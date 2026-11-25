Mới đây, khoảnh khắc nghệ sĩ Mạc Can tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy một người phụ nữ có diện mạo giống cố ca sĩ Phi Nhung thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Biểu cảm của nam nghệ sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, nhất là khi người phụ nữ này còn được nhận xét sở hữu giọng hát gợi nhớ đến nữ ca sĩ quá cố.

Mạc Can bất ngờ khi nhìn thấy người phụ nữ có diện mạo giống Phi Nhung.

Sự xuất hiện của những gương mặt có nét tương đồng với Phi Nhung luôn dễ dàng khơi gợi sự tò mò của khán giả. Nữ ca sĩ từng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua dòng nhạc dân ca, trữ tình và bolero. Dù đã vắng bóng trên sân khấu, giọng hát cùng hình ảnh của cô vẫn luôn được người hâm mộ nhớ đến.

Hồ Như Ý gây chú ý với ngoại hình được nhận xét có nhiều nét giống Phi Nhung.

Trong số những cái tên được nhắc đến gần đây, Hồ Như Ý là trường hợp gây chú ý khi sở hữu nhiều đường nét ngoại hình và chất giọng khiến khán giả liên tưởng đến Phi Nhung.

Hồ Như Ý là nữ ca sĩ quê An Giang, theo đuổi dòng nhạc dân ca, trữ tình và bolero. Trong những lần xuất hiện trên sân khấu, nữ ca sĩ gây chú ý bởi gương mặt có nhiều đường nét gợi nhớ Phi Nhung, đặc biệt khi diện áo dài, để tóc đen dài và thể hiện những ca khúc bolero bằng chất giọng mộc mạc.

Hồ Như Ý theo đuổi dòng nhạc dân ca, trữ tình và bolero.

Không chỉ ngoại hình, cách ngân nga, nhả chữ và xử lý những nốt cao của Hồ Như Ý cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ. Một số video biểu diễn của cô được chia sẻ rộng rãi, kéo theo hàng loạt bình luận nhắc đến cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Trước những so sánh ngày càng lan rộng, Hồ Như Ý từng lên tiếng làm rõ. Nữ ca sĩ cho biết cô yêu thích Phi Nhung từ nhỏ, thường xuyên nghe nhạc của đàn chị nên có thể ít nhiều chịu ảnh hưởng trong phong cách thể hiện. Tuy nhiên, cô khẳng định không cố tình bắt chước hay xây dựng hình ảnh giống cố nghệ sĩ. Về ngoại hình, Hồ Như Ý cũng thừa nhận bản thân có khoảng 40-50% nét tương đồng với đàn chị.

Chi tiết nhỏ dưới cằm Hồ Như Ý bất ngờ lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng.

Sự yêu mến dành cho Phi Nhung vẫn được thể hiện qua cách khán giả đón nhận những giọng ca có màu sắc tương đồng với nữ ca sĩ. Tuy nhiên, mỗi nghệ sĩ đều có hành trình riêng và điều quan trọng vẫn là dấu ấn cá nhân trên con đường âm nhạc.