Hội tụ sắc màu văn hóa Mông

Nghệ thuật khèn Mông là một trong những điểm nhấn của Ngày hội. Ảnh: Thu Đào.

Ngày hội do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và các địa phương có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tổ chức. 11 tỉnh tham gia gồm Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, Ngày hội giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông; góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa các địa phương có đồng bào dân tộc Mông sinh sống, thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, tại Phố đi bộ Mường Thanh sẽ diễn ra các hoạt động trình diễn nghệ thuật Khèn Mông, giới thiệu nghề truyền thống, liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống, trưng bày, triển lãm và tổ chức không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực dân tộc Mông.

Một trong những điểm nhấn của Ngày hội là Carnaval đường phố, dự kiến diễn ra tối 10/10. Chương trình huy động khoảng 3.000 người, kết hợp 3 xe mô hình nghệ thuật cùng các đoàn diễu hành, nghệ nhân, diễn viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân. Kết thúc Carnaval là màn đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông với chủ đề “Vũ điệu kết đoàn” tại Quảng trường 7/5.

Ông Nguyễn Văn Đoạt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho biết, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV không chỉ là một sự kiện văn hóa quy mô toàn quốc, mà còn là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Điện Biên, tiềm năng văn hóa, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

“Điện Biên mong muốn sau Ngày hội, bản sắc văn hóa Mông được tôn vinh và lan tỏa sâu rộng hơn; hình ảnh một Điện Biên lịch sử, giàu bản sắc, thân thiện, mến khách được quảng bá rõ nét hơn; và từ những giá trị văn hóa đó, mở thêm cơ hội phát triển du lịch, quảng bá sản phẩm địa phương, tạo sinh kế và nâng cao đời sống của người dân”, ông Đoạt nhấn mạnh.