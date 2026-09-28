Trọng Đại: Tôi từng chi 10-15 triệu cho một đêm ăn chơi

Trọng Đại đeo băng đội trưởng U20 Việt Nam trong trận gặp Honduras tại U20 World Cup 2017. Ảnh: Quang Thịnh.

Ít ngày sau những lùm xùm trên mạng xã hội, cựu đội trưởng U20 Việt Nam Nguyễn Trọng Đại có những chia sẻ về hành trình trượt dốc của một ngôi sao trẻ tiềm năng, cuộc sống bên ngoài đầy cám dỗ, các mối quan hệ gia đình bị ảnh hưởng và nỗ lực tìm lại mình sau nhiều vấp ngã.

Hành trình trượt dốc

Mới ngày nào, Trọng Đại còn là chàng trai trẻ đam mê bóng đá... Trọng Đại: Nhanh thật, năm 12-13, tuổi tôi vào trung tâm Viettel, bắt đầu ăn tập chuyên nghiệp mà giờ đã 30 rồi. Hơn nửa cuộc đời đi đá bóng mà giờ lại không theo được nữa. Tôi suy nghĩ rất nhiều. Mọi người xung quanh có nhận ra anh?

Tôi đi mua vịt, anh bán vịt cũng động viên bảo cố gắng làm lại. Tôi ra ngoài được nhiều người động viên lắm. Hôm trước tôi đi tập gym, có cô hỏi có cần đưa về không lên cô chở.

Chấn thương của anh hiện thế nào?

Tôi về nhà hẳn từ lúc đứt hoàn toàn dây chằng chéo sau và rách bán phần dây chằng chéo trước ở Long An. Khi đấy, đội đá giao hữu với Đại học Văn Hiến. Tôi bắt volley thì va chân vào eo đối thủ rồi rơi xuống, chân giật một cái. Khi ấy, đội đang thua nên tôi cố nhưng không được. Sau đó, tôi được chú Lợi bác sĩ đội nói bị dây chằng, song vẫn cố cuốn băng tập và thi đấu.

Nhưng trong một pha bóng tôi ngoặt lại, đau quá không chịu được nên xin thầy nghỉ. Tuy nhiên, HLV bảo với các cầu thủ khác là tôi thái độ và muốn nghỉ nên giả vờ đau, nên nhiều người nghĩ tôi là kiểu người như thế. Nhiều CLB tôi chưa từng tiếp xúc và cũng chưa làm gì ảnh hưởng họ cả, nhưng cứ nghe ý kiến trên mạng xã hội lại bảo tôi thế này thế kia.

Tôi thấy đội Long An buồn cười lắm! Lúc cắt hợp đồng không báo tôi. Đến lúc tôi hỏi trợ lý mới bảo tôi bị thanh lý rồi và ai được giữ lại thì mới được gọi điện. Tôi thấy nhiều CLB Việt Nam vận hành theo kiểu rất buồn cười! Sau đấy tôi nghỉ luôn, vì không có kinh tế chữa chấn thương và nếu mổ cũng mất 8, 9 tháng mới quay lại được. Bóng đá nhiều lúc bạc lắm!

Trọng Đại từng ghi bàn trong quãng thời gian thi đấu cho Long An hồi giữa năm nay. Ảnh: CLB Long An.

Anh từng định làm gì khi về nhà?

Đợt tôi ở nhà nhiều tháng, tôi định đi làm công ty nhưng nghĩ không được. Nếu thời gian này có cơ hội tốt, tôi sẽ nắm bắt.

Anh từng bộc lộ tài năng khi còn rất nhỏ?

Ở độ tuổi U11, tôi đá tiền đạo và từng ghi 16 bàn ở một vòng chung kết của một giải rồi giành luôn cả giải Vua phá lưới lẫn Cầu thủ hay nhất. Khi 11 tuổi, tôi đá giải nào cũng vô địch. Thời đấy, nhiều đội làm lại tuổi lắm. Tôi vẫn nhớ trận gặp An Giang, vừa giao bóng, cầu thủ đối phương rê rồi sút đến mức lùi cả khung thành.

Ngày ấy, sự nghiệp của anh có vẻ đã gặp trắc trở từ rất sớm?

Ở Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng - PV), không có đội bóng nên xong tôi lại về đi học bình thường một năm. Thực ra, tôi có thi tuyển ở HAGL nhưng do nhà xa quá nên lại thôi. Khi ấy, tôi đi cùng Triệu Việt Hưng, bạn ấy được tuyển và quyết định theo.

Ký ức U20 World Cup và kỳ tích Thường Châu

Hãy nói về về U20 World Cup 2017 và nhớ lại trận thắng Bahrain ở tứ kết U19 châu Á 2016, giải đấu giúp U20 Việt Nam lần đầu góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Trước trận, U20 Việt Nam rất căng thẳng vì gặp đội chủ nhà. Tôi cũng lo lắng vì thể trạng do dính thẻ đỏ trận gặp UAE ở vòng bảng. Tôi cũng không hiểu vì sao thầy Hoàng Anh Tuấn xếp tôi đá tiền vệ trận đó, hai trận trước tôi đá trung vệ. Sau khi thắng, có lẽ đó là lần đầu trong đời tôi chơi bóng mà bộc lộ nhiều cảm xúc như thế. Bình thường tôi đi đá bóng, ít khi để lộ cảm xúc lắm.

Sau giải U19 châu Á 2016, anh có nhận được hợp đồng tài trợ hay quảng cáo nào?

Chưa, nhưng tôi được chú Nguyễn Giang Đông, khi ấy là Chủ tịch CLB Sài Gòn (giải thể đầu năm 2023 - PV), mời về. Lúc đó tôi trẻ con lắm. Tôi lên bảo thẳng với chú Đỗ Mạnh Dũng (Giám đốc Trung tâm Thể thao Viettel - PV) là cho cháu đi rồi bị mắng. Tôi ngây thơ đến mức đó! Tôi muốn gì là nói thẳng, chẳng suy nghĩ gì. Vì vừa thấy anh Bùi Tiến Dũng được cho mượn ở HAGL và có cơ hội đá V.League.

Vậy còn những cô gái thì sao? Họ đã đến với anh sau giải đó chưa?

Sau giải này, tôi có bạn gái. Mẹ dặn trước năm 18 tuổi tôi không được yêu ai cả và tôi nghe lời. Nhiều bạn thích tôi nhưng tôi không yêu. Sang 19 tuổi, tôi mới bắt đầu yêu. Bây giờ, tôi mới nhìn nhận ra nhiều điều. Hồi đó, tôi cứ bị cuốn theo những thứ mình chưa từng trải nghiệm. Từ bé, tôi ăn tập ở Viettel và không tiếp xúc nhiều bên ngoài ở đó.

Sau U20 World Cup 2017 là gì?

Sau U20 World Cup 2017, tôi chững lại. Nếu đúng đà phát triển, tôi phải được gọi lên U23 và tuyển quốc gia sau giải đó. Tôi buồn đến mức chị tôi phải rủ đi Hạ Long, Quảng Ninh chơi cho đỡ buồn. Tôi đang là đội trưởng lứa đó, nhưng trong khi anh em được gọi đi đá SEA Games, tôi lại không được đi. Lúc đó, tôi chưa chơi gì và mãi về sau mới chơi.

Trọng Đại (trái) ăn mừng cùng đồng đội ở giải U23 châu Á 2018.

U23 châu Á 2018 cũng là kỷ niệm không thể quên, đúng không?

Không có nhiều sự quan tâm dành cho U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2018. Khi ấy, chúng tôi cứ lặng lẽ đi tập huấn và thi đấu giao hữu. Khi được nhiều người chú ý hơn, các cầu thủ cảm thấy có trách nhiệm lớn hơn và có tinh thần chiến đấu cao hơn. Tâm thế chúng tôi lúc đấy là đối thủ nào cũng cửa trên với Việt Nam, vì chúng tôi chưa khẳng định được gì với họ cả.

Khi U23 Việt Nam về đến sân bay Nội Bài, tôi nghĩ chắc rất lâu nữa tinh thần tự hào, yêu nước mới dâng cao như thế. Tôi rất tự hào khi được góp mặt ở hành trình ấy, dù không thi đấu phút nào. Khi lên xe bus hai tầng di chuyển từ sân bay về và thấy người hâm mộ chào đón chúng tôi rất đông, tôi nghĩ mình cần có trách nhiệm để đền đáp tình yêu ấy.

Anh nổi tiếng hơn sau khi cùng U23 Việt Nam vào chung kết châu Á năm ấy?

Khi đó, tôi bắt đầu có hợp đồng quảng cáo. Nhưng tôi chưa biết gì về những điều đó và chỉ làm theo bản năng. Từ trước đến nay, khi thành công hay thất bại, tôi đều không có ai bên cạnh để hướng dẫn mình về quảng cáo, quản lý. Tôi làm mọi thứ một mình hết.

Đi chơi nhiều ngày tới sáng và bị Thể Công - Viettel cắt hợp đồng

U23 châu Á 2018 giúp anh có những gì?

Sau giải, tôi về mua đất và xây nhà. Đất hết 1,1 tỷ đồng và sửa mất 800 triệu đồng. Tôi cũng mua ít đồ hiệu và để dành tiền để vài năm sau mua xe. Lúc đó, tôi chưa suy nghĩ được nhiều. Tôi chỉ biết sau khi tập luyện và thi đấu, mình đi ăn, đi chơi với bạn bè. Tôi chưa nghĩ được mình phải giữ gìn sức khỏe và chưa có mục tiêu cụ thể cho những năm tiếp theo rồi cứ trượt dài.

Tôi từng chọn nhiều con đường không tốt. Tôi muốn chia sẻ để cầu thủ trẻ hiểu họ nên học tập những điều tốt, còn những gì không tốt thì nên tránh và đừng để mắc phải như tôi.

Anh bắt đầu sa ngã thế nào?

Mọi thứ bắt đầu khi tôi có người yêu sau U23 châu Á 2018. Tôi mất tập trung trong tập luyện, thi đấu và chỉ mải mê ra ngoài khám phá những điều chưa biết.

Trong một buổi tập bình thường, ví dụ lúc 8h30 sáng, tôi ngủ ở chỗ chơi đến 7h, 7h30 là sớm, nếu không phải 7h50, 7h55 hoặc 8h mới có mặt ở đội để ra sân tập. Nói chung, tôi toàn chơi đến sát giờ tập mới về. Nhiều hôm, đội ra sân tập rồi tôi mới bắt đầu từ chỗ chơi về để thay quần áo tập. Tình trạng này xảy ra trong thời gian dài.

Tình trạng này khiến anh bị Thể Công - Viettel thanh lý hợp đồng?

Tôi mải chơi trước khi bị Thể Công - Viettel cắt hợp đồng. Đỉnh điểm là một lần, tôi đi họp đội, được lãnh đạo gọi nói chuyện riêng và bảo nếu không thay đổi, CLB sẽ chấm dứt hợp đồng. Khi ấy, tôi còn trẻ con và chưa suy nghĩ được nên bảo: "Thế thôi, cho cháu xin thanh lý hợp đồng để đi đội khác".

Sau đó, anh Bùi Tiến Dũng bảo tôi không được đi. Anh nói ở ngoài không tốt bằng ở đây và yêu cầu tôi phải lên nói chuyện lại. Nhưng tôi chưa tập trung cho công việc, chưa coi công việc như ưu tiên hàng đầu, hơi bồng bột và nghĩ đó là những câu khó nghe. Khi ấy, cứ không vừa ý cái gì là tôi tỏ thái độ ngôi sao ngay.

Lần tôi mải chơi nhất là ở giải giao hữu Cúp Tứ hùng Hải Phòng 2022. Khi vừa đến đây, tôi lập tức đi bar cùng anh em Hải Phòng mấy ngày liền. Đội ở Hải Phòng gần hai tuần, đến khi về, chú trợ lý HLV gọi tôi hỏi có về cùng không, đội về rồi mà tôi vẫn ở đấy chơi và chưa về được.

Giải đó, tôi không thi đấu. Tôi tập một, hai buổi rồi không tập cùng đội nữa. Sự việc này dẫn đến việc tôi bị cắt hợp đồng. Một tháng, tôi nghĩ mình đã tốn rất nhiều cho ăn chơi. Lúc đó, tôi chơi nhiều lắm và không còn nghĩ nhiều đến sự nghiệp hay công việc nữa, mà chỉ nghĩ đến việc thích là đi chơi, chỉ chờ đến cuộc vui để đi chơi, chứ không chờ đến trận đấu, buổi tập tiếp theo.

Tôi thường chơi theo dịp, ví dụ như cuối tuần. Nhiều lúc, tôi chơi một lần từ ba đến năm ngày. Nói chung, mỗi lần tôi chơi là nhiều ngày. Khi còn tập luyện và ăn uống chuẩn chỉ, người tôi rất to. Lúc chơi vào, tôi gầy đi nhiều và thiếu cân.

Trọng Đại (trái) từng là niềm tự hào của học viện Thể Công - Viettel. Ảnh: Minh Chiến.

Anh từng dính đến chất kích thích?

Tôi từng dùng chất kích thích. Đầu tiên là cảm giác tò mò rồi sau đó bị cuốn theo. Giống như những điều mới lạ, ví dụ khi nhìn thấy một cô gái đẹp, mình sẽ muốn khám phá dần dần. Đã gọi là chất kích thích, thì lúc nào nó cũng kích thích mình, đẩy dopamine trong người lên mức hưng phấn. Nó khiến mình nghĩ về những điều hạnh phúc, vui vẻ, đẩy cảm xúc lên đỉnh điểm.

Thông thường mỗi đêm, anh 'đốt' bao nhiêu tiền cho việc ăn chơi?

Tôi không dính tới những thứ tệ nạn. Tôi là kiểu thích có bạn gái, nên chơi và chiều theo ý bạn gái, theo ý mọi người. Tôi chi 10 tới 15 triệu đồng một đêm cho cuộc ăn chơi bình thường, cùng ba tới bốn người bạn. Trước khi đi chơi, chúng tôi còn đi ăn uống và đi bar.

Sau khi chơi xong, điều gì xảy ra?

Đầu tiên là sự mệt mỏi, trống rỗng về đầu óc, không muốn làm gì cả và chỉ muốn nằm thôi. Nhưng tôi là cầu thủ, còn phải tập luyện và thi đấu. Nên hậu quả dẫn đến chấn thương và nhiều hệ lụy. Hại nhất là sức khỏe. Sau đó là kinh tế. Khi trở lại trạng thái bình thường, tôi lại thấy chán. Và chán thì tôi lại chơi để hết chán. Tôi cứ bị cuốn theo như vậy.

Bây giờ, anh còn muốn chơi không?

Giờ nghĩ lại, tôi không thèm cảm giác chơi nữa, mà thấy sợ. Lúc này, tôi chỉ cần làm gì không đúng một lần thôi, là sẽ không còn cơ hội làm lại nữa.

Trọng Đại (trái) và HLV Thành Công (phải) khi cả hai còn ở Hà Tĩnh. Ảnh: CLB Hà Tĩnh.

Lậm vào cờ bạc mạng và liên tục chuyển CLB

Sau Thể Công - Viettel là Hà Tĩnh, điều gì đã xảy ra tại đây?

Không hiểu sao nhiều người nói tôi bị Hà Tĩnh cắt hợp đồng. Nhưng khi gặp thầy Nguyễn Thành Công, khi đó là HLV trưởng CLB, tôi bảo chỉ ký 4 tháng thôi để có chỗ thi đấu, tập luyện, từ đó tìm đội khác. Lúc rời Thể Công - Viettel, gần hết giai đoạn 1 V.League rồi. Khi tôi về Hà Tĩnh, chỉ còn khoảng 3, 4 tháng là hết mùa.

Vậy mà HLV Thành Công cũng đồng ý ký với anh?

Thầy Công từng dạy lứa tôi ở Viettel nên muốn tạo điều kiện.

Điểm đến tiếp theo của anh là Nam Định (đầu năm 2023 - PV), mọi thứ cũng chẳng khá hơn?

Trước khi về Nam Định, tôi chỉ mải chơi theo kiểu thích đi chơi với bạn gái, đi bar, uống bia, rượu. Tôi đã biết đến chất kích thích, nhưng chưa bị cuốn sâu và đôi khi vẫn biết giữ mình. Nam Định là môi trường mới. Khi ấy, đội gọi nhiều cầu thủ hơn tuổi tôi về.

Một lần, sau khi đi ăn, một anh trong đội mượn tôi 10 triệu đồng để chơi bài. Nhưng tôi cho vay hẳn 50 triệu! 30 phút sau, anh lại mượn tôi 50 triệu. Tôi chuyển luôn. Tuy nhiên, lúc đó tôi chưa biết cụ thể anh ấy chơi gì. Khi đi tập huấn tại Vũng Tàu và ở cùng người này, tôi mới biết anh chơi mấy thứ không tốt như cờ bạc mạng, nhưng tôi lại học theo, chơi nhiều hơn cả anh ấy.

Nhiều hôm, chỉ đi trên xe 5-10 phút từ đội đến sân tập, tôi chơi vội cũng thua mất 100 đến 300 triệu. Nó cho tôi cảm giác thích chơi, chứ không phải thắng thua. Cờ bạc giống chất kích thích ở việc cho người chơi sự hưng phấn. Tôi đi xuống đến mức không kìm lại được và mất hết.

Trọng Đại bị Nam Định cắt hợp đồng vì vô kỷ luật năm 2023. Ảnh: Bảo Ngọc.

Anh có từng vay nợ để thỏa mãn những thú vui của mình?

Tôi là kiểu có tiền thì chơi, nếu hết thì bán xe và những thứ có giá trị của mình để có tiền chơi. Khi về Hải Phòng và không kiếm được nhiều nữa để chơi, tôi mới phải đi vay bên ngoài, từ những người không quen biết rồi bị đăng ảnh lên mạng xã hội.

Lúc đó, tôi trả gần hết rồi. Nhưng mọi người lại đăng ảnh tôi vào các hội nhóm để lấy tên, lấy số. Giờ tôi vẫn nợ, nhưng anh phải hiểu tâm lý của người cho vay, sao người ta làm bung bét như vậy được? Để mất luôn số tiền đó à? Nhưng trên mạng, nhiều người không hiểu, lại nghĩ tôi vay nhiều xong không trả

Tôi từng cho nhiều người ở Mỹ Đình, Hà Nội vay 100, 200 triệu. Khi các anh ấy chơi bời bóng bánh và vỡ nợ, tôi cũng có đòi được đâu! Đến giờ, tôi chưa đòi được nghìn nào! Tôi hiểu tâm lý nhiều người trên mạng xã hội. Khi tôi tốt, họ tung hô. Khi tôi xấu, nhiều người không tiếp xúc với tôi hàng ngày nên không hiểu.

Anh có từng nghĩ đến việc cá độ trong chính trận đấu mình đá trên sân?

Tôi từng nghĩ đến việc đó, nhưng không phải trong thời điểm bết bát nhất, mà khi còn trẻ. Khi tôi đá các giải như vòng loại U19, U21 Quốc gia, nhiều người đặt vấn đề nhưng chúng tôi nói không. Kể cả lúc thua, tôi cũng không làm việc đó. Vì tôi đã chơi là chơi lớn. Cá độ một trận bóng được 20 tới 50 triệu đồng. Về tôi chơi cờ bạc một lúc đã được như thế.

Anh đã 'nướng' bao nhiêu vào trò đỏ đen?

Nếu tính tổng, tôi thua mất vài tỷ.

Nửa năm không ra khỏi nhà, không chơi với ai

Anh bị ảnh hưởng thế nào sau quãng thời gian ấy?

Tôi từng nửa năm không ra khỏi nhà và cũng chẳng chơi với ai. Tôi suy sụp đến mức khi cả nhà ăn cơm, tôi cũng không xuống ăn cùng mà chỉ ở trong phòng và không nói chuyện với ai. Mẹ còn bảo chị tôi thỉnh thoảng lên phòng xem tôi có sao không. Nhiều người trong họ hàng và gia đình cũng không muốn gần tôi như trước. Sau đó, khi chơi bóng lại trong màu áo Gia Định năm 2025, tôi cảm giác như thời gian đó mình bị tự kỷ.

Khi đó, những cô gái từng bên anh ở đâu?

Tôi nghĩ tình yêu giờ rất thực tế. Khi tốt, tôi có người này, người kia. Khi tôi không tốt, người ta không gần mình nữa. Tôi thấy cũng bình thường. Giờ tôi chín chắn hơn, suy nghĩ nhiều và nhìn nhận lại hết rồi. Tôi biết từng thời gian nào mình đánh mất những gì. Nhiều người bạn, khi gặp lại, đều nói tiếc cho tôi, rằng sao lúc đó lại mải chơi đến thế và ai nói cũng không được.

Anh trả nợ thế nào?

Tôi đã bán hết những gì mình có và mẹ cũng trả cho tôi nhiều. Giờ tôi vẫn nợ, nhưng còn ít.

Trọng Đại (số 68) chỉ đá 6 trận trong cả mùa 2023/24 khoác áo Hải Phòng. Ảnh: FBNV.

Đâu là quãng thời gian tệ nhất của anh?

Thê thảm nhất là sau khi tôi rời Nam Định. Tôi không muốn nói sâu. Tôi đã về nhà nghỉ 4, 5 tháng. Tôi liên hệ nhiều đội nhưng họ sợ tôi mải chơi, chứ không lo về chuyên môn. Lúc đó tôi rất buồn. Sau đó, chú Văn Trần Hoàn (Chủ tịch CLB Hải Phòng - PV) gọi điện cho tôi và tạo điều kiện để tôi về đá cho Hải Phòng.

Sau khi chia tay CLB này cũng là thời gian kinh khủng. Khi đó, tôi đã chạm đáy và không phát triển được nữa. Tôi sống cũng chẳng có mục tiêu và nhiều khi khó ngủ. Đến khi chơi bóng lại cho Gia Định ở Hạng Nhì, tôi mới trở lại được như bây giờ.

Điều gì khiến anh biết mình cần thay đổi?

Khi không còn tiền để chi trả cuộc sống hàng ngày, tôi buộc phải suy nghĩ, tìm cách và hiểu mình phải đứng lên. Đó là một buổi tối, cách đây hơn chục hôm hoặc cùng lắm hai tuần thôi, khi tôi đang ở quê. Tôi bảo chị mình rằng: 'Chắc em lên Hà Nội xem có việc gì làm không thì em làm'.

Vì sao anh tin mình có thể làm lại và cơ sở nào để mọi người tin anh sẽ không đi vào vết xe đổ của chính mình?

Tôi là người sống tình cảm, chưa từng hại hay làm điều không tốt với ai. Mọi thứ xảy ra vì tôi lớn lên khi không có ai bên cạnh. Tôi mải chơi và bị cuốn theo. Nhiều lần, tôi thay đổi theo hướng tích cực khi gặp người tốt. Nhưng khi gặp người xấu, tôi cũng xấu theo.

Tôi nghĩ mình sẽ cố gắng, hàng ngày đi làm và kiếm tiền. Mọi người hãy cứ nhìn nhận, theo dõi và ủng hộ. Tôi không cần mọi người phải tin mình. Vì tôi biết lấy lại niềm tin từ là việc rất khó. Tôi thấy khi tôi dám nhìn thẳng vào câu chuyện của mình và dám làm lại, mọi người sẽ ghi nhận. Tôi đọc nhiều bình luận trên mạng xã hội, nhưng chỉ đọc những điều tích cực và những lời khuyên để tránh mắc thêm sai lầm.

Đến độ tuổi này, tôi phải tự nhìn nhận ra và trưởng thành. Vì tôi còn gia đình, còn phải lấy vợ, đẻ con và còn cả tương lai. Nếu giờ không đứng lên và tiếp tục u mê, tôi không biết bản thân cũng như những người xung quanh sẽ còn bị ảnh hưởng thế nào.

Trọng Đại lên mạng xã hội xin việc tối 6/9.

Giải nghệ

Anh có lời khuyên gì cho những người chưa lâm vào cảnh như mình?

Lời khuyên của tôi chủ yếu dành cho cầu thủ trẻ, nhưng cũng là lời nhắc nhở cho các cầu thủ khác. Tốt nhất không nên sử dụng chất kích và không dính vào cờ bạc. Với cầu thủ trẻ, tôi cho rằng phụ huynh nên theo sát và định hướng cho con em mình những mục tiêu trước mắt cũng như dài hạn. Quan trọng nhất, phải có người lớn bên cạnh. Nếu các cầu thủ trẻ nhìn nhận được, tôi nghĩ bóng đá Việt Nam sẽ phát triển hơn rất nhiều.

Anh có nuôi ước mơ trở lại chơi bóng?

Tôi đã quyết định giải nghệ và chuyển sang công việc khác. Tôi có thể làm hai, ba việc một lúc để kiếm tiền. Tôi sẽ cố gắng nắm bắt mọi cơ hội trong công việc. Tôi nghĩ mình sẽ không trở lại chơi bóng chuyên nghiệp.

Nhiều người hâm mộ vẫn tiếc cho anh, cầu thủ có tố chất và trình độ.

Tôi thấy mình phải thực tế. Từ chấn thương tới kinh tế, mọi thứ của tôi đều chưa ổn. Tốt nhất là tôi nên thay đổi bản thân. Quan trọng là tôi phải tốt lên đã. Nếu vài năm nữa có cơ hội, tôi sẽ nắm lấy. Còn hiện tại, cứ đá phủi và làm những công việc bình thường trước đã.

Ai là người anh muốn xin lỗi nhất?

Đó là mẹ và chị tôi. Nhiều năm gần đây, hai người phụ nữ này vì tôi mà suy nghĩ rất nhiều. Mẹ cũng đổ bệnh. Nếu tôi chơi mà không ảnh hưởng đến kinh tế của mẹ và chị thì lại là câu chuyện khác. Nhưng tôi khiến người thân lo lắng cho mình, tôi thấy nhiều lúc mình quá sai.

Đến giờ, mẹ và chị vẫn động viên tôi cố gắng, rằng mọi thứ đã qua, không trở lại được. Mẹ bảo tôi cứ sống lương thiện, làm việc gì cũng được, kiếm ít hay nhiều không quan trọng. Mẹ không mong nhiều ở tôi, chỉ mong tôi sống tốt và khỏe mạnh.

Anh có điều gì muốn gửi gắm tới người hâm mộ, những người từng yêu mến và kỳ vọng rất nhiều ở anh?

Tôi cũng muốn xin lỗi họ. Vì mải chơi, tôi đánh mất sự yêu quý của người hâm mộ. Mong mọi người cho tôi gửi lời tạ lỗi chân thành.

Cảm ơn Trọng Đại vì cuộc trò chuyện.