Vượt qua gần 120 đối thủ, Jennifer Barreto - đại diện nước chủ nhà Puerto Rico - đăng quang Miss Universe 2026. Kết quả này nhận được nhiều đồng tình của người hâm mộ sắc đẹp.

Tân hoa hậu sinh năm 1998, sở hữu nhan sắc nóng bỏng với chiều cao 1m82. Ngay từ đầu cuộc thi, cô được đánh giá cao và duy trì phong độ ổn định suốt hành trình.

Trước chung kết, nhiều chuyên trang sắc đẹp và giới chuyên môn dự đoán Jennifer Barreto sẽ đăng quang. Cô cũng có tên trong Top 5 dự đoán của Osmel Sousa, người được mệnh danh là “ông hoàng sắc đẹp” Venezuela. Lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả địa phương được xem là điểm cộng lớn của cô.

Hiện tại, nàng hậu là nhân viên công tác xã hội và chuyên gia về phòng ngừa tại Bộ Quốc phòng Puerto Rico, đồng thời có hai bằng thạc sĩ về tâm lý học và công tác xã hội lâm sàng.

Đáng chú ý, Jennifer Barreto cũng là người phụ nữ đã kết hôn đầu tiên đăng quang Miss Universe. Nàng hậu hiện đã có chồng và một cô con gái 7 tuổi.

Tuy là gương mặt mới với giới sắc đẹp nhưng Jennifer Barreto ghi điểm với thần thái và cách trình diễn chuyên nghiệp, cuốn hút cùng câu chuyện cá nhân gắn với các hoạt động cộng đồng.

Bà mẹ một con từng dành 1 năm luyện tập để giảm hơn 30kg trước khi bước vào hành trình nhan sắc. Miss Universe chính là cuộc thi sắc đẹp quốc tế đầu tiên Jennifer Barreto thử sức.

Tại đêm chung kết, Jennifer Barreto đã có phần trả lời ứng xử đầy tự tin về thông điệp của vai trò lãnh đạo. Cô cho rằng thế giới cần những nhà lãnh đạo có năng lực và biết đồng cảm. “Khi chúng ta lắng nghe những nhu cầu ấy và điều chỉnh các chiến lược để ngăn ngừa những hành vi gây hại cho phù hợp với nhu cầu của cộng đồng, đó chính là lúc chúng ta tạo ra tác động”, người đẹp chia sẻ.

Chiến thắng của Jennifer Barreto cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với Puerto Rico khi quốc gia này vừa là nơi đăng cai, vừa có đại diện giành được danh hiệu cao nhất.