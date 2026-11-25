Mới đây, chuyện tình cảm của nghệ sĩ Hồng Đào tiếp tục nhận được sự quan tâm khi nữ diễn viên tiết lộ hai con gái Vicky và Sophia đều ủng hộ mẹ mở lòng, tìm kiếm một mối quan hệ mới sau 7 năm ly hôn. Thậm chí, các con đôi khi còn chủ động hỏi mẹ đã có bạn mới hay chưa. Chia sẻ này nhanh chóng khiến khán giả nhớ đến NSƯT Hữu Châu, người từng vướng tin đồn hẹn hò với Hồng Đào sau những khoảnh khắc thân thiết.

Trước đó, vào tháng 5/2026, nghệ sĩ Hữu Châu đăng tải bức ảnh chụp một người phụ nữ từ phía sau khi cả hai đi viếng chùa, kèm dòng trạng thái: "Tháng Phật Đản, em nói muốn đi viếng chùa thế là tôi đưa em đi thôi!". Ngay lập tức, nhiều khán giả gọi tên Hồng Đào, đặt nghi vấn người xuất hiện trong ảnh chính là nữ diễn viên.

Hình ảnh NSƯT Hữu Châu đăng tải hồi tháng 5. Ảnh: FBNV

Hồng Đào lên tiếng dưới bài đăng của NSƯT Hữu Châu.

Đáng chú ý, Hồng Đào cũng trực tiếp để lại bình luận dưới bài đăng của người bạn thân: "Đứa nào đổi quần anh vậy bây? Thấy cưng quá luôn". Cách tương tác tự nhiên, gần gũi của cả hai càng khiến công chúng thích thú, thậm chí không ít người nhiệt tình ghép đôi hai nghệ sĩ.

Tuy nhiên, sự thật phía sau mối quan hệ này lại không giống những gì nhiều người suy đoán. Hồng Đào từng lên tiếng cho biết chị và Hữu Châu chỉ là tri kỷ, có tình bạn kéo dài hơn 40 năm kể từ thời cùng học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM). Sự gắn bó lâu năm giúp cả hai thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, thậm chí trêu đùa nhau như tình nhân.

NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào hồi trẻ.

Một chi tiết đáng chú ý là NSƯT Hữu Châu từng thừa nhận dành tình cảm quý mến cho Hồng Đào từ thời còn đi học. Khi ấy, nam nghệ sĩ có cảm tình với người bạn đồng môn. Tuy nhiên, theo thời gian, mối quan hệ giữa hai người được gìn giữ bằng sự tin tưởng và tình bạn bền chặt. Hữu Châu từng kể, thời mới đi diễn, khi có khoản cát-xê đầu tiên, ông còn nhờ Hồng Đào giữ tiền giúp để dành dụm mua chiếc xe máy đầu tiên. Những câu chuyện giản dị ấy phần nào cho thấy sự thân thiết đặc biệt giữa hai nghệ sĩ.

Về phía Hồng Đào, nữ diễn viên cũng dành nhiều sự trân trọng cho người bạn lâu năm, đặc biệt ngưỡng mộ tâm huyết của Hữu Châu trong việc đào tạo các thế hệ diễn viên trẻ. Chị xem anh là người bạn tri kỷ, đồng hành qua nhiều chặng đường trong cuộc sống lẫn nghề nghiệp.

Tình bạn 45 năm của NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào.

Dù khán giả vẫn nhiệt tình ghép đôi, cả hai hiện được biết đến với mối quan hệ bạn bè tri kỷ hơn bốn thập kỷ. Có lẽ, chính sự chân thành và gắn bó hiếm có ấy mới là điều khiến tình bạn của Hồng Đào và Hữu Châu luôn nhận được nhiều thiện cảm.