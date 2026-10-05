2 phim Việt sắp rời rạp với doanh thu khiêm tốn

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, trong ngày 5/10, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh thu hơn 3 triệu đồng, trong khi Bóng Ma Nhà Hát chỉ mang về khoảng 600 nghìn đồng. Doanh thu trong ngày của cả hai phim đều ở mức thấp khi số suất chiếu đã bị thu hẹp đáng kể.

Sau thời gian ra rạp, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh và Bóng Ma Nhà Hát đang đứng trước áp lực cạnh tranh lớn từ các tác phẩm khác. Cả hai phim không tạo được lợi thế rõ rệt trong giai đoạn đầu công chiếu, trong khi thị trường liên tục xuất hiện những phim mới thu hút sự quan tâm của khán giả. Sang tháng 10, nhiều dự án điện ảnh Việt tiếp tục ra mắt, khiến cơ hội duy trì suất chiếu của những tác phẩm có doanh thu thấp càng bị thu hẹp. Với tình hình hiện tại, cả hai nhiều khả năng đang bước vào những ngày cuối cùng trước khi rời rạp.

Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh thu hơn 38 tỷ đồng.

Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh lấy bối cảnh thời Đinh, xoay quanh hành trình của 7 tráng sĩ được giao nhiệm vụ bảo vệ 99 quan tài giả của vua Đinh Tiên Hoàng. Trên đường thực hiện nhiệm vụ, nhóm nhân vật phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, âm mưu và những cuộc truy đuổi.

Phim ghi điểm ở phần bối cảnh, phục trang và mỹ thuật khi tận dụng cảnh sắc Ninh Bình để tạo không khí cổ trang. Các phân đoạn hành động, võ thuật cũng được đầu tư, góp phần tạo nhịp điệu cho câu chuyện. Tuy nhiên, kịch bản còn hạn chế khi triển khai nhiều tuyến nhân vật và tình tiết cùng lúc. Nhịp phim có đoạn chưa ổn định, trong khi một số nhân vật chưa được khai thác đủ chiều sâu, khiến cảm xúc ở những nút thắt quan trọng chưa thực sự trọn vẹn.

Sau thời gian phát hành, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh thu hơn 38 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu khiêm tốn nhất trong số ba phim Việt ra mắt dịp lễ 2/9, dù tác phẩm được đầu tư về bối cảnh và phần hình ảnh.

Bóng Ma Nhà Hát hiện thuộc nhóm phim Việt có doanh thu thấp trong năm 2026.

Trong khi đó, Bóng Ma Nhà Hát xoay quanh Tuấn, một chuyên viên bất động sản được giao nhiệm vụ vực dậy Nhà hát Vàng Son trong thời hạn một tháng. Tại đây, anh phát hiện nơi này bị ám bởi Nhã, nữ diễn viên chết oan chưa thể siêu thoát. Từ đó, câu chuyện mở ra với những tình huống xoay quanh nhà hát và các nhân vật đang tìm cách đối diện với những bí mật phía sau nơi này.

Phim kết hợp các yếu tố kinh dị, hài hước với câu chuyện về sân khấu. Một số mảng miếng hài tạo được sự duyên dáng, trong khi tuyến tình cảm và những giấc mơ dang dở của nhân vật giúp câu chuyện có thêm màu sắc. Dù vậy, kịch bản vẫn còn nhiều lỗ hổng, tâm lý nhân vật chưa được phát triển đủ thuyết phục. Cách kể thiên về sân khấu, một số đoạn lạm dụng lời thoại để giải thích và kỹ thuật xử lý chưa thật sự chỉn chu cũng là những điểm hạn chế của tác phẩm. Với doanh thu chỉ hơn 2,4 tỷ đồng, Bóng Ma Nhà Hát hiện thuộc nhóm phim Việt có doanh thu thấp trong năm 2026.

Việc doanh thu sụt xuống mức thấp khiến cả Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí ẩn mộ Vua Đinh lẫn Bóng Ma Nhà Hát khó duy trì vị trí tại rạp trong bối cảnh thị trường bước vào tháng 10 với nhiều phim mới. Khi suất chiếu ngày càng ít và lượng khán giả không còn đủ lớn, hai tác phẩm nhiều khả năng sẽ sớm kết thúc hành trình tại phòng vé.