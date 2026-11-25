Bộ phim điện ảnh Mẹ Mìn: Giao Kèo Với Quỷ có sự tham gia của Nhật Kim Anh và Minh Hằng tiếp tục thay đổi lịch khởi chiếu từ ngày 27/11 sang ngày 2/12.

Đây là lần thứ hai tác phẩm điều chỉnh kế hoạch phát hành, khiến thời điểm ra mắt muộn hơn 40 ngày so với dự kiến ban đầu.

Trước đó, Mẹ Mìn được ấn định khởi chiếu vào ngày 23/10. Tuy nhiên, khi chỉ còn hai ngày nữa là đến thời điểm ra rạp, ê-kíp thông báo cần thêm thời gian để hoàn thiện tác phẩm và quyết định lùi lịch sang ngày 27/11. Sau hơn một tháng chờ đợi, khán giả tiếp tục đón nhận thông báo thay đổi lịch phát hành. Dù vậy, phim vẫn có kế hoạch tổ chức các suất chiếu sớm từ ngày 25/11.

Việc Mẹ Mìn điều chỉnh thời điểm ra mắt lần thứ hai diễn ra trong bối cảnh Trại Giam Hạnh Phúc đang góp mặt tại phòng vé Việt. Điều này làm dấy lên những bàn luận về khả năng cạnh tranh giữa hai tác phẩm. Tuy nhiên, phía nhà sản xuất chưa xác nhận đây là nguyên nhân dẫn đến quyết định dời lịch.

Trong những năm gần đây, sự phát triển của điện ảnh Việt kéo theo cuộc cạnh tranh ngày càng lớn giữa các nhà sản xuất. Khi nhiều tác phẩm cùng ra mắt, việc phân bổ suất chiếu, lựa chọn khung giờ và khả năng tiếp cận khán giả trở thành những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu. Một bộ phim dù sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng vẫn có thể gặp bất lợi nếu không lựa chọn được thời điểm phát hành phù hợp.

Ở chiều ngược lại, việc thay đổi lịch khởi chiếu cũng khiến nhà sản xuất phải tính toán lại kế hoạch truyền thông. Những hoạt động quảng bá vốn được triển khai theo từng giai đoạn cần điều chỉnh để phù hợp với thời điểm ra mắt mới. Đây là bài toán không đơn giản, nhất là khi thị trường liên tục xuất hiện những tác phẩm khác có khả năng thu hút sự chú ý của công chúng.

Với Nhật Kim Anh, Mẹ Mìn đánh dấu bước đi đáng chú ý của nữ diễn viên ở lĩnh vực điện ảnh. Sau thành công của những bộ phim truyền hình như Tiếng Sét Trong Mưa, Lưới Trời, cô tiếp tục thử sức với dòng phim kinh dị, tâm lý. Sự góp mặt của Minh Hằng cũng tạo thêm sức hút cho dự án khi cả hai đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả Việt.

Sau hai lần lỡ hẹn, Mẹ Mìn sẽ phải chứng minh sức hút bằng chính chất lượng tác phẩm. Bởi dù thời điểm phát hành có thể mang lại lợi thế nhất định, phản hồi của khán giả sau những suất chiếu đầu tiên mới là cơ sở quan trọng để bộ phim duy trì vị trí tại phòng vé.