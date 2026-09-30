Sắc màu cuộc sống: Plyos - nơi thu Nga đằm thắm

ọa sĩ đã mang lại danh tiếng cho vùng đất và mỗi bước chân du khách tới đây như kiếm tìm sắc Thu mà người hoạ sĩ thiên tài đã thấy, đã vẽ cho muôn hậu thế.

Ở Plyos không có ga tàu hoả. Đi xe từ Moskva mất khoảng 5 giờ đồng hồ, qua Pereslavl-Zalessky, Yaroslavl và Rostov Veliki, đều là các thành phố trong “Vòng tròn Vàng”. Plyos mùa Thu dường như bước ra từ bức tranh của Isaac Levitan, họa sĩ yêu thích thành phố này và được truyền cảm hứng từ phong cảnh xung quanh. Truyền thuyết kể rằng khi đi tàu thuỷ ngang qua, họa sĩ đã bị mê hoặc bởi cảnh tượng một nhà thờ gỗ trên bờ biển đến mức ông quyết định lưu lại một tháng và sau đó quay lại thêm ba lần nữa trong mùa Hè để vẽ tranh ngoài trời.

Những ngôi nhà tại Plyos. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Plyos là một trong những thành phố cổ nhất ở tỉnh Ivanovo, được thành lập vào thế kỷ 12. Là thành phố nhỏ nhất trong chuỗi du lịch “Vòng tròn Vàng”, diện tích của Plyos chỉ vẻn vẹn 3 km2. Ngành nghề duy nhất trong thành phố là du lịch. Người dân mở quán ăn, cho thuê nhà, làm dịch vụ xe tham quan, hướng dẫn viên, chế tác đồ thủ công, sản xuất hàng đặc sản để phục vụ du khách. Không khí trong thành phố đặc biệt trong lành nhờ không có doanh nghiệp công nghiệp nào.

Plyos đầu thu. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Plyos hầu như không thay đổi so với một thế kỷ rưỡi trước đây: nhà thấp tầng, đầy màu sắc và bằng gỗ. Đây là một trong những nét hấp dẫn của Plyos: thành phố vĩnh viễn dừng lại ở thế kỷ XIX. Plyos có các quy định xây dựng nghiêm ngặt, các tòa nhà mới hoặc công trình phục dựng phải tuân thủ phong cách truyền thống để bảo tồn vẻ đẹp "kiểu Nga" đặc trưng: cao không quá 2 tầng, mặt tiền rực rỡ, khung cửa sổ, hàng rào và các chi tiết chạm khắc hòa quyện vào tổng thể và tạo nên phông nền tự nhiên cho những cuộc dạo bộ mùa Thu. Chính sự kết hợp độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc đã mang lại cho Plyos biệt danh "Thụy Sĩ Nga".

Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Du khách có thể chiêm ngưỡng mùa Thu vàng rực rỡ vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Thật đáng để tản bộ dọc theo những con phố cổ kính và tưởng tượng mình là những nhân vật trong các bộ phim "Thuyền trưởng và Đại uý" - một số cảnh quay của bộ phim quen thuộc với khán giả Việt Nam này đã được thực hiện ở đây. Plyos đặc biệt đẹp vào ngày nắng, song cả vào những ngày mưa âm u, thành phố vẫn khiến du khách nao lòng trước vẻ dịu dàng, đằm thắm của thiên nhiên, của những nét thời gian cần chầm chậm kiếm tìm.

Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Nhờ diện tích nhỏ, các điểm tham quan ở đây được bố trí rất thuận lợi. Một bờ kè đẹp và được bảo trì tốt trải dài 1,5 km dọc bên bờ phải sông Volga. Ở đây, du khách sẽ tìm thấy những ngôi nhà của thương nhân, một nhà ga sông, bến tàu thuỷ và cả các cửa hàng bán cá hun khói. Du khách có thể chụp ảnh với bức tượng "chú mèo" bên chiếc hòm tương truyền của những cư dân ban đầu của Plyos là ngư dân. Họ cất lưới đánh cá ướt vào hòm khoá lại. Sáng hôm sau lưới đã khô và sẵn sàng cho những chuyến lên thuyền. Ngày nay, chiếc hòm vẫn yên vị bên dòng sông, là nơi du khách tung đồng xu và thầm nghĩ: Tôi sẽ còn quay lại Plyos!

Trung tâm Plyos chạy thẳng xuống bờ sông Volga. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Để có những bức ảnh đáng nhớ, hãy leo lên Đồi Nhà thờ. Người ta tin rằng đây là nơi Plyos bắt đầu. Tòa nhà cổ nhất của thị trấn, Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời, nằm trên ngọn đồi này. Du khách cũng thường có thể thấy các nghệ sĩ vẽ phong cảnh sông Volga ở đó và chiêm ngưỡng phong cảnh từ độ cao 54 mét. Để mua quà lưu niệm và thưởng thức cà phê ngon, du khách có thể đến Quảng trường Chợ. Ở đó, du khách cũng sẽ thấy Nhà thờ Phục Sinh cổ kính và Khu Phố Thương mại Thượng, được xây dựng vào thế kỷ XIX và còn nguyên vạn đến ngày nay.

Lều cỏ Lenin ở Razliv – chứng tích về quyết định quan trọng của vị lãnh tụ nước Nga

21/04/2026 11:23

Đồi Levitan là điểm tham quan hấp dẫn nhất vào bất kỳ thời gian nào trong ngày. Ban đêm, du khách tò mò cố thử hình dung ra cảnh vật gì của Volga đã khiến người hoạ sĩ Nga không thể rời đi, để rồi vào ban ngày, họ đã không thể bỏ qua cơ hội ngắm nhìn mùa Thu Nga nổi tiếng từ chính góc nhìn của danh hoạ. Du khách có thể leo lên đó để chụp những bức ảnh toàn cảnh đẹp nhất về Plyos, sông Volga, và một bức ảnh “tự sướng” với tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ.

Những ngọn đồi cao, dòng sông Volga hùng vĩ và kiến trúc cổ kính, tất cả tạo nên hình ảnh độc đáo của Plyos. Chính vào mùa Thu, Plyos mới đặc biệt ấn tượng: khi thị trấn và vùng xung quanh được tắm trong sắc vàng và đỏ thắm, và không khí trở nên trong suốt. Đây là thời điểm Plyos biến thành một bức bưu thiếp thực sự và đáng để ghé thăm ít nhất một lần trong đời.

Con đường đi xuống bờ sông. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Cầu thang gỗ từ đồi Levitan xuống sông Volga. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Bờ sông Volga. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Bến tàu Plyos. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Cảnh bên đường đến Plyos. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Bức tượng hoạ sĩ Isaac Levitan trên đồi mang tên ông trong cảnh đêm. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga