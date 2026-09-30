Chấm chọn biểu trưng Năm APEC Việt Nam 2027

Hội đồng gồm 11 thành viên, do Thứ trưởng Tạ Quang Đông làm Chủ tịch; Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Mã Thế Anh làm Phó Chủ tịch. Cuộc thi sáng tác biểu trưng Năm APEC 2027 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức.

Theo ban tổ chức, biểu trưng cần thể hiện tinh thần hợp tác, liên kết, tự cường và hướng tới thịnh vượng của APEC; đồng thời khắc họa hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, năng động, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Mẫu thiết kế phải có dòng chữ “APEC VIET NAM 2027”, không sử dụng hình ảnh quốc kỳ, quốc huy hoặc bản đồ Việt Nam.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Bộ VHTTDL

Về yêu cầu mỹ thuật và kỹ thuật, biểu trưng cần có tính biểu tượng, cô đọng, hiện đại, sáng tạo và độc đáo; dễ nhận biết, ghi nhớ, thuận tiện cho việc ứng dụng trên nhiều chất liệu, đồng thời bảo đảm khả năng sử dụng ở dạng đơn sắc. Các thông số về màu sắc, kích thước cũng phải được thể hiện chính xác để làm cơ sở xây dựng bộ nhận diện.

Sau thời gian phát động, ban tổ chức nhận được 510 tác phẩm của 206 tác giả. Hội đồng sẽ chấm qua nhiều vòng bằng hình thức bỏ phiếu kín để lựa chọn những phương án đáp ứng tốt nhất các tiêu chí đề ra.

Mẫu biểu trưng (logo) và bộ nhận diện hình ảnh Năm APEC Việt Nam 2027. Ảnh: Bộ VHTTDL

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và các thành viên trong Hội đồng thực hiện việc chấm chọn. Ảnh: Bộ VHTTDL

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, biểu trưng và bộ nhận diện Năm APEC Việt Nam 2027 sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong các hoạt động đối ngoại, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước năng động, hội nhập và giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng đề nghị các thành viên Hội đồng tập trung cao độ, bảo đảm nguyên tắc khách quan, dân chủ và công bằng trong quá trình chấm chọn.

Sau các vòng đánh giá, Hội đồng sẽ lựa chọn 3 mẫu biểu trưng đáp ứng tốt nhất các tiêu chí để tiếp tục hoàn thiện, phục vụ công tác nhận diện và truyền thông cho Năm APEC Việt Nam 2027.