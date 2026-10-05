Lễ vu quy giản dị của ca sĩ Hoài Lâm tại quê nhà

Sáng 5/10, ca sĩ Hoài Lâm và bà xã Ngọc Trinh tổ chức lễ vu quy tại quê nhà Vĩnh Long. Buổi lễ diễn ra ấm cúng, giản dị.

Trong hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, Hoài Lâm mặc vest tối màu lịch lãm, trong khi bạn đời kém 9 tuổi diện váy cưới gợi cảm đính kết nhiều tầng.

Sau buổi lễ này, Hoài Lâm và Ngọc Trinh sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 6/10. Thông tin về ngày vui của Hoài Lâm được người hâm mộ đặc biệt quan tâm, nhất là sau thời gian nam ca sĩ giữ kín chuyện tình cảm.

Hoài Lâm hạnh phúc chia sẻ trong đám cưới.

Đầu tháng 9/2026, Hoài Lâm từng chia sẻ hình ảnh cầu hôn Ngọc Trinh. Bà xã Hoài Lâm sinh năm 2004, quê Vĩnh Long, kém chồng 9 tuổi. Cô hiện kinh doanh online và khá kín tiếng về đời tư.

Trong lời nhắn gửi bạn đời, nam ca sĩ viết: “Anh đã cố gắng để em hiểu anh. Có gì thì nói với anh, anh sửa từ từ. Anh không dài dòng, chỉ mong em chịu khó cho anh thêm ít thời gian nữa”.

Thời gian qua, Hoài Lâm và bà xã đã dành hơn một tháng chuẩn bị đám cưới. Cặp đôi chụp nhiều bộ ảnh ở studio và ngoài trời. Bộ ảnh được thực hiện ở nhiều bối cảnh tại Vĩnh Long, kết hợp phong cách hiện đại và truyền thống. Qua những hình ảnh hậu trường được chia sẻ, cặp đôi khá thoải mái trong quá trình chụp và có nhiều khoảnh khắc tương tác tự nhiên.

Thậm chí, nam ca sĩ cũng đưa bà xã đến giới thiệu với cha nuôi và các anh chị em đồng nghiệp tại buổi lễ giỗ Tổ nghề sân khấu ở nhà thờ do nghệ sĩ Hoài Linh xây dựng.

Ảnh cưới của Hoài Lâm và bà xã Ngọc Trinh.

Hoài Lâm sinh năm 1995, được khán giả biết đến rộng rãi sau khi giành quán quân Gương mặt thân quen 2014. Thành công này giúp sự nghiệp nam ca sĩ lên như diều gặp gió ở tuổi 19.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hoài Lâm được biết đến qua các ca khúc như Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi... Sự nghiệp của Hoài Lâm từng có thời gian gián đoạn, song mỗi lần trở lại, nam ca sĩ vẫn nhận được sự chú ý từ khán giả.

Những năm gần đây, Hoài Lâm vẫn duy trì hoạt động âm nhạc, thỉnh thoảng xuất hiện trong các chương trình và sân khấu phục vụ khán giả. Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của nam ca sĩ cũng là chủ đề được nhiều người quan tâm.

Trước khi đến với Ngọc Trinh, Hoài Lâm từng có cuộc hôn nhân với Bảo Ngọc (Cindy Lư) - cháu gái NSƯT Bảo Quốc. Tháng 6/2020, cả hai ly hôn sau 9 năm gắn bó. Sau cú sốc này, Hoài Lâm gần như rút lui hoàn toàn khỏi showbiz thị phi, chọn cuộc sống bình lặng tại quê nhà Vĩnh Long.

Thời gian này, anh bắt đầu tìm hiểu và có khoảng 3 năm gắn bó với người mẫu tự do Kim Ngân, quê Cần Thơ. Đầu năm 2024, Kim Ngân cho biết cả hai đã chia tay một thời gian. Kể từ đó, Hoài Lâm tiếp tục giữ kín chuyện tình cảm cho đến khi công khai mối quan hệ với Ngọc Trinh.