Đoàn Thể thao Việt Nam ở ASIAD 20 ngày 28/9: Huy chương liên tiếp

14h21, boxing: Võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh đánh bại Khoshkhabar Oghani Parmida (Iran) ở tứ kết hạng cân 75kg nữ, qua đó giành vé vào bán kết và chắc chắn có ít nhất tấm HCĐ ASIAD.

Như vậy, Sau Nguyễn Thị Tâm ở hạng 51 kg nữ, Diễm Quỳnh tiếp tục giành vé vào bán kết hạng 75 kg nữ. Hai chiến thắng ở hai hạng cân khác nhau bảo đảm 2 tấm huy chương cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Đây cũng là mục tiêu đề ra của môn boxing.

Dù chắc chắn có huy chương, Thị Tâm và Diễm Quỳnh vẫn còn nguyên cơ hội tiến xa. Các trận bán kết sẽ quyết định liệu hai võ sĩ có thể giành vé vào chung kết và tiếp tục cuộc đua tới HCV ASIAD 2026.

14h20, cầu mây: Tuyển cầu mây nam Việt Nam dừng bước ở bán kết nội dung regu 3 người sau khi thua Thái Lan 0-2, với các tỷ số 7-15 và 6-15. Kết quả này giúp đội tuyển Việt Nam nhận thêm tấm HCĐ ASIAD 20.

Thất bại của cầu mây nam Việt Nam trước Thái Lan.

12h59, cầu mây: Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành quyền vào chung kết nội dung đôi nữ sau màn trình diễn thuyết phục trước Hàn Quốc. Các cô gái Việt Nam thắng 15-6 ở set đầu, sau đó tiếp tục vượt qua đối thủ 15-13 để giành vé tranh HCV ASIAD.

Nếu giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng diễn ra lúc 07h00 ngày 29/9, cầu mây nữ Việt Nam sẽ trở lại ngôi cao nhất ASIAD ở nội dung đôi nữ sau đúng 20 năm. Đối thủ của cầu mây nữ là đội thắng trong cặp bán kết giữa Lào và Philippines.

12h30, bắn súng: Trịnh Thu Vinh lỡ cơ hội giành huy chương ở nội dung súng ngắn 25 m nữ. Xạ thủ Việt Nam cán đích ở vị trí thứ tư trong chung kết, sau các VĐV của Triều Tiên, Ấn Độ và Trung Quốc.

11h12, boxing: Nguyễn Thị Tâm xuất sắc vượt qua Bak Chorong của Hàn Quốc với tỷ số 5-0 ở tứ kết hạng cân 51 kg nữ. Chiến thắng giúp võ sĩ Việt Nam giành quyền vào bán kết và chắc chắn có ít nhất HCĐ, do boxing ASIAD không tổ chức trận tranh hạng ba.

7h50, cầu mây: Đội đôi nữ Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0, qua đó hoàn tất vòng bảng và giành vé vào bán kết. Sau thất bại 1-2 trước Lào ở trận ra quân, các cô gái Việt Nam nhanh chóng trở lại với hai chiến thắng liên tiếp trước Myanmar và Malaysia.

7h45, bắn súng: Trịnh Thu Vinh bắt đầu phần thi bắn nhanh ở nội dung súng ngắn 25 m nữ. Trước đó, cô thi đấu ấn tượng ở phần bắn chậm và tạm đứng thứ ba vòng loại. Thu Vinh hướng tới suất vào chung kết diễn ra vào trưa cùng ngày, đồng thời được kỳ vọng cạnh tranh huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam.

Thu Vinh là niềm hy vọng của bắn súng Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày 28/9 với lịch thi đấu trải rộng ở nhiều môn. Trong đó, một số nội dung đã đi tới vòng đấu quyết định, gồm chung kết điền kinh, tứ kết boxing và bán kết cầu mây.

Ở điền kinh, Nguyễn Trung Cường thi chung kết 3.000 m chướng ngại vật nam lúc 19h43 theo giờ Nhật Bản. Sau đó, đội tiếp sức 4x100 m nữ gồm Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc bước vào chung kết lúc 22h04. Đây là hai nội dung đáng chú ý nhất của điền kinh Việt Nam trong ngày.

Bắn súng cũng có cơ hội tạo dấu ấn với nội dung súng ngắn 25 m nữ. Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung thi bài bắn nhanh vòng loại lúc 9h40. Chung kết cá nhân dự kiến diễn ra lúc 14h15, nếu các xạ thủ Việt Nam giành quyền đi tiếp.

Boxing Việt Nam có hai võ sĩ cùng thi đấu tứ kết lúc 12h. Nguyễn Thị Tâm gặp đại diện Hàn Quốc ở hạng 51 kg nữ, trong khi Lưu Diễm Quỳnh chạm trán võ sĩ Iran ở hạng 75 kg nữ. Kết quả hai trận đấu sẽ quyết định khả năng tiến sâu của boxing Việt Nam trong ngày.

Cầu mây cũng bước vào một trận quan trọng khi đội tuyển 3 nam Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết lúc 15h30. Trước đó, đôi nữ Việt Nam đấu Malaysia ở vòng bảng lúc 9h.

Ở bắn cung, Nguyễn Văn Đầy thi vòng loại cung 3 dây nam gặp Malaysia lúc 8h15, Đặng Công Đúc gặp Mông Cổ lúc 9h. Đến 13h15, Lê Phạm Ngọc Anh và Nguyễn Thị Thanh Thảo thi vòng loại cung 3 dây nữ.

Các môn bóng chuyền cũng tiếp tục vòng bảng. Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp Qatar lúc 16h. Ở bóng chuyền bãi biển nữ, Việt Nam lần lượt gặp Trung Quốc lúc 13h và Thái Lan lúc 14h.