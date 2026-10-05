Hồng Đào và Kiều Oanh gặp khó trước Steven Nguyễn

Đường đua phòng vé Việt đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa ba tác phẩm gây chú ý trong tháng 9. Nếu Trại Buôn Người của Steven Nguyễn liên tục tăng tốc và hiện đạt khoảng 291 tỷ đồng, thì Lên Hương của Hồng Đào cùng Út Lan 2 với sự góp mặt của Kiều Oanh đang có dấu hiệu chậm lại.

Theo số liệu phòng vé từ Box Office sáng ngày 5/10, Trại Buôn Người đã cán mốc khoảng 291 tỷ đồng. Tác phẩm tiếp tục duy trì sức hút với khán giả dù đã có thời gian ra rạp đáng kể. Không chỉ sở hữu đề tài buôn người gây chú ý, bộ phim còn được đánh giá cao ở nhịp kể chuyện, những tình huống kịch tính và cách sử dụng âm thanh để tạo cảm giác căng thẳng.

Trại Buôn Người, Lên Hương và Út Lan 2 là 3 phim Việt đang thuộc top doanh thu phòng vé. Ảnh: FBNV

Đặc biệt, tốc độ tăng doanh thu của Trại Buôn Người vẫn là điểm khiến cuộc đua phòng vé trở nên đáng chú ý. Từ một tác phẩm được kỳ vọng ở mức khá, phim liên tục vượt qua những cột mốc mới và nhanh chóng bỏ xa nhiều đối thủ cùng thời điểm.

Trong khi đó ở phía đối diện, Hồng Đào và Kiều Oanh cũng có những dấu ấn riêng với hai tác phẩm mang màu sắc khác biệt. Nếu Hồng Đào trở lại màn ảnh rộng với Lên Hương và tạo được hiệu ứng tích cực ngay từ những suất chiếu sớm, Kiều Oanh gây chú ý với Út Lan 2, bộ phim từng có nhiều ngày vượt Lên Hương về doanh thu trong ngày. Cả hai đều từng đứng trước kỳ vọng tiến xa hơn trên đường đua phòng vé, nhưng hiện tại, tốc độ tăng trưởng của hai tác phẩm đã không còn mạnh như giai đoạn đầu.

Lên Hương hiện đạt khoảng hơn 93 tỷ đồng. Tác phẩm từng có màn khởi đầu tích cực khi thu về 31 tỷ đồng chỉ sau ba ngày chiếu sớm. Những ngày đầu, bộ phim liên tục tạo được sự quan tâm và tiến gần đến nhóm tác phẩm trăm tỷ.

Trại Buôn Người có Stven Nguyễn dẫn đầu, liên tục bức phá phòng vé dù 'sinh sau đẻ muộn' so với các đối thủ.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của Lên Hương đang chậm hơn so với giai đoạn đầu. Việc Trại Buôn Người liên tục bùng nổ tại phòng vé cũng khiến khoảng cách doanh thu giữa hai tác phẩm ngày càng lớn. Với mức 93 tỷ đồng, cột mốc 100 tỷ đang trở thành mục tiêu được quan tâm, song thời gian phim hiện diện ngoài rạp cũng là yếu tố khiến chặng đường còn lại không dễ dàng.

Út Lan 2 cũng rơi vào tình thế tương tự. Bộ phim từng được đánh giá cao trước khi phát hành và có thời điểm tạo bất ngờ khi nhiều ngày vượt Lên Hương về doanh thu trong ngày. Tác phẩm kinh dị cũng từng duy trì vị trí nổi bật trong cuộc đua phòng vé ngay từ những suất chiếu sớm.

Sau thời gian đầu tạo hiệu ứng, doanh thu của Út Lan 2 hiện đã chậm lại. Phim đang ở khoảng 43 tỷ đồng, đồng nghĩa chỉ còn vài tỷ đồng để chạm mốc 50 tỷ. Tuy nhiên, với tốc độ hiện tại, việc cán mốc này không còn là câu chuyện dễ dàng như kỳ vọng ban đầu.

Phim có Hồng Đào và Kiều Oanh gặp khó trước những cột mốc doanh thu đáng chú ý.

Điểm chung của Lên Hương và Út Lan 2 là đều từng có giai đoạn khởi đầu đáng chú ý, thậm chí liên tục cạnh tranh vị trí dẫn đầu doanh thu theo ngày. Thế nhưng, khi Trại Buôn Người ngày càng bứt phá, cục diện phòng vé cũng thay đổi rõ rệt.

Ở thời điểm hiện tại, Steven Nguyễn đang là cái tên chiếm ưu thế trong cuộc đua, trong khi Hồng Đào và Kiều Oanh phải tiếp tục chờ đợi sức bật mới để đưa hai tác phẩm lần lượt chạm những cột mốc doanh thu quan trọng.