Nữ TikToker Meichan (tên thật Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000) và bạn trai Hà Còi đã tổ chức lễ dạm ngõ trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè. Đây là bước tiến mới trong hành trình tình yêu hơn 2 năm của cặp đôi, sau khi cả hai công khai chuyện cầu hôn cách đây hơn một tháng. Ảnh: FB Meichan

Thông tin Meichan chuẩn bị về chung nhà với bạn trai nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng đến cặp đôi, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước chuyện tình ngọt ngào của nữ TikToker và chàng phi công trẻ. Ảnh: FB Meichan

Không chỉ được quan tâm bởi chuyện tình cảm, Meichan còn là gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả trẻ Việt Nam. Cô nàng sở hữu kênh TikTok với 1 triệu người theo dõi, thường xuyên chia sẻ những vlog đời thường, trải nghiệm cá nhân và câu chuyện truyền cảm hứng bằng lối trò chuyện gần gũi, tự nhiên. Ảnh: FB Meichan

Meichan còn được nhiều người ưu ái gọi là hình mẫu “con nhà người ta” nhờ thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Cô từng là học sinh chuyên Anh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: FB Meichan

Sau khi tốt nghiệp THPT, Meichan tiếp tục hành trình học tập tại Hàn Quốc với học bổng toàn phần của Đại học Yonsei – ngôi trường danh tiếng thuộc Top 3 đại học hàng đầu xứ sở kim chi. Năm 2024, cô tốt nghiệp loại giỏi, khép lại chặng đường du học với nhiều dấu ấn đáng tự hào. Ảnh: FB Meichan

Nhan sắc của Meichan cũng là điểm cộng khiến cô nhận được nhiều thiện cảm. Nữ TikToker sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa, nụ cười tươi tắn cùng thần thái trẻ trung. Visual ngọt ngào, trong trẻo giúp cô dễ dàng ghi điểm trong những khung hình đời thường lẫn khi xuất hiện tại các sự kiện. Ảnh: FB Meichan

Đặc biệt, phong cách thời trang của Meichan ngày càng được đánh giá cao nhờ sự biến hóa linh hoạt. Khi xuống phố, cô thường lựa chọn những bộ trang phục trẻ trung, năng động; lúc khác lại ưu tiên các thiết kế nữ tính, nhẹ nhàng và thanh lịch. Ảnh: FB Meichan

Từ những outfit đi làm chỉn chu, thanh lịch đến các set đồ dạo phố sành điệu, Meichan đều thể hiện khả năng phối đồ khéo léo. Đây cũng là lý do nữ TikToker được nhiều bạn trẻ xem như một cuốn cẩm nang thời trang đáng tham khảo. Ảnh: FB Meichan

Meichan hiện làm việc tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, tham gia nhiều hoạt động truyền thông và giao lưu văn hóa quốc tế. Ảnh: FB Meichan

Người hâm mộ cũng mong chờ những khoảnh khắc đáng nhớ tiếp theo của cô và Hà Còi trên chặng đường xây dựng tổ ấm. Ảnh: FB Meichan

Meichan thưởng thức ẩm thực trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Clip: FB Meichan