Doanh thu 9 tháng vượt kế hoạch cả năm và bài toán 'cuộc vui không kết thúc lúc mặt trời lặn' tại Phú Quốc

Tổng thu du lịch Đảo Ngọc vượt 1% kế hoạch cả năm, đóng góp gần 80% của tỉnh An Giang

Theo số liệu 9 tháng đầu năm 2026, Phú Quốc ước đón hơn 8,57 triệu lượt khách, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,92 triệu lượt, tăng 60,2%. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 45.976 tỷ đồng, tăng 47,7% và vượt 1% kế hoạch cả năm. Đảo Ngọc tiếp tục đóng góp gần 80% tổng thu du lịch của tỉnh An Giang.

Những con số cho thấy sức hút của Phú Quốc đang tiếp tục mở rộng, đặc biệt ở thị trường quốc tế. Đáng chú ý, tổng thu tăng nhanh hơn lượng khách, gợi ra một hướng phát triển quan trọng: bên cạnh việc đón thêm du khách, điểm đến có thể tạo thêm giá trị bằng cách làm phong phú những gì họ trải nghiệm trong mỗi chuyến đi.

PGS.TS. Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển du lịch, cho rằng một điểm đến muốn nâng sức cạnh tranh cần biết sáng tạo, tổ chức và kết nối các sản phẩm thành hành trình hấp dẫn. Biển đẹp có thể là lý do để du khách chọn Phú Quốc, nhưng kỳ nghỉ của họ còn được định hình bởi những điều diễn ra sau khi rời bãi biển: đi đâu vào buổi chiều, ăn gì vào buổi tối và có gì đáng chờ đợi khi đêm xuống.

Cáp treo kỷ lục thế giới sẽ đưa du khách đến với một thế giới vui chơi tại Hòn Thơm

Ở phía Nam đảo, nhịp chuyển ấy hiện lên khá rõ. Buổi sáng, du khách có thể đi cáp treo ra Hòn Thơm, dành thời gian cho biển và các hoạt động vui chơi. Chiều muộn, họ trở lại đón hoàng hôn bên Cầu Hôn. Khi trời tối, những chương trình biểu diễn trên biển, pháo hoa, ẩm thực và không gian đường phố tiếp tục tạo sức sống cho khu vực này.

Điều đáng nói không chỉ là có thêm nhiều lựa chọn, mà là các trải nghiệm xuất hiện vào những thời điểm khác nhau. Một hành trình vốn có thể kết thúc sau chuyến tham quan ban ngày nay có thêm những điểm hẹn vào buổi chiều và buổi tối. Du khách có một kỳ nghỉ trọn vẹn hơn; nhà hàng, cửa hàng, dịch vụ vận chuyển và các hoạt động giải trí cũng có thêm cơ hội phục vụ họ.

Những show diễn như Symphony of the Sea tạo thêm sức sống và trải nghiệm về đêm cho du khách

Theo PGS.TS. Phạm Trung Lương, khi một không gian du lịch duy trì được nhịp hoạt động trong nhiều khung giờ, hiệu quả khai thác các hạ tầng đã đầu tư cũng được nâng lên. Cùng một địa điểm, trải nghiệm ban ngày và hoạt động buổi tối có thể mang đến những giá trị khác nhau. Đó là cách điểm đến phát triển thêm chiều sâu từ những nguồn lực sẵn có.

Tất nhiên, mức tăng trưởng doanh thu của Phú Quốc là kết quả của nhiều yếu tố, từ thị trường khách, khả năng kết nối hàng không đến cơ sở lưu trú và chất lượng dịch vụ trên toàn đảo. Song việc làm mới và kết nối trải nghiệm cho thấy một phần trong cách đảo Ngọc nâng sức hấp dẫn: du khách không chỉ có thêm nơi để đến, mà còn có thêm điều để làm trong suốt kỳ nghỉ.

Hướng đi này cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết nhấn mạnh việc chuyển từ tăng trưởng dựa vào số lượng sang chú trọng chất lượng trải nghiệm và giá trị gia tăng, đồng thời định hướng từng bước phát triển Phú Quốc thành một cực tăng trưởng mới, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp có sức cạnh tranh quốc tế.

Con số gần 46.000 tỷ đồng sau 9 tháng cho thấy quy mô thị trường Phú Quốc đã lớn đến đâu. Cách điểm đến tiếp tục làm mới hành trình của du khách sẽ quyết định con số ấy còn có thể đi xa đến mức nào.