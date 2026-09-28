Đội tuyển Việt Nam dầm mưa 'rèn quân', chuẩn bị quyết đấu Thái Lan

Buổi tập diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khi Bandung (Indonesia) xuất hiện mưa lớn, kéo dài. Dù vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn có mặt tại sân và triển khai giáo án.

Nhóm các cầu thủ đá chính trước Philippines tập nhẹ trong buổi tập tối 27.9

Ban huấn luyện chia đội thành hai nhóm, trong đó các cầu thủ đá chính trước Philippines tập nhẹ, trong khi nhóm dự bị và ít thi đấu thực hiện giáo án bình thường.

Tuy nhiên, do mưa ngày càng nặng hạt, nhóm đá chính không ra sân mà chủ yếu giãn cơ, vận động nhẹ trong đường hầm. Nguyễn Xuân Son cũng không tham gia buổi tập khi tiền đạo này ở lại khách sạn để chuẩn bị trở về Việt Nam điều trị chấn thương.

Trong khó khăn, đội tuyển Việt Nam đón tin vui khi Nguyễn Hoàng Đức đã có thể trở lại tập luyện cùng đồng đội. Khả năng tiền vệ này ra sân trước Thái Lan vẫn chưa được xác định, nhưng việc Hoàng Đức tái xuất sân tập là tín hiệu tích cực cho tuyến giữa.

HLV Kim Sang-sik trực tiếp thị phạm, yêu cầu toàn đội duy trì sự tập trung cao độ

HLV Kim Sang-sik dành nhiều thời gian chỉ đạo học trò, yêu cầu toàn đội duy trì sự tập trung cao độ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng trực tiếp thị phạm các động tác và đặc biệt quan tâm đến Khoa Ngô, cầu thủ được kỳ vọng tạo đột biến trên hàng công sau khi Xuân Son vắng mặt.

Ở buổi tập, đội tuyển Việt Nam chú trọng các bài phối hợp nhóm, chuyển đổi trạng thái giữa tấn công và phòng ngự, đồng thời tăng cường dứt điểm nhằm cải thiện khả năng ghi bàn.

Các tuyển thủ tích cực tập luyện dưới cơn mưa

Sau lượt trận đầu tiên, Thái Lan dẫn đầu bảng B với 3 điểm và hiệu số +4, còn Việt Nam đứng thứ hai với 3 điểm, hiệu số +1. Philippines và Pakistan chưa có điểm.

Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan lúc 19h30 ngày 29.9. Kết quả trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng B và cơ hội vào chung kết.