Chuyện tình cảm của nghệ sĩ Hồng Đào tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả. Ở tuổi 64, nữ diễn viên cho biết hai con gái Vicky và Sophia đều mong mẹ mở lòng, tìm kiếm một mối quan hệ mới thay vì mãi tập trung cho công việc và gia đình.

Chia sẻ trong một cuộc trò chuyện mới đây, Hồng Đào tiết lộ chị và hai con thường xuyên giữ liên lạc thông qua một nhóm trò chuyện chung. Không chỉ hỏi han cuộc sống, công việc của mẹ, Vicky và Sophia đôi khi còn chủ động hỏi: "Mẹ đã có bạn mới chưa?". Cả hai đều khuyến khích nữ nghệ sĩ tìm hiểu và hẹn hò nếu gặp được người phù hợp.

Hồng Đào và NSƯT Hữu Châu.

Thậm chí, mỗi khi có khách đến nhà, hai con gái đều tỏ ra hào hứng, tò mò về người bạn của mẹ. Tuy nhiên, Hồng Đào thường giải thích đó chỉ là những mối quan hệ bạn bè bình thường. Trước sự quan tâm của các con, nữ diễn viên hài hước đáp: "Các con yên tâm, chuyện gì tới sẽ tới".

Đáng chú ý, câu chuyện này khiến khán giả nhớ đến hình ảnh Hồng Đào và NSƯT Hữu Châu từng khoác tay nhau dạo phố hồi tháng 5. Khoảnh khắc thân thiết của hai nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, thậm chí làm dấy lên đồn đoán về mối quan hệ tình cảm giữa họ.

Trước những bàn luận, Hồng Đào từng xác nhận chị và Hữu Châu chỉ là tri kỷ. Cả hai có tình bạn kéo dài hơn 40 năm, bắt đầu từ thời cùng học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM). Sự thân thiết lâu năm khiến hai nghệ sĩ đôi khi thoải mái trêu đùa, thể hiện những cử chỉ gần gũi như tình nhân.

Hồng Đào và NSƯT Hữu Châu từng khoác tay nhau dạo phố.

Hồng Đào dành nhiều sự trân trọng cho người bạn đồng nghiệp, đặc biệt ngưỡng mộ tâm huyết của NSƯT Hữu Châu trong việc đào tạo các thế hệ diễn viên trẻ. Vì vậy, dù nhận được sự yêu mến và nhiệt tình "đẩy thuyền" từ khán giả, nữ nghệ sĩ vẫn giữ quan điểm rõ ràng về mối quan hệ giữa hai người.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Hồng Đào dường như đang có cuộc sống cân bằng khi vừa duy trì hoạt động nghệ thuật, vừa dành thời gian vun đắp tình cảm với hai con gái. Việc các con chủ động động viên mẹ hẹn hò cũng cho thấy sự thấu hiểu và ủng hộ dành cho nữ nghệ sĩ trong chặng đường mới.

Hồng Đào vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật ở tuổi 64. Ảnh: FBNV

Ở tuổi 64, Hồng Đào vẫn bận rộn với các dự án phim ảnh và chưa có dấu hiệu ngừng làm nghề. Với chị, chuyện tình cảm có lẽ không phải điều cần vội vàng. Sự đồng hành của gia đình, bạn bè cùng niềm vui được tiếp tục diễn xuất mới là những điều giúp nữ nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống hiện tại. Còn chuyện tìm được một người đồng hành mới, như chính lời Hồng Đào chia sẻ, hãy cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên.