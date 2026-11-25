Theo BILD, Neuer bày tỏ ý định chia tay Anika sau khi hai vợ chồng đón con trai thứ hai.

Thông tin về cuộc hôn nhân của Neuer và Anika thu hút sự chú ý tại Đức sau chuyến đi Brazil của thủ môn Bayern Munich. Theo BILD, người phụ nữ đi cùng Neuer hôm 15/11 năm nay 23 tuổi. Một nguồn tin thân cận với Bayern cho biết cô là chuyên viên vật lý trị liệu của anh.

BILD cho hay hai người đã thân thiết nhiều tháng và mối quan hệ vượt ra ngoài phạm vi công việc. Tờ báo Đức cũng đưa tin Neuer và người phụ nữ này từng dành thời gian bên nhau tại đảo Sicily, Italy, hồi cuối tháng 9. Trong chuyến đi Brazil, họ được cho là ở chung một căn suite tại khu nghỉ dưỡng.

Riêng về chuyến đi, Giám đốc Thể thao Bayern Max Eberl xác nhận Neuer đã trao đổi với CLB trước khi sang Brazil. Theo ông, Bayern cho thủ môn 40 tuổi nghỉ một tuần trong thời gian điều trị chấn thương gân bàn chân phải. Dịp Giáng sinh, khi các đồng đội được nghỉ, Neuer sẽ tập phục hồi để hướng tới ngày trở lại vào tháng 1.

Về phía gia đình, BILD cho biết Anika đã biết chuyện chồng quen người phụ nữ này. Theo tờ báo, điều cô quan tâm nhất lúc này là cuộc sống của hai con trai nhỏ.