Những hình ảnh hậu trường tình cảm của Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan trong phim điện ảnh Huyết Thống đang thu hút sự chú ý của khán giả. Từ những khoảnh khắc ôm nhau, trao ánh mắt ngọt ngào đến buổi chụp ảnh gia đình cùng cô con gái nhỏ, cả hai mang đến hình ảnh một cặp vợ chồng gần gũi, hạnh phúc. Đây cũng là lần đầu tiên hai diễn viên có dịp kết hợp trong một dự án điện ảnh và đảm nhận mối quan hệ vợ chồng trên màn ảnh.

Trong Huyết Thống, Quách Ngọc Ngoan vào vai Tâm, một bác sĩ phẫu thuật tim nhi khoa thành đạt, luôn đặt niềm tin vào khoa học. Anh có cuộc sống gia đình tưởng chừng viên mãn bên người vợ Thương (Lan Phương) và cô con gái nhỏ tên Ân.

Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan lần đầu hóa thân thành vợ chồng trong phim Huyết Thống. Ảnh: NSX

Tuy nhiên, tổ ấm ấy bất ngờ gặp biến cố khi bé Ân mắc căn bệnh kỳ lạ với những biểu hiện bất thường. Hành trình tìm cách cứu con cũng dần hé lộ bí mật về huyết thống suốt 12 năm và một oán linh đáng sợ. Từ một người vốn tin tưởng vào y học, Tâm buộc phải đối diện với những hiện tượng vượt ngoài khả năng lý giải của khoa học, thậm chí tìm đến sự trợ giúp của thầy pháp Liêm (Quang Tuấn).

Trong khi đó, Thương cũng phải đối diện với nỗi đau và sự bất an khi chứng kiến con gái rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Biến cố bất ngờ trở thành thử thách lớn đối với gia đình nhỏ, đồng thời mở ra nhiều diễn biến tâm lý cho hai nhân vật.

Lan Phương vào vai Thương, người mẹ phải đối diện với biến cố kinh hoàng xảy đến với con gái.

Trước khi bén duyên trong Huyết Thống, Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan đều đã có hành trình diễn xuất với nhiều dấu ấn riêng. Lan Phương quen thuộc với khán giả qua các bộ phim như Cô Gái Xấu Xí, Cả Một Đời Ân Oán, Nàng Dâu Order, Thương Ngày Nắng Về và Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan từng ghi dấu qua Long Thành Cầm Giả Ca, Người Bất Tử, Song Lang và nhiều dự án điện ảnh khác.

Dù cùng hoạt động nghệ thuật nhiều năm, cả hai chưa từng được biết đến là những bạn diễn thường xuyên của nhau. Vì vậy, màn kết hợp lần này mang đến sự tò mò nhất định, đặc biệt khi họ không chỉ đứng chung khung hình mà còn phải xây dựng tương tác của một gia đình có vợ chồng và con nhỏ.

Quách Ngọc Ngoan vai Bác sĩ Tâm. Ảnh: NSX

Với kinh nghiệm diễn xuất cùng khả năng thể hiện những nhân vật có chiều sâu tâm lý, Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan được kỳ vọng sẽ tạo nên sự kết nối cảm xúc cho tuyến nhân vật gia đình. Đáng chú ý, sự đối lập giữa những khoảnh khắc hạnh phúc đời thường và chuỗi biến cố kinh dị cũng mở ra nhiều đất diễn cho cả hai. Mối duyên màn ảnh lần đầu của Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan vì thế trở thành một trong những điểm đáng chờ đợi của bộ phim.