Tuyên bố của Đàm Vĩnh Hưng về Quách Ngọc Ngoan

Mới đây, trên trang cá nhân Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi dành lời khen ngợi đặc biệt cho Quách Ngọc Ngoan sau khi xem xong bộ phim Trại Buôn Người. Nam ca sĩ viết: "Tài thì chắc chắn không ai làm ra trò như Quách Ngọc Ngoan được! Phải là ánh mắt đó và kiểu đó!". Lời nhận xét ngắn gọn nhưng cho thấy nam ca sĩ ấn tượng với cách Quách Ngọc Ngoan xây dựng nhân vật phản diện trong tác phẩm đang tạo hiệu ứng mạnh tại phòng vé.

Đàm Vĩnh Hưng dành lời khen cho Trại Buôn Người và đặc biệt ấn tượng với màn thể hiện của Quách Ngọc Ngoan. Ảnh: Chụp màn hình

Trong Trại Buôn Người, Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tài, mang số hiệu 003, là người quản lý khu trại trong đường dây lừa đảo và buôn người. Nhân vật trực tiếp kiểm soát các nạn nhân, được xây dựng với vẻ ngoài lạnh lùng, nhiều toan tính và luôn tạo cảm giác nguy hiểm.

Điểm đáng chú ý ở Tài nằm ở cách nhân vật này tạo áp lực không chỉ bằng hành động mà còn qua thái độ và ánh mắt. Quách Ngọc Ngoan không xây dựng Tài theo kiểu phản diện liên tục phô diễn sự dữ dằn, mà tiết chế ở nhiều phân đoạn, tạo cảm giác khó đoán cho nhân vật. Đây cũng là yếu tố khiến vai diễn nhận được sự quan tâm bên cạnh tuyến nhân vật chính do Steven Nguyễn đảm nhận.

Vai Tài là một trong những nhân vật phản diện đáng chú ý của Trại Buôn Người. Ảnh: ĐPCC

Lời khen của Đàm Vĩnh Hưng vì thế cũng phần nào cho thấy sức hút của Quách Ngọc Ngoan trong một dạng vai vốn không mới với anh nhưng vẫn có khả năng tạo dấu ấn riêng. Trước đó, nam diễn viên từng đảm nhận nhiều nhân vật gai góc trên màn ảnh. Tuy nhiên, Tài tiếp tục mang đến một màu sắc khác khi được đặt trong bối cảnh một đường dây tội phạm có quy mô lớn.

Trại Buôn Người hiện cũng đang là một trong những bộ phim Việt có thành tích đáng chú ý nhất tại phòng vé năm 2026. Sau hơn 10 ngày khởi chiếu, tác phẩm đã tiến sát mốc 300 tỷ đồng và tiếp tục dẫn đầu doanh thu trong những ngày đầu tháng 10. Số liệu cập nhật sáng 5/10 ghi nhận phim đạt khoảng 289 tỷ đồng, trong đó riêng ngày 4/10 thu hơn 40 tỷ đồng với hơn 5.600 suất chiếu.

Quách Ngọc Ngoan liên tiếp xuất hiện trong các dự án điện ảnh trong năm 2026. Ảnh: ĐPCC

Thành công thương mại của Trại Buôn Người giúp vai Tài có thêm độ phủ, nhưng bản thân Quách Ngọc Ngoan cũng đang đứng trước một giai đoạn đáng chú ý trong sự nghiệp. Sau khoảng thời gian xuất hiện không dày đặc trên màn ảnh, nam diễn viên liên tiếp trở lại với nhiều dự án trong năm nay, trong đó có Thiên Đường Máu, Báu Vật Trời Cho và Trại Buôn Người.

Đáng chú ý, Quách Ngọc Ngoan từng chia sẻ rằng anh lo nhân vật Tài có thể bị đặt cạnh vai Phú trong Thiên Đường Máu, bởi cả hai đều thuộc tuyến phản diện và cùng xuất hiện trong những câu chuyện liên quan đến hoạt động buôn người. Tuy nhiên, nam diễn viên cho rằng bản chất của Tài khác với nhân vật trước đó. Nếu Phú có những sắc thái riêng, Tài được xây dựng là người gần như bị chi phối hoàn toàn bởi tiền bạc và luôn tìm cách tính toán để đạt mục đích.

Với Trại Buôn Người, lời nhận xét của Đàm Vĩnh Hưng trở thành một điểm nhấn khác trong hành trình trở lại của Quách Ngọc Ngoan. "Ánh mắt" mà nam ca sĩ nhắc đến cũng chính là một trong những yếu tố giúp Tài tạo cảm giác lạnh lùng và khó đoán trên màn ảnh.

Khi bộ phim đang tiến gần cột mốc 300 tỷ đồng, sự chú ý dành cho Quách Ngọc Ngoan vì thế không chỉ đến từ doanh thu của tác phẩm mà còn từ cách anh tận dụng một vai phản diện để tạo dấu ấn riêng. Sau những năm nhiều biến động, Tài có thể chưa phải vai diễn cuối cùng trong hành trình trở lại của Quách Ngọc Ngoan, nhưng rõ ràng đang trở thành một trong những nhân vật giúp tên tuổi nam diễn viên được nhắc đến nhiều hơn trên màn ảnh rộng.