Vốn quen thuộc với khán giả qua hình tượng người mẹ giàu đức hy sinh, chịu thương chịu khó trên màn ảnh Việt, nghệ sĩ Hồng Đào vừa khiến người hâm mộ thích thú trước màn "lật kèo" tâm lý đầy bất ngờ. Từ hình ảnh một người mẹ từng lao tâm khổ tứ vì con trong Ngày Con Còn Mẹ, nữ nghệ sĩ nay chuyển hẳn sang trạng thái "báo" con trai trong bộ phim điện ảnh Người Mẹ Xấu của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường.

Màn "đổi vai" đầy thú vị của nghệ sĩ Hồng Đào từ người mẹ chịu nhiều phiền muộn trong Ngày Con Còn Mẹ sang bà mẹ "báo" con trai ở Người Mẹ Xấu. Ảnh: NSX

Trên trang thông tin dự án, loạt hình ảnh đối lập giữa hai giai đoạn làm mẹ của Hồng Đào nhanh chóng thu hút sự chú ý và bình luận sôi nổi từ cộng đồng mạng. Nếu ở Ngày Con Còn Mẹ, nhân vật của cô hiện lên với ánh mắt trĩu nặng tâm tư, mang dáng dấp của một người mẹ bị con trai "báo" đến kiệt quệ tinh thần, thì sang đến Người Mẹ Xấu, Hồng Đào lại xuất hiện với diện mạo gai góc, sắc sảo cùng thần thái bất cần. Sự tương phản rõ rệt này được ví von hài hước như màn "kiếp trước tích phước, kiếp này hưởng", khi mọi vất vả nay được đẩy hết sang cho cậu con trai "bé Lạc" do Steven Nguyễn đảm nhận gánh vác.

Không còn giữ nét dịu dàng, cam chịu thường thấy, tạo hình mới của Hồng Đào trong Người Mẹ Xấu gợi mở một màu sắc nhân vật hoàn toàn khác biệt. Mái tóc đánh rối cùng ánh nhìn lạnh lùng, dạn dày sương gió cho thấy đây không phải kiểu người mẹ dễ mềm lòng hay sống theo khuôn mẫu truyền thống. Thay vào đó, nhân vật của nữ nghệ sĩ hứa hẹn sẽ mang đến hàng loạt tình huống trớ trêu, đẩy mối quan hệ mẹ con vào thế giằng co vừa kịch tính vừa đậm chất đời, khiến Steven Nguyễn không ít phen "lao đao" xoay xở.

Theo giới thiệu từ ê-kíp sản xuất, Người Mẹ Xấu là tác phẩm khai thác thế giới của những con người "bất hảo" nằm bên lề xã hội. Đặt trong bối cảnh đầy gai góc đó, màn tái hợp giữa Hồng Đào và Steven Nguyễn không còn đi theo lối mòn tình cảm gia đình êm đềm, mà mở ra góc nhìn trần trụi hơn về những vết xước, sự va chạm và cách các thành viên đối diện với sai lầm của nhau. Việc Hồng Đào chủ động rũ bỏ vùng an toàn để hóa thân thành một bà mẹ lắm chiêu trò, sẵn sàng "báo" ngược lại con trai được kỳ vọng sẽ tạo nên điểm nhấn giải trí lẫn chiều sâu diễn xuất đáng chờ đợi.

Phân cảnh Hồng Đào trong phim Người Mẹ Xấu

Từ người mẹ nhẫn nhịn đến người mẹ khiến con trai phải đau đầu đối phó, cú chuyển mình của Hồng Đào đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả yêu phim Việt. Bộ phim điện ảnh Người Mẹ Xấu dự kiến chính thức khởi chiếu vào ngày 31/12/2026, hứa hẹn mang đến một màu sắc gia đình khác lạ trên màn ảnh rộng dịp cuối năm.