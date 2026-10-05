NSND Việt Anh gây chú ý

Ở tuổi 68, NSND Việt Anh vẫn duy trì nguồn năng lượng đáng nể với nghệ thuật. Mới đây, nam nghệ sĩ khiến nhiều khán giả bất ngờ khi chia sẻ tin vui liên quan đến công việc sau thời gian chủ yếu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ và điện ảnh.

Trên trang cá nhân, NSND Việt Anh đăng tải hình ảnh đang thực hiện nghi thức dâng hương trước giờ tập luyện cùng ê-kíp. Trong ảnh, NSND Việt Anh thành kính thắp nhang trong không gian sân khấu. Kèm theo khoảnh khắc này, NSND Việt Anh viết: “Lại thêm một lần nữa được tập tuồng để diễn trên sân khấu. Cảm ơn tất cả, mong sẽ hoàn thành vai diễn”.

NSND Việt Anh đăng tải hình ảnh đang thực hiện nghi thức dâng hương trước giờ tập luyện cùng ê-kíp.

Chia sẻ của NSND Việt Anh nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Bên dưới bài đăng, nam nghệ sĩ tiếp tục bày tỏ sự hào hứng trước dự án mới khi viết: “Mong được khán giả đón nhận, mong được anh chị em xung quanh hỗ trợ”. Hiện NSND Việt Anh chưa tiết lộ tên vở kịch cũng như vai diễn cụ thể.

Đối với nhiều khán giả yêu mến NSND Việt Anh, đây được xem là tin vui đặc biệt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, sân khấu vẫn luôn là nơi gắn bó sâu đậm với sự nghiệp của ông. Dù đã có vị trí vững chắc trong lĩnh vực phim ảnh, NSND Việt Anh vẫn nhiều lần khẳng định tình yêu dành cho sàn diễn kịch.

NSND Việt Anh.

Hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, NSND Việt Anh được xem là một trong những gương mặt kỳ cựu của sân khấu phía Nam. Từ những vai diễn trên sân khấu đến màn ảnh, ông đều để lại dấu ấn bằng lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc và gần gũi với khán giả.

Không chỉ thành công ở lĩnh vực sân khấu, NSND Việt Anh còn ghi dấu ấn mạnh mẽ ở mảng điện ảnh. Những năm gần đây, ông liên tục góp mặt trong các dự án ăn khách như Bố Già với doanh thu khoảng 427 tỷ đồng, Nhà Bà Nữ đạt khoảng 475 tỷ đồng và Mai lập kỷ lục hơn 551 tỷ đồng. Đây đều là những tác phẩm tạo tiếng vang lớn tại phòng vé Việt.

Ngoài ra, NSND Việt Anh còn tham gia Hai Muối với doanh thu khoảng 40 tỷ đồng và Mùa Hè Đẹp Nhất thu về khoảng 4 tỷ đồng.

Năm 2026, bên cạnh việc trở lại sân khấu, NSND Việt Anh còn xuất hiện trong dự án truyền hình Phù Sa. Sự trở lại đều đặn trên nhiều lĩnh vực cho thấy sức làm việc bền bỉ của nam nghệ sĩ ở tuổi mà nhiều người đã lựa chọn nghỉ ngơi.

Tin vui mới từ sân khấu một lần nữa cho thấy tình yêu nghề vẫn luôn cháy bỏng trong NSND Việt Anh. Với sự trở lại này, khán giả đang chờ đợi những vai diễn mới của NSND Việt Anh trong thời gian tới.