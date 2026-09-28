Hy Lạp lần đầu đánh bại tuyển Đức

Thất bại 0-1 ngay trên sân nhà hôm 28/9 (giờ Hà Nội) trở thành một trong những kết quả đáng quên của tuyển Đức trước Hy Lạp. Trước cuộc đối đầu này, đội bóng 4 lần vô địch thế giới chưa từng thua đối thủ Nam Âu.

Trong 10 lần gặp nhau kể từ năm 1960, Đức thắng 7 và hòa 3, ghi 23 bàn trong khi chỉ nhận 10 bàn thua. Bởi vậy, chiến thắng tại WWK Arena giúp Hy Lạp lần đầu hạ Đức sau 66 năm đối đầu.

Người tạo nên cột mốc lịch sử ấy là tiền vệ Dimitrios Kourbelis với bàn thắng ở phút 74. Đây cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu, đủ để đội khách bảo toàn lợi thế đến hết giờ.

Chiến thắng càng có giá trị khi Hy Lạp mới lần đầu góp mặt ở League A. Sau màn ngược dòng hạ Serbia 2-1 trên sân khách ở lượt mở màn, thầy trò HLV Ivan Jovanovic tiếp tục quật ngã Đức để giành trọn 6 điểm sau 2 trận.

Khởi đầu ấy đưa Hy Lạp lên ngôi đầu bảng A2, vượt trên những đối thủ tên tuổi như Hà Lan và Đức. Từ một đội lần đầu bước vào nhóm mạnh nhất Nations League, họ trở thành đội duy nhất toàn thắng sau 2 lượt đầu của bảng.

Thầy trò HLV Jurgen Klopp thua sốc Hy Lạp ở lượt trận thứ 2 bảng A2 Nations League 2026-2027 hôm 28/9 (giờ Hà Nội). Ảnh: AP.

Ở chiều ngược lại, nhiệm kỳ của HLV Jurgen Klopp tại tuyển Đức chưa có khởi đầu như kỳ vọng. Trận ra mắt của nhà cầm quân 59 tuổi kết thúc bằng tỷ số hòa 1-1 trước Hà Lan, sau khi Cody Gakpo ghi bàn ở phút 90+2.

Chỉ 3 ngày sau đó, thất bại trước Hy Lạp khiến Klopp vẫn chưa biết thắng sau 2 trận đầu cầm quân. Tuyển Đức mới có 1 điểm, trong khi đối thủ vừa đánh bại họ đã tạo khoảng cách 5 điểm chỉ sau 2 lượt.

Kết quả cũng khiến thử nghiệm nhân sự của chiến lược gia Klopp chịu thêm sức ép. Ông triệu tập 44 cầu thủ và chia thành 2 nhóm cho 4 trận Nations League đầu tiên, với mục tiêu mở rộng lựa chọn sau kỳ World Cup 2026 thất vọng.

Nhóm cầu thủ đầu tiên khép lại 2 trận bằng 1 hòa và 1 thua. Từ trận gặp Serbia ngày 1/10, tuyển Đức sẽ chuyển sang nhóm nhân sự khác, trước khi tái đấu chính Hy Lạp trên sân khách ngày 4/10.