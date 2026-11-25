Sau hai lần đồng hành trên truyền hình, Lan Phương và Doãn Quốc Đam hiện đều có những bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp điện ảnh. Với Lan Phương, năm 2026 đánh dấu một cột mốc tích cực khi cô góp mặt trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Tác phẩm kinh dị của đạo diễn Đỗ Quốc Trung tạo được dấu ấn lớn tại phòng vé, cán mốc hơn 200 tỷ đồng. Dù không đảm nhận vai chính, sự xuất hiện của Lan Phương trong vai Sáy vẫn góp phần tạo thêm điểm nhấn cho câu chuyện.

Không dừng lại ở đó, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với màu sắc kinh dị trong Huyết Thống, dự kiến khởi chiếu vào tháng 12 năm 2026. Lần này, cô đảm nhận vai Thương, người vợ của bác sĩ Tâm do Quách Ngọc Ngoan thủ vai. Cuộc sống gia đình tưởng chừng bình yên của họ bất ngờ đảo lộn khi con gái mắc căn bệnh kỳ lạ, kéo theo những bí mật liên quan đến huyết thống và thế lực tâm linh. Đây cũng là lần đầu Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan đóng cặp vợ chồng trên màn ảnh.

Lan Phương và Doãn Quốc Đam từng được yêu thích khi hóa thân thành vợ chồng trong phim.

Trong khi đó, Doãn Quốc Đam cũng từng bước mở rộng dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh. Sau Đào, Phở Và Piano, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án với màu sắc đa dạng như Truy Tìm Long Diên Hương, Quỷ Nhập Tràng 2 và Trùm Sò. Đặc biệt, việc tham gia những tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng giúp anh ngày càng được chú ý ở phòng vé Việt.

Sắp tới, Doãn Quốc Đam tiếp tục thử thách bản thân với Trên Con Đường Mới, bộ phim hành động do Trần Bảo Sơn đạo diễn, dự kiến ra rạp ngày 1/1/2027. Tác phẩm khai thác thế giới ngầm cờ bạc trực tuyến, những cuộc đối đầu và các mối quan hệ phức tạp. Đây cũng là cơ hội để nam diễn viên thể hiện một màu sắc khác biệt so với những vai diễn truyền hình quen thuộc.

Lan Phương có bước tiến đáng chú ý với loạt phim kinh dị.

Trước đó, Lan Phương và Doãn Quốc Đam từng tạo nên một cặp vợ chồng được đông đảo khán giả yêu thích qua bộ phim truyền hình Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Trong phim, Lan Phương vào vai Hà, người vợ có tính cách hoạt bát, đôi khi nóng nảy nhưng giàu tình cảm. Trong khi đó, Doãn Quốc Đam hóa thân thành Thành, người chồng hiền lành, điềm đạm và thường xuyên nhường nhịn vợ.

Sự tung hứng tự nhiên cùng những màn đối đáp hài hước giúp Hà và Thành trở thành một trong những cặp đôi để lại nhiều thiện cảm trên màn ảnh nhỏ. Hai năm sau, cả hai tiếp tục có dịp tái hợp trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Tuy nhiên, lần này họ không còn là vợ chồng mà đảm nhận hai nhân vật Linh và Đăng, vướng vào mối quan hệ tình cảm phức tạp. Sự thay đổi trong cách xây dựng nhân vật cũng cho thấy cả hai không ngại làm mới hình ảnh sau lần kết hợp thành công trước đó.

Doãn Quốc Đam tiếp tục thử sức với dòng phim hành động sau thành công của Truy Tìm Long Diên Hương.

Từ cặp vợ chồng Hà - Thành từng khiến khán giả thích thú, Lan Phương và Doãn Quốc Đam giờ đây đều có hướng đi riêng đáng ghi nhận. Một người ghi dấu với phim kinh dị, người còn lại liên tục thử sức ở nhiều thể loại điện ảnh. Dù không tiếp tục đóng chung, cả hai vẫn đang có những dự án mới để chờ đợi và những dấu mốc riêng trong hành trình nghệ thuật.