kinh dị Thái Lan có sức hút rõ rệt tại thị trường Việt.

Ba phần trước của Quỷ ăn tạng từng đạt tổng doanh thu hơn 237 tỷ đồng tại Việt Nam, cho thấy sức hút của thương hiệu kinh dị Thái Lan.

Trong khi đó, sức nóng của Trại buôn người vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bộ phim khai thác câu chuyện những nạn nhân bị lừa bằng lời mời việc nhẹ lương cao rồi rơi vào đường dây lừa đảo và mua bán người xuyên biên giới. Steven Nguyễn đảm nhận vai Ny, người lên đường tìm em gái nhưng cuối cùng cũng trở thành nạn nhân và phải tìm cách sinh tồn để thoát khỏi nơi giam giữ.

Ngoài yếu tố hành động, Trại buôn người còn gây chú ý bởi quy mô sản xuất lớn. Ê kíp cho biết dự án mất khoảng 5 năm để phát triển và hoàn thiện, huy động hơn 700 diễn viên trong các đại cảnh cùng tổng số diễn viên và thành viên đoàn phim vượt 10.000 người. Bộ phim sau đó được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục liên quan đến số lượng thành viên tham gia sản xuất.

Việc Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh lùi lịch, nếu theo thông báo tối 4/10, sẽ đưa phim vào cuộc đua mới vào cuối tháng. Tuy nhiên, thời điểm đó phòng vé Việt đã có thêm Chị chị em em 3, Mẹ mìn, Án mạng karaoke cùng nhiều tác phẩm khác. Với riêng dòng phim kinh dị, sự cạnh tranh càng đáng chú ý khi hàng loạt tác phẩm cùng hướng tới nhóm khán giả yêu thích cảm giác mạnh.

Với quy mô sản xuất lớn cùng hàng trăm diễn viên tham gia các đại cảnh, Trại buôn người tiếp tục duy trì sức nóng sau hơn 10 ngày công chiếu.

Dù nguyên nhân thực sự của việc thay đổi lịch chưa được công bố, thời điểm Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh điều chỉnh kế hoạch vẫn tạo ra một câu chuyện đáng chú ý tại phòng vé. Khi Trại buôn người đang gần chạm 300 tỷ đồng và chiếm phần lớn sức mua của khán giả, bất kỳ bộ phim mới nào xuất hiện trong giai đoạn này đều phải đối mặt với bài toán lớn về suất chiếu, khả năng tiếp cận khán giả và sức cạnh tranh.