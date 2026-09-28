Trịnh Thu Vinh lỡ huy chương 25m súng ngắn nữ ASIAD 20

Trịnh Thu Vinh lỡ tấm huy chương ở nội dung 25m súng ngắn nữ

Thể thức chung kết 25m súng ngắn nữ đặc biệt khắc nghiệt khi thành tích được tính theo số phát bắn đạt chuẩn (hit), thay vì cộng điểm từng viên như vòng loại.

Mỗi loạt gồm 5 viên; mỗi phát đạt chuẩn được tính một hit, còn phát không đạt chuẩn không được tính điểm. Sau những loạt đầu, các xạ thủ có thành tích thấp nhất lần lượt bị loại, khiến chỉ một vài phát bắn không thành công cũng có thể làm thay đổi đáng kể thứ hạng.

Thu Vinh nhập cuộc với 3 hit ở loạt đầu tiên. Sau ba loạt đầu, cô có tổng cộng 9 hit. Bước sang giai đoạn loại trực tiếp, xạ thủ Việt Nam bắt đầu tăng tốc, nâng thành tích lên 14 hit rồi 18 hit.

Thu Vinh sau đó có giai đoạn thi đấu rất ấn tượng. Sau 30 phát, cô đạt 23 hit. Đặc biệt ở loạt tiếp theo, xạ thủ Việt Nam thực hiện thành công cả 5/5 phát, nâng tổng thành tích lên 28 hit sau 35 phát, qua đó vươn lên đồng hạng nhì với Xiao Jiaruixuan (Trung Quốc), chỉ kém người dẫn đầu Kim Hyon Suk (Triều Tiên) đúng một hit.

Tuy nhiên, chính ở thời điểm cuộc cạnh tranh huy chương trở nên căng thẳng nhất, Thu Vinh không duy trì được sự ổn định. Ở loạt 5 viên tiếp theo, cô chỉ có 2 hit, trong khi các đối thủ trực tiếp đạt kết quả tốt hơn. Thu Vinh dừng lại ở 30 hit sau 40 phát, tụt xuống vị trí thứ tư và phải chia tay cuộc đua huy chương.

Đây là kết quả khá đáng tiếc đối với xạ thủ Việt Nam bởi cô đã ở rất gần nhóm huy chương và từng có thời điểm chỉ cách vị trí dẫn đầu một hit. Tuy nhiên, vị trí thứ tư trong một chung kết có chất lượng chuyên môn cao vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh của Thu Vinh ở nội dung sở trường.

Trước đó ở vòng loại, Thu Vinh có màn trình diễn ấn tượng. Sau 60 viên của hai phần bắn chậm và bắn nhanh, cô đạt tổng cộng 585 điểm, xếp thứ ba và giành quyền vào chung kết.

Ở phần bắn chậm ngày 27.9, Thu Vinh đạt 291 điểm. Sang phần bắn nhanh sáng 28.9, cô tiếp tục thi đấu ổn định với 294/300 điểm. Theo quy định, thành tích vòng loại chỉ dùng để xác định 8 xạ thủ vào chung kết và không được mang sang vòng đấu quyết định.

Vòng loại cũng chứng kiến bất ngờ lớn khi đương kim vô địch Olympic Paris 2024 Yang Jiin (Hàn Quốc) chỉ đạt 575 điểm, xếp thứ 16 và không giành được quyền vào chung kết. Yang hiện vẫn thuộc nhóm xạ thủ hàng đầu thế giới ở nội dung 25m súng ngắn nữ.

Tại ASIAD 20, Thu Vinh trước đó đã cùng Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy giành HCĐ đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ với tổng thành tích 1.719 điểm.